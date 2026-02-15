Главный кризис-менеджер Европы теперь в АПЛ. Магия Тудора снова сработает?

Игор возглавил «Тоттенхэм». Его выгнали из «Ювентуса», и теперь он может отомстить в ЛЧ!

В каждой стране есть тренеры, которые не включают телефон раньше середины сезона. Пока идёт первый круг, они набираются сил и наблюдают за происходящим. Ближе к середине сезона формируется пул команд, у которых проблемы и которые надо спасать. И тогда на авансцену выходят те самые тренеры – профессиональные спасатели. Или, если использовать более модную формулировку, – кризис-менеджеры.

Как правило, у тренеров такого типа есть специализация по лигам. Но есть и международные кризис-менеджеры – те, кто готов зайти по ходу сезона в клуб из любого чемпионата. Ну, или почти из любого. Именно такого человека назначил «Тоттенхэм». До конца сезона лондонцами будет руководить Игор Тудор.

В качестве тренера Тудор поработал в Хорватии, Греции, Турции, Италии и Франции. В Турции и Италии сотрудничал с несколькими клубами. В Хорватии – только с «Хайдуком». Но туда Тудор заходил дважды – в 2013-м и в 2020-м. Собственно, с 2013-го хорват и начал работать главным тренером. В бизнесе он больше 10 лет, у него за плечами солидный опыт.

Первый заметный успех Тудора в большой лиге случился в «Вероне». Команда начала сезон-2021/2022 с Эусебио Ди Франческо и в первых трёх турах потерпела три поражения. Спасать ситуацию пригласили Тудора. К тому времени у него уже был опыт работы в Серии А – в «Удинезе». Туда, как и в «Хайдук», он приходил дважды: сначала – в апреле 2018-го (ушёл всего через четыре тура), затем – в марте 2019-го (продержался чуть больше полугода).

Но вернёмся к «Вероне». Тудор пришёл после трёх поражений на старте – и с ходу прибил «Рому» (3:2). Далее «Верона» сняла скальпы ещё и с «Ювентуса» и «Лацио», отобрала очки у «Наполи». Итог – девятое место. В ХХI веке в Серии А клуб ни разу не финишировал выше.

Игор Тудор в «Вероне» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Лучший сезон в карьере провёл Джованни Симеоне: забил 17 мячей и отправился на повышение в «Наполи», с которым впоследствии взял скудетто. Капрари, Барак, Тамез, Фараони, Илич – эти фамилии резко оказались на слуху. Со скромным ресурсом Тудор мгновенно дал отличный результат. Да ещё и на фоне очень плохого старта при Ди Франческо.

Однако по итогам успешного сезона вылезла одна из особенностей тренера Тудора. Он конфликтный. Можно сказать, что все тренеры конфликтные – в той или иной степени. Но всё же не у каждого специалиста конфликты случаются буквально на каждом месте работы и оборачиваются довольно скорым уходом.

Игор Тудор в «Марселе» Фото: Alex Grimm/Getty Images

На фоне недопониманий с руководством Игор ушёл из «Вероны» и перебрался в «Марсель». Впрочем, можно сколько угодно говорить о недопониманиях, однако переход из «Вероны» в «Марсель» – это, конечно, повышение. Во Франции Тудор не дал выдающегося результата, но, пожалуй, и не провалился. Команда заняла третье место в чемпионате – уступила «ПСЖ» и поразившему всех «Лансу» – и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

Другое дело, что у «Марселя» с Тудором были и разочарования. К примеру, в 1/8 финала Кубка Франции южане обыграли «ПСЖ», а в четвертьфинале умудрились уступить «Анси» из Лиги 2.

Плюс «Марсель» стал участником удивительного сюжета в группе Лиги чемпионов. В последнем туре команда Тудора дома играла с «Тоттенхэмом», который шёл на первом месте. К 94-й минуте счёт был 1:1. При таком раскладе «Тоттенхэм» выходил в плей-офф ЛЧ, а «Марсель» сваливался в Лигу Европы. Вроде бы всех всё устраивало, однако на 90+6-й минуте полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг (кстати, будущий игрок «Марселя») забил гол, англичане победили 2:1, а «Марсель» свалился на четвёртое место и остался без евровесны.

Расстроенный Игор после матча выпалил: «Я говорил игрокам оставаться сзади (при счёте 1:1), но они не услышали из-за трибун. Было слишком шумно».

С одной стороны, это комплимент болельщикам «Марселя». С другой – звучит, конечно, комично. Пребывание Тудора во Франции ограничилось всего одним сезоном. И повлияли на это не только результаты. У хорвата всю дорогу были непростые отношения с футболистами. В частности, игроков бесила дикая зацикленность тренера на физподготовке. Димитри Пайета и Нуну Тавареша тренер по ходу сезона даже отстранял. И Пайет публично критиковал его за чрезмерную резкость и грубость в общении.

Важно отметить, что в «Марселе» Тудор отработал целый сезон. Для него это большая редкость. Помимо «Марселя», целый сезон – от начала и до конца – он проводил только с «Хайдуком» (2013/2014) на заре карьеры. Плюс Игор возглавил «Марсель» перед стартом сезона, и это ему тоже несвойственно. Такое с хорватом случалось всего трижды – во Франции, в ПАОКе и в «Карабюкспоре». В остальных случаях он брался за работу уже по ходу сезона.

Игор Тудор с игроками «Ювентуса» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Тудор способен быстро «собрать» команду, взбодрить её и привести в чувство. Где-то, вероятно, с использованием шоковой терапии. Так было и на двух его последних работах – в «Лацио» и «Ювентусе». В первом же матче во главе «Лацио» Игор как раз щёлкнул «Юве» в Серии А – 1:0. А дальше были два полуфинала Кубка Италии с туринцами, по итогам которых римляне драматично вылетели: в гостях уступили 0:2, а затем дома вели 2:0, но в концовке пропустили от Аркадиуша Милика, и этот гол всё решил.

Возможно, если бы Тудор выиграл с «Лацио» Кубок Италии, он остался бы в Риме. Но Кубок он не выиграл, плюс – не сложились отношения с президентом клуба Клаудио Лотито. И дело тут, вероятно, не только в Тудоре. Кажется, не было в истории футбола ни одного тренера, у которого с Лотито были бы хорошие отношения.

В итоге всего после 11 встреч Тудор покинул «Лацио» и через год оказался в «Ювентусе». Его позвали после дикой турбулентности, которая была при Тьяго Мотте. И Игор справился – затащил «Юве» в Лигу чемпионов. Исполнил всё по стандарту: больше дисциплины, меньше изысков и сложных конструкций, максимум эффективности.

Однако дальше «Ювентус» совершил стратегическую ошибку – с Тудором продлили контракт. Команда пошла в новый сезон с хорватом, и тут вылезли все его минусы – и футбольные, и отношенческие. «Юве» не хватало идей, он играл довольно примитивно и не добивался результата. Плюс росло напряжение в раздевалке – и из-за неудач на поле, и из-за стиля управления Тудора.

Закончилось тем, что хорвата уволили уже в конце октября – по итогам серии из восьми матчей без побед. «Ювентус» увяз в середине таблицы Серии А и ни разу не выиграл в Лиге чемпионов. Расставание с Игором стоило клубу серьёзных денег. В СМИ была информация, что тренер получил золотой парашют размером в € 3 млн. Впрочем, жизнь показала, что «Ювентус» всё сделал правильно: вместо Тудора пришёл Лучано Спаллетти, и команда быстро начала выздоравливать.

В АПЛ Тудор ранее не работал. Но опыт взбадривания команд у него большой, проверен во многих лигах. Так что, вполне возможно, его методы окажутся эффективными и там. Из Кубка Англии и Кубка лиги «Тоттенхэм» вылетел, в чемпионате зацепиться за еврокубки, наверное, практически невозможно. Но при этом остаётся Лига чемпионов. И в 1/8 финала соперником «шпор» может стать одна из бывших команд Игора – «Галатасарай» или «Ювентус».

В Турции он работал уже давно. А в «Юве» был совсем недавно. И наверняка ничего не забыл. Так что если «Ювентус» обыграет «Галатасарай» и выйдет на «Тоттенхэм», мы получим плюс одну крутейшую интригу.

«Тоттенхэму» важно помнить главное: как бы классно Тудор ни отработал до конца сезона, не нужно оставлять его дальше! Эта карета точно превратится в тыкву. Спросите у «Ювентуса», чтобы точно не возникло соблазна.