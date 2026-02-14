Роналду сыграл впервые после бунта! Возвращение вышло блестящим

Криштиану Роналду пропустил три матча «Аль-Насра», на фоне перехода в Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» бойкотируя против неравной политики саудовских руководителей в отношении местных грандов и задержек зарплат некоторым сотрудникам. Отсутствие легенды не помешало «Аль-Насру» пройти эту дистанцию без потерь. Не учитывая имиджевые, конечно.

Теперь все недомолвки позади. Криш вновь примерил капитанскую повязку и вышел против «Аль-Фатеха» с первых минут. Соперник не побеждал в шести турах Про-Лиги кряду и к тому же не обладает звёздами мирового уровня. Всё это предвещало для Роналду лёгкую разминку. Таковой она не получилась. Тем ценнее гол португальца!

Роналду упустил шанс отличиться уже на первой минуте, махнув мимо створа с лёта после закидушки Комана. Сам Кингсли вскоре загубил даже более явную возможность: подкараулил на дальней штанге прострел Мане и без малейшего сопротивления пальнул в небеса с близкого расстояния. Садио тоже вываливался на ворота и промазал по ближнему углу.

На 18-й минуте неизбежное всё-таки случилось. Мане прострелил в центр штрафной. Защитники «Аль-Фатеха» не посчитали нужным закрыть Криштиану, и тот спокойно замкнул. Есть 962-й гол в карьере! Сиии? Сиии! Заветная тысяча — не за горами. В обороне Криш отрабатывать тоже не забывал, пару раз сделав вынос от своих ворот. С мотивацией у него, как видим, полный порядок.

Мартинес опасно бил головой — экс-защитнику «Барселоны» не хватило совсем немного. Криштиану — тоже, когда он не успел к мячу после передачи Феликса на пустые ворота. «Аль-Фатех» как следует огрызнулся классным выстрелом Варгаса со штрафного в перекладину. А Бенто при добивании Фернандеша в упор оказался надёжен.

В начале второго тайма перевес вроде бы увеличился. Феликс угодил в штангу вслед за угловым от Брозовича, зато на добивание подоспел Симакан. Однако, как выяснилось, Мохамед не избежал крошечного офсайда — судьи очень долго рассматривали повтор и вынесли вердикт не в пользу «Аль-Насра».

На 78-й минуте интрига всё же растворилась: заменивший Мане Яхья одной левой принял мяч после заброса Комана и жахнул с лёта под перекладину. Это его так звёздные одноклубники научили? Красота! Больше счёт не менялся.

«Аль-Наср» празднует гол в ворота «Аль-Фатеха» Фото: ФК «Аль-Наср»

Криштиану нанёс за матч четыре удара (два — в створ), подстраховывал в защите и показывал максимальную вовлечённость в процесс — будто и не было никакого бунта. За пару минут до финального свистка он покинул поле под аплодисменты трибун. Его команда забралась на вторую строчку в таблице и отстаёт от «Аль-Хиляля» Малкома и Бензема всего на одно очко. Рядом и «Аль-Ахли» Рияда Мареза с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги — борьба за чемпионство намечается интригующая.