Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом

«Интер» победил «Ювентус» в Дерби Италии и увеличил отрыв от «Милана» до восьми очков. После этого матча будут обсуждать всё – саму игру, пять голов и, конечно же, судейские ляпы.

От Дерби Италии всегда ждёшь чего-то особенного. Такого футбола и сюжета, как, например, в первом круге, когда «Ювентус» победил дома со счётом 4:3. Но старт этого матча наводил на мысль, что на сей раз яркой игры с большим количеством голов мы не увидим. Казалось, команды скорее опасаются совершить ошибку и пропустить, нежели хотят рискнуть и забить. «Старая синьора» побольше владела мячом, стремилась создавать численное преимущество на флангах. Прежде всего на правом – нагрузить как следует Димарко. «Интер» прессинговал либо ставил ловушки на собственной половине.

Соперники не били по воротам и даже не заходили в чужую штрафную. Но на 17-й минуте «Интер» неожиданно забил первым ударом во встрече! Этот гол, несомненно, будет претендовать на звание самого смешного в сезоне Серии А. «Нерадзурри» отобрали мяч у туринцев и перевели его на правый фланг. Луис Энрике прострелил, а мяч, срикошетив от Камбьязо, полетел в створ. Голкипер Ди Грегорио мог отбить его левой ногой, хоть и упал на линии, однако зачем-то потянулся правой и только переправил в собственные ворота. Несложно догадаться, сколько «добрых» слов произнесли болельщики «Ювентуса» в эти секунды в адрес своего вратаря.

Ди Грегорио и Локателли Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Команда Лучано Спаллетти впервые нанесла удар по воротам лидера Серии А только в середине тайма. Калюлю из правого полуфланга загрузил мяч в центр штрафной, где защитники потеряли Маккенни – американец пробил головой в руки вратарю. Затем «Ювентус» ещё раз вскрыл оборону «Интера» справа, и Камбьязо исправился за эпизод с пропущенным голом (хотя он-то не был виноват), сравняв счёт. Здорово сыграл на опережение. Однако действия Биссекка и Луиса Энрике просто поразили! Первый почему-то отскочил от мяча, а второй откровенно заснул и прозевал рывок оппонента.

Отрезок перед перерывом остался за «Интером». Команда Кристиана Киву должна была забить как минимум дважды – сначала Калюлю вынес мяч из пустых ворот, а потом «Ювентус» спасли сейв Ди Грегорио и две штанги. Вдобавок на 42-й минуте туринцы остались в меньшинстве после того, как Калюлю заработал вторую жёлтую карточку. Эталонная симуляция от Бастони! Там даже фола не было. Но VAR такие моменты, к сожалению, не проверяет. Иначе сам Алессандро был бы удалён за два предупреждения.

Впрочем, на второй тайм Бастони, как и Калюлю, не вышел. Киву заменил защитника. Видимо, от греха подальше – опасался, что судья, зная о своей ошибке, постарается при первой возможности влепить Алессандро красную карточку. «Ювентусу» же после перерыва не оставалось ничего, кроме как терпеть вдесятером в защите и использовать редкие шансы на контрвыпадах. Один из них выпал команде Спаллетти почти сразу. Камбьязо внезапно включил Марадону, совершив крутой проход по центру, и ударил, а Маккенни на добивании почему-то решил сделать пас вместо того, чтобы бить. Хотя стоял свободно перед воротами. Голевой момент был потерян.

«Интер» владел мячом 80% времени, но, казалось, атаковал слишком академично. Без скорости, без риска. Тем не менее «Ювентус» уставал, и давление «нерадзурри» в позиционном наступлении становилось всё мощнее. Ди Грегорио продолжал эффектными сейвами поднимать упавший имидж. Однако на 76-й минуте и голкипер не потащил удар свежего форварда «Интера» Эспозито. Туринцы не заблокировали кросс Димарко слева, а Локателли, в течение всего матча превращавшийся по ситуации в пятого защитника, проиграл воздух 20-летнему оппоненту.

Для «Ювентуса» пропущенный гол выглядел приговором. Но это же Дерби Италии! Оно всё-таки получилось чудесным, результативным. Просто так команда Спаллетти не сдалась, и спустя восемь минут Локателли праздновал уже свой забитый мяч в ворота «Интера». До того, как раскрутилась голевая атака, Бремер очень круто вырвал мяч у Мартинеса. А в завершающей стадии Мануэль открылся у штрафной хозяев и безупречно исполнил удар в дальний нижний угол.

Свой волей и стойкостью «Ювентус» заслужил ничью. Поэтому очень жаль Спаллетти! Его команда недотерпела совсем чуть-чуть. В компенсированное время Зелиньски забил гениальный гол, приблизивший «Интер» к скудетто. Поляк после паса от Биссекка феноменально обработал мяч себе на ход и зарядил издали – из-под Локателли.