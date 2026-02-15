Явление АПЛ старта 2010-х. Взяли Кубок у «Сити» и подняли звёзд, а сейчас — в третьей лиге

Теперь Мартинес едет на ЧМ, а ассистент Роберто до сих пор работает в «Уигане» — тренирует сына Каррагера. Сегодня им играть с «Арсеналом».

Сегодня лидер АПЛ «Арсенал» сразится в 1/16 финала Кубка Англии с «Уиганом». Этот матч – повод вспомнить команду гостей, которая 13 лет назад брала данный трофей и играла в Премьер-лиге. Сейчас «Уиган» выступает в Лиге 1 (третьем по уровню дивизионе). Да и там находится в зоне вылета! Как же докатился до жизни такой клуб, представлявший свою страну в еврокубках в сезоне-2013/2014?

Тот «Уиган» раскрутил тренерскую карьеру Роберто Мартинеса. Именно с испанцем команда выиграла Кубок Англии в мае 2013-го на «Уэмбли» и провела свои последние четыре сезона в АПЛ. В эти дни Мартинес готовится к ЧМ-2026 в гордом статусе тренера Криштиану Роналду, а «Уиган» пытается выбраться из болота под руководством дуэта тренеров-временщиков Гленн Уилан – Грэм Барроу. Кстати, последний был ассистентом Мартинеса, когда «латикс» брали кубковый трофей. Ему уже 71 год.

Чтобы попасть на «Арсенал» в 1/16 финала, сегодняшнему «Уигану» потребовалось пройти три раунда Кубка Англии. В первом аутсайдер Лиги 1 не без труда свалил «Хемел Хемпстед» из шестого дивизиона. Матч на «Брик Коммьюнити» завершился вничью 1:1, а победили хозяева только по пенальти (5:3). Затем «Уиган» в таком же стиле одолел «Барроу» из четвёртого дивизиона. Встреча завершилась вничью 2:2, причём команда спаслась от поражения только на 89-й минуте. Зато 11-метровые исполняли лучше соперника (4:3). В следующем раунде не стали доводить дело до «лотереи», хотя попали на команду более высокого уровня – «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа. Тем не менее добыли минимальную победу со счётом 1:0.

Какие фамилии значатся в списке авторов голов и голевых передач сейчас у «Уигана» – Каррагер и Макманаман! И ведь 23-летний центральный защитник Джеймс Каррагер действительно сын легендарного Джейми. С 2025 года он играет за сборную Мальты, а право такое получил, потому что один из его предков по материнской линии был с этого острова. 34-летний вингер Каллум Макманаман – племянник Стива, другой экс-звезды «Ливерпуля». Когда-то он вызывался в английскую молодёжку, но большим игроком не стал. Главным достижением в карьере остаётся… победа в Кубке Англии сезона-2012/2013. Да-да, полузащитник принимал участие в «золотом» розыгрыше (более того, набрал 3+1 в семи встречах) и даже играл в стартовом составе в финале с «Манчестер Сити». С тех пор Каллум дважды уходил и возвращался в «Уиган».

ДЖЕЙМС КАРРАГЕР И КАЛЛУМ МАКМАНАМАН Фото: CameraSport via Getty Images

Самый же ценный игрок клуба из Уигана, по версии Transfermarkt, – 23-летний голкипер Сэм Тикл, у которого, вероятно, и работы будет больше всего в предстоящем матче. Он оценивается в € 1,2 млн. Для сравнения, у «Арсенала» самый дешёвый футболист в заявке основы (тоже вратарь – Кепа Аррисабалага) стоит почти в шесть раз дороже – € 7 млн.

А в сезоне-2012/2013 «Уигану» потребовалось уложить шестерых, чтобы завоевать первый в своей истории Кубок Англии. Сначала команда Мартинеса сыграла вничью дома с «Борнмутом» (1:1), после чего дожала этого соперника в гостях (1:0) в переигровке. Потом побеждали только на выезде, что добавило блеска их успеху – «Маклсфилд Таун» (1:0), «Хаддерсфилд Таун» (4:1), «Эвертон» (3:0) в четвертьфинале и «Миллуолл» (2:0) в полуфинале. А в финале – «Манчестер Сити» (1:0).

Сенсационную победу над «Сити» Роберто Манчини «Уигану» принёс гол Бена Уотсона, забитый на 90+1-й минуте ударом головой после углового. Интересно, что для нападающего это был единственный матч в том Кубке Англии. Предыдущие стадии он пропустил из-за перелома ноги и в финале вышел на замену за четверть часа до конца. Вот так рождаются легенды.

Ассистировал Уотсону вингер Шон Малони. Завершив карьеру, этот шотландец стал тренером и возглавлял «Уиган» в самый мрачный период – с января 2023-го по март 2025-го. Кроме того, он помогал Мартинесу в сборной Бельгии.

Вообще, уместно напомнить состав «Уигана» из финала на «Уэмбли». В воротах – Хоэль Роблес. В обороне – Эммерсон Бойс, Пауль Шарнер, Антолин Алькарас, Рохер Эспиноса. В полузащите – Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Хорди Гомес. В атаке – Макманаман, Малони и центрфорвард Аруна Коне. На замену вышел только Уотсон. Эти «простые работяги» убрали звёздный «Сити»! Капитаном был Бойс, который, к слову, до недавнего времени тренировал женскую команду «Уигана».

На паре героев кубкового сезона «Уиган» неплохо заработал летом 2013-го. В «Эвертон» ушли Маккарти и лучший бомбардир команды Коне – за € 15,3 млн и € 7 млн соответственно. А в течение следующего года клуб продал Макартура в «Кристал Пэлас» за € 8,8 млн и Макманамана в «Вест Бромвич» – за € 6,35 млн.

Но за те восемь сезонов, что «Уиган» провёл в АПЛ с 2005 по 2013 год, были и более громкие трансферы на выход. Из этого клуба уходили на повышение Антонио Валенсия в «Манчестер Юнайтед» (его продажа за сумму, равную € 18,8 млн, до сих пор самая дорогая в истории), Паскаль Шимбонда и Уилсон Паласиос – в «Тоттенхэм», Шарль Н’Зогбия – в «Астон Виллу», будущий спартаковец Виктор Мозес – в «Челси». Ещё в «Уигане» во второй половине 2000-х перезагружался Эмиль Хески. Форварда тоже забрала «Астон Вилла».

Лучшее достижение «Уигана» в АПЛ – 10-е место в дебютном сезоне-2005/2006. Тогда же команда дошла до финала Кубка лиги, где попала под «Манчестер Юнайтед» (0:4) Алекса Фергюсона. При Мартинесе выше 15-го места не поднималась, тем не менее в трёх чемпионатах решила задачу выживания. Особенно запомнились победы «Уигана» в сезоне-2009/2010 над чемпионом «Челси» (3:1) и лондонским «Арсеналом», когда превратили 0:2 за 10 минут до конца в 3:2.

В сезоне-2012/2013 кубковую победу омрачил вылет из АПЛ. «Уиган» финишировал на 18-м месте – в трёх очках от спасшегося «Сандерленда». Путёвку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии команда получала уже, по сути, как участник Чемпионшипа. Правда, в мае ещё оставались два тура в АПЛ, но поражение от «Арсенала» (1:4) и ничья с «Астон Виллой» (2:2) окончательно приговорили обладателя кубкового трофея.

РОБЕРТО МАРТИНЕС В «УИГАНЕ» Фото: Alex Livesey/Getty Images

В первый год после вылета в Чемпионшип «Уиган» ещё не давал забыть о себе. С новым тренером Оуэном Койлом команда фактически открывала сезон матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2) и играла на групповом этапе Лиги Европы. Там всего с одной победой заняла последнее место в квартете с «Рубином», словенским «Марибором» и бельгийским «Зюлте-Варегем». С казанцами «Уиган» сыграл дома вничью – 1:1, а вот в России уступил со счётом 0:1. В декабре Койла отправили в отставку, так как вместо борьбы за возвращение в элиту команда продолжила падение и застряла на 14-м месте. Пришёл немец Уве Рёслер. С ним «Уиган» поднялся в топ-5, попал в плей-офф за путёвку в АПЛ, но уступил в полуфинале «КПР».

Зато с Рёслером команда едва не защитила трофей! «Уиган» долетел до полуфинала, выкинув в четвертьфинале из Кубка Англии своего любимого клиента «Манчестер Сити» (2:1). Однако в следующей стадии проиграл в серии 11-метровых «Арсеналу» (1:1, 2:4 пен.).

А сезон-2014/2015 и вовсе был сплошным кошмаром. По ходу чемпионата «Уиган» сменил двух тренеров, занял предпоследнее 23-е место и выбыл в третий дивизион. Так недавний обладатель Кубка Англии и участник еврокубков превратился в команду-лифт для низших дивизионов. В течение следующих восьми лет «Уиган» трижды возвращался в Чемпионшип, выигрывая Лигу 1, и трижды вылетал обратно. Последний раз это случилось в сезоне-2022/2023, когда финишировали на 24-м месте. То есть на самом дне.

После этого «Уигану» уже и в Лиге 1 было не по силам доминировать. В позапрошлом сезоне команда стала 12-й, в прошлом – 15-й. На данный момент Каррагер, Макманаман и компания занимают 22-е место в третьем дивизионе. Впрочем, до спасительной 20-й строчки – всего два очка. С начала нового года «Уиган» выдал семиматчевую безвыигрышную серию в Лиге 1, поэтому 7 февраля клуб избавился от тренера Райана Лоу.

Как зачастую и бывает в подобных случаях, все проблемы связаны с финансами. В ноябре 2018-го «Уиган» поменял владельца. В течение 23 лет клуб принадлежал семье английского бизнесмена и бывшего футболиста Дэйва Уилана. Гонконгская фирма International Entertainment Corporation приобрела за £ 22 млн сам клуб, стадион и тренировочную базу. Затем летом 2020-го IEC продала бо́льшую часть акций «Уигана» другой компании из Гонконга – Next Leader Fund. Но на фоне пандемии коронавируса этот фонд отказался инвестировать обещанные средства в «Уиган». Игрокам не платили зарплату, сотрудников сокращали, а футболистов, на которых был спрос, пытались продать. Тогда объявили о начале процедуры банкротства и перешли под внешнее управление. С команды сняли 12 очков. Болельщики «Уигана» при поддержке депутата Лизы Нэнди запустили петицию с требованием провести расследование по факту поглощения клуба и проверку владельцев и директоров.

ФК «УИГАН» Фото: CameraSport via Getty Images

Пока решался вопрос с будущим «Уигана», болельщики открыли сбор средств для его спасения. На удивление быстро собрали £ 700 тыс. Тогда управлять клубом стал бахрейнский консорциум во главе с бизнесменами Абдулрахманом Аль-Джасми и Талалом Аль-Хамадом. «Уиган» кое-как держался на плаву, однако задержки зарплат повторялись. С команды продолжали снимать очки – три в сезоне-2022/2023 и ещё восемь – год спустя. На клуб наложили трансферный бан. Когда ему снова грозила ликвидация, руку помощи протянул британский бизнесмен и уроженец Уигана Майк Дансон. Нынешний владелец выкупил «Уиган». Стал закрывать долги.

Тем не менее клуб вынужден жить экономно. В 2025-м «Уиган» опубликовал финансовый отчёт, согласно которому убыток за финансовый год сократился почти вдвое – с £ 13,4 до £ 8,2 млн. Планируется, что вскоре клуб сможет достичь безубыточности. В то же время бюджет был сокращён приблизительно на 20%. На доходах отразился вылет из Чемпионшипа, они существенно снизились.

«После неопределённости в течение нескольких лет прошедший сезон принёс относительное спокойствие и стабильность», – говорил представитель совета директоров Бен Гудбёрн.

Но теперь «Уиган» находится на грани ещё более ужасной спортивной катастрофы – вылета из Лиги 1. Состав команды недостаточно хорош даже для третьего дивизиона. По данным Transfermarkt, с 2022 года клуб купил, а не подписал свободными агентами или арендовал, только двух игроков на общую сумму в £ 600 тыс. Быть может, матч с «Арсеналом» в Кубке Англии станет поворотным моментом для «Уигана», который после смены тренера найдёт выход из кризиса. Ну а нам эта жеребьёвка дала возможность вспомнить о ярком явлении английского футбола: выиграть кубок у топ-клуба и сразу вылететь – редчайшее событие.