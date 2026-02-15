Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — Брайтон — 3:0, обзор матча Кубка Англии, 14 февраля 2026, голы: Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Доминик Собослаи

Салах наконец ожил! Помог «Ливерпулю» уничтожить соперника в Кубке Англии
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Брайтон» — 3:0
Комментарии
Ну а судьи, кажется, украли гол у другого вингера.

У «Ливерпуля» продолжается вечная ротация правых защитников. После Брэдли, Фримпонга, Собослаи, Гомеса и Эндо на этот раз вышел Кёртис Джонс. Ожидаемо Арне Слот провёл ротацию в матче Кубка Англии с «Брайтоном», но при этом на поле появилось подавляющее большинство лидеров. Из запасных, по сути, помимо Джонса, вышел только Кьеза. На скамейке остался Экитике.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джонс – 42'     2:0 Собослаи – 56'     3:0 Салах – 68'    

Вполне ожидаемо, что «Ливерпуль» дома при почти оптимальном составе с ходу завладел инициативой. И пускай даже команды нанесли одинаковое количество ударов в первом тайме (по семь), а «Брайтон» больше владел мячом, но солиднее смотрелись именно мерсисайдцы. Ещё до перерыва по несколько раз били Салах и Собослаи, который отбыл дисквалификацию.

Долгое время ни у кого не получалось открыть счёт, однако перед перерывом это всё-таки удалось сделать хозяевам. Керкез выдал прострел со своего левого фланга, защитник ван Хекке почему-то увернулся, а набежавший Джонс поразил ворота. Мяч зашёл в сетку от перекладины. Где-то на трибуне «Брайтона» за этим наблюдал человек в маске чайки.

Болельщик в маске чайки

Болельщик в маске чайки

Фото: Кадр из трансляции

А вот затем Алисону пришлось спасать. Сначала он отбил удар Диего Гомеса, который практически вышел один на один с вратарём из-за неуклюжего падения Джонса. А сразу после перерыва всё тот же Алисон в красивом прыжке прервал прострел, предотвратив гол ван Хекке, который зашёл в ворота без мяча.

«Ливерпуль» забил второй мяч в очень подходящий момент. На 56-й минуте, когда «Брайтон» был близок к тому, чтобы сравнять счёт, у хозяев получилась классная комбинация. Салах из длинной диагонали в одно касание сделал классный ассист на Собослаи. А какой у него удар, в последнее время он продемонстрировал уже многим соперникам – и на этот раз не стал его скрывать.

Доминик Собослаи празднует гол в ворота «Брайтона»

Доминик Собослаи празднует гол в ворота «Брайтона»

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

На этом полезные действия Салаха не закончились. К нему много вопросов в нынешнем сезоне, но в этом матче он смотрелся солидно. В том числе когда на дриблинге вошёл в штрафную, заработал пенальти и сам же убойно пробил с 11 метров. На 77-й минуте египтянин уходил с поля под стоячие овации болельщиков «Ливерпуля».

Ближе к концу встречи Рио Нгумоа (вышел как раз вместо Салаха) забил четвёртый мяч, но этот гол отменили из-за офсайда. Если судить по повторам, есть огромные сомнения, что вингер «Ливерпуля» находился во «вне игры». Однако VAR в 1/16 финала Кубка Англии отсутствует и появится лишь в 1/8 финала. С кем на этой стадии сыграет «Ливерпуль», станет известно в понедельник.

Дальше в Кубке Англии прошёл и «Манчестер Сити»:
«Сити» уверенно затащил дерби. Где-то на трибуне грустил один Пол Скоулз
«Сити» уверенно затащил дерби. Где-то на трибуне грустил один Пол Скоулз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android