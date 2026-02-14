Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Аль-Фатех — Аль-Наср — 0:2, обзор матча 22-го тура саудовской Про-Лиги, голы: Роналду, как сыграл Криштиану, 14 февраля 2026

Роналду сыграл впервые после бунта! Возвращение вышло блестящим
Георгий Илющенко
Отчёт «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 0:2
Комментарии
Да, Криш снова забил! И принёс «Аль-Насру» победу.

Криштиану Роналду пропустил три матча «Аль-Насра», на фоне перехода в Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» бойкотируя против неравной политики саудовских руководителей в отношении местных грандов и задержек зарплат некоторым сотрудникам. Отсутствие легенды не помешало «Аль-Насру» пройти эту дистанцию без потерь. Не учитывая имиджевые, конечно.

Теперь все недомолвки позади. Криш вновь примерил капитанскую повязку и вышел против «Аль-Фатеха» с первых минут. Соперник не побеждал в шести турах Про-Лиги кряду и к тому же не обладает звёздами мирового уровня. Всё это предвещало для Роналду лёгкую разминку. Таковой она не получилась. Тем ценнее гол португальца!

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 18'     0:2 Яхья – 80'    

Роналду упустил шанс отличиться уже на первой минуте, махнув мимо створа с лёта после закидушки Комана. Сам Кингсли вскоре загубил даже более явную возможность: подкараулил на дальней штанге прострел Мане и без малейшего сопротивления пальнул в небеса с близкого расстояния. Садио тоже вываливался на ворота и промазал по ближнему углу.

На 18-й минуте неизбежное всё-таки случилось. Мане прострелил в центр штрафной. Защитники «Аль-Фатеха» не посчитали нужным закрыть Криштиану, и тот спокойно замкнул. Есть 962-й гол в карьере! Сиии? Сиии! Заветная тысяча — не за горами. В обороне Криш отрабатывать тоже не забывал, пару раз сделав вынос от своих ворот. С мотивацией у него, как видим, полный порядок.

Криштиану Роналду Подробнее

Мартинес опасно бил головой — экс-защитнику «Барселоны» не хватило совсем немного. Криштиану — тоже, когда он не успел к мячу после передачи Феликса на пустые ворота. «Аль-Фатех» как следует огрызнулся классным выстрелом Варгаса со штрафного в перекладину. А Бенто при добивании Фернандеша в упор оказался надёжен.

В начале второго тайма перевес вроде бы увеличился. Феликс угодил в штангу вслед за угловым от Брозовича, зато на добивание подоспел Симакан. Однако, как выяснилось, Мохамед не избежал крошечного офсайда — судьи очень долго рассматривали повтор и вынесли вердикт не в пользу «Аль-Насра».

На 78-й минуте интрига всё же растворилась: заменивший Мане Яхья одной левой принял мяч после заброса Комана и жахнул с лёта под перекладину. Это его так звёздные одноклубники научили? Красота! Больше счёт не менялся.

«Аль-Наср» празднует гол в ворота «Аль-Фатеха»

Фото: ФК «Аль-Наср»

Криштиану нанёс за матч четыре удара (два — в створ), подстраховывал в защите и показывал максимальную вовлечённость в процесс — будто и не было никакого бунта. За пару минут до финального свистка он покинул поле под аплодисменты трибун. Его команда забралась на вторую строчку в таблице и отстаёт от «Аль-Хиляля» Малкома и Бензема всего на одно очко. Рядом и «Аль-Ахли» Рияда Мареза с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги — борьба за чемпионство намечается интригующая.

Подробная таблица Про-Лиги
А ведь всё могло разрулиться иначе:
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
