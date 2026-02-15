Девятый номер в «Зените» — проклятье? Шесть примеров говорят именно об этом

Новый нападающий «Зенита» Джон Дуран определился с игровым номером — колумбиец выбрал девятку. В последнее время эта цифра словно проклята в клубе из Санкт-Петербурга. Футболисты либо не показывают то, что от них ждут, либо быстро уезжают, либо попадают в скандалы. Вспомним случаи в XXI веке, когда девятый номер не приносил удачу игроку «Зенита».

Предраг Ранджелович (2002-2003)

В 2002 году «Зенит» купил у ЦСКА нападающего Ранджеловича. Трансфер обошёлся клубу из Санкт-Петербурга в € 1 млн. Первый сезон в составе «Зенита» сложился для Предрага так себе — один гол в девяти матчах чемпионата России. В общей сложности он провёл на поле всего 492 минуты. Во втором сезоне у «девятки» было ещё меньше игрового времени. Три встречи в чемпионате (33 минуты) — ни одного результативного действия.

Предраг Ранджелович Фото: fc-zenit.ru

Единственный всплеск Ранджеловича пришёлся на матч квалификации Кубка УЕФА с клубом «Энкамп» из Андорры. «Зенит» раскатал скромного соперника (8:0), а Ранджелович сделал хет-трик и добавил к этому голевой пас. В начале 2004 года серб укатил в Румынию, где подписал контракт с командой «Университатя Крайова». С того момента экс-футболист «Анжи», ЦСКА и «Зенита» больше не играл в чемпионате России.

Александр Бухаров (2010-2014)

Нападающий приехал в Санкт-Петербург в статусе двукратного чемпиона России (завоевал трофеи вместе с «Рубином»). В 2010-м казанский клуб получил € 12 млн, а Бухаров — девятый номер в новой команде. Сезон-2009 оказался для Александра очень успешным — он стал чемпионом России и разделил второе место в списке лучших бомбардиров МИР РПЛ (16 голов). Спустя несколько месяцев Александр укатил в «Зенит», где у него не получилось.

Александр Бухаров (с мячом) Фото: fc-zenit.ru

17 голов в 81 матче — статистика форварда в клубе из Санкт-Петербурга. В начале 2014 года «Зенит» отправил Бухарова в аренду в «Анжи». Сам Александр уже тогда сказал, что не видит смысла в возвращении к сине-бело-голубым.

«Вариант с возвращением в «Зенит» исключён, — говорил Бухаров после перехода в «Анжи». — В Санкт-Петербурге на меня не рассчитывают. В «Зените» я был игроком запаса, редко выходил на поле. Ещё полтора года назад мне стало ясно, что тренер Спаллетти на меня уже не рассчитывает. Я понимал: в «Зените» моя карьера закончилась. У такого исхода были и спортивные, и неспортивные причины»

За несколько месяцев до ухода из «Зенита» Бухаров устроил пьяный дебош в аэропорту Пулково. Футболист провёл ночь в отделении полиции, после чего его оштрафовали на очень скромную сумму — одну тысячу рублей. Административный протокол составили на игрока не за мелкое хулиганство, а за появление в общественном месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство. По окончании аренды в «Анжи» Александр перебрался в «Ростов» как свободный агент.

Александр Кокорин (2016-2020)

К Кокорину, пожалуй, нет претензий с точки зрения игровой карьеры в «Зените». Он провёл за сине-бело-голубых почти сотню матчей и забил 32 мяча. Александр отмечался в среднем одним голом за 2,7 игры. Но в октябре 2018-го Кокорин оказался в центре большого скандала. Хулиганское поведение Александра и Павла Мамаева, в результате которого пострадали несколько человек, привело к тому, что футболистов отправили за решётку.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Александра выпустили по процедуре условно-досрочного освобождения. В начале 2020 года «Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи». Там форвард очень неплохо проявил себя (семь голов в 10 матчах), после чего стал свободным агентом. Ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине» у него откровенно не получилось. Сейчас Кокорин представляет кипрский клуб «Арис».

Юри Алберто (2022)

В 2022 году «Зенит» купил у «Интернасьонала» нападающего Юри Алберто. Заплатили приличную сумму (€ 25 млн), но бразилец улетел на родину спустя всего несколько месяцев. Алберто неплохо начал в клубе из Санкт-Петербурга (шесть голов 15 встречах), однако покинул Россию спустя какое-то время после начала СВО. «Коринтианс» арендовал бразильца, а потом тот стал полноценным игроком клуба Серии А. Когда «Зенит» покупал Алберто за большие деньги, то явно рассчитывал на другой выхлоп, нежели 15 матчей.

Юри Алберто Фото: РИА Новости

«Сейчас не самое подходящее время, чтобы продолжать карьеру в России. Для меня было непросто решиться вернуться в Бразилию. За матчами в России следят меньше. В Бразилии я буду заметнее. Хочу добиться многого в «Коринтиансе», — говорил Алберто после возвращения домой. К слову, он по-прежнему играет в составе «Коринтианса».

Артур (2024-2025)

В отличие от Алберто, Артур задержался в Санкт-Петербурге на один год. Отыграл 36 матчей, забил семь мячей. Особенно запомнился гол во встрече с «Ростовом» (2:1) в 30-м туре РПЛ в сезоне-2023/2024. Именно этот удар принёс сине-бело-голубым шестое чемпионство подряд. В остальном нельзя сказать, что бразилец показал что-то сверхъестественное. «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за € 15 млн, а продал в «Ботафого» за € 10 млн.

Артур Фото: РИА Новости

В начале 2025 года «Чемпионат» сообщал, что желание футболиста уйти из «Зенита» связано с рождением ребёнка. Артур проиграл конкуренцию, а председатель правления клуба из Санкт-Петербурга (занимал этот пост на момент ухода южноамериканца) Александр Медведев заявил, что бразилец заслуживает большего, чем быть игроком ротации.

Жерсон (2025-2026)

Бразилец перебрался в «Зенит» летом 2025 года. Тогда казалось, что это трансфер будущей звезды РПЛ. Жерсон сгонял на клубный чемпионат мира в составе «Фламенго», после чего сине-бело-голубые заплатили за него € 25 млн. Но хавбек и близко не наиграл на такие деньги. 15 матчей (919 минут), два гола — руководство «Зенита» рассчитывало на более приятные цифры. В зимнее трансферное окно Жерсона вернули на родину — продали в «Крузейро» за те же € 25 млн. Очевидно, что новичок не оправдал надежд.

Жерсон Фото: РИА Новости

После возвращения на родину Жерсон заявил, что не жалеет о решении переехать в Россию. По словам бразильца, он получил опыт, который повлиял на его жизнь. «Ни о чём не жалею, — сообщил полузащитник. — Это было моё решение. Иногда мы делаем правильный выбор, иногда — неправильный, но я благодарен. Я поехал в страну, где меня хорошо приняли».