«Реал» феерит и без Мбаппе! Растворили «Сосьедад» благодаря огненному Винисиусу

Незадолго до матча двух «Реалов» — мадридского и баскского — авторитетный L'Equipe писал: Мбаппе по-прежнему испытывает боль в левом колене, но ему всё равно не могут предоставить отдых. Альваро Арбелоа оказался иного мнения и усадил Килиана на лавку, выпустив в центре нападения Гонсало Гарсию. Зато впервые за 2026 год в старт попал Трент. Также вернулись дисквалифицированный ранее Винисиус и подлечившийся Рюдигер.

«Сосьедад» воскрес при Пеллегрино Матараццо и не проигрывал в семи турах Ла Лиги кряду, собрав четыре победы. Заодно хлопнув в Кубке Испании «Алавес» и «Атлетик». Однако в Мадриде не устоял. Ещё и устроился на разгром.

Игра едва началась, как Гарсия отпраздновал гол! Ассистировал ему, между прочим, Трент. Англичанин фирменно (по крайней мере, для ливерпульских времён) подал, Гонсало — опередил Мартина и легонько подрезал правой ногой в дальний угол. Вот так вот просто и ничего сверхъестественного не выдумывая, открыли счёт уже на пятой минуте.

А на 21-й счёт вновь стал равным: Солер разрезал мадридскую оборону шикарной проникающей передачей, Хёйсен срубил Эрреру, Оярсабаль с 11-метрового пробил точно по центру. И тут же «Реал» ответил тем же! Арамбуру подкосил Винисиуса, и сам же бразилец не подвёл, катнув чуть правее центра. Неплохой обмен, правда? Вини забил во втором матче Ла Лиги подряд. Хотя ранее «молчал» в 13 турах кряду. Машина завелась.

Вскоре родимую «пушку» расчехлил и Вальверде, с линии штрафной технично уложив мяч в правый угол. Причём Феде дали спокойно исполнить, поскольку Каррерас стянул на себя нескольких соперников и вовремя отдал точную передачу. Не зря Арбелоа приберёг Мбаппе, есть кому забивать и без него!

В первом тайме в створ обоих ворот полетело четыре удара. Все стали голевыми. А если бы Гарсия в добавленное время с прострела Трента не промазал из убойной позиции, было бы и пять из пяти. Впрочем, именно так и получилось на старте второй половины: Винисиус вновь подловил Арамбуру на пенальти и на второй раз пробил в левый угол. Прежде он оформлял дубль в октябре — тогда пострадал «Вильярреал» (3:1).

Винисиус празднует свой второй гол «Сосьедаду» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Дальше футбол стал чистой формальностью. Матараццо, понимая это, убрал Оярсабаля с поля уже на 60-й минуте. Так рано Микель в этом сезоне Ла Лиги не уходил. Арбелоа предоставил практику Алабе, Себальосу, Сестеро, Диасу и, что крайне важно, Карвахалю на фоне его недовольства малым количеством игрового времени.

Куртуа тоже дали себя проявить: бельгиец помешал забить Мартину и Муньосу. Вышедший на замену Оускарссон вот его пробил, да из явного офсайда. Винисиус плечом точно замкнул навес Гюлера со стандарта — давно вы такое от него видели? Отпраздновать хет-трик бразильцу также не удалось из-за положения «вне игры». Ещё Гарсия вновь должен был оформлять дубль, уже пробив мимо Ремиро — на ленточке подстраховал Мартин.

Первая половина матча в исполнении «Реала» — восторг. Практически ничего не дали сделать баскам, при этом сами плели красивые комбинации и показали отменную реализацию. В прошлый раз без Мбаппе в Ла Лиге был разгромлен «Бетис» (5:1). «Сосьедад» даже пропустил меньше севильцев, но едва ли может быть счастлив. Мадридцы вновь первые в таблице — пока «Барса» не провела дерби с «Жироной».