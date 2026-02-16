«Ахмат» готовится к борьбе за топ-6? Есть важная причина для такой перестройки

Пора признать: в ближайшие годы мы едва ли увидим «Ахмат» в районе зоны стыков или зоны вылета. Очевидно, что клуб готов инвестировать в проект и на протяжении двух трансферных окон приглашает классных футболистов. При этом сохраняет лидеров (есть пример того же Лечи Садулаева, который не ушёл в «Краснодар» или ЦСКА) и тем самым даёт уверенность Станиславу Черчесову. А он ведь тоже пришёл, чтобы бороться за место как минимум в середине таблицы. Иначе зачем это всё?

Возникает логичный вопрос: а что изменилось? «Ахмат» на протяжении двух последних сезонов вёл себя не так активно на рынке и явно не демонстрировал желание что-либо менять. В 2024-м команда до апреля находилась внизу, и только суперсерия из пяти побед закинула грозненцев на 10-е место. В следующем году повторить подобное не удалось. «Ахмат» оказался на 14-й строчке и был вынужден играть стыковые матчи. Там отдельный сюжет, ведь после первой встречи главный тренер Сергей Ташуев ушёл в отставку. Однако грозненцы по сумме двух встреч всё равно сумели спастись, оставив «Урал» без РПЛ.

Можно было предположить, что в этом сезоне принципиально ничего не поменяется. Однако поменялось. Причём всё. Начиная с главного тренера (сначала с командой работал Сторожук, потом — Черчесов) и заканчивая подходом к трансферной работе. Летом клуб неожиданно занял шестое место по затратам (€ 6,4 млн), опередив «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Акрон» и отстав только от топов.

Зимние итоги подводить пока рано, но мы видим, что клуб уже потратил € 2,2 млн. А окно по-прежнему не закрыто, так что в последние дни мы можем ожидать ещё каких-то покупок. Почему такие изменения? Похоже, что желание скорректировать свой статус в РПЛ и вернуться на позиции крепкого середняка с амбициями забраться повыше связано с одной датой. В 2026 году клуб отмечает 80-летие. Чем не повод всерьёз заняться футболом? Про это ещё в 2025-м в интервью «Матч ТВ» говорил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Ахмед Айдамиров генеральный директор «Ахмата» «В следующем году «Ахмату» 80 лет, это огромная история побед, испытаний силы воли и характера. Нужно гордо войти в юбилейный год. Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и Ибрагимом Закриевым поставлена задача вывести команду на новый уровень. Обновили команду, пригласили 10 игроков, это наша инвестиция в будущее. Цель — яркий, зрелищный футбол, который вдохновляет и за который не стыдно».



По осенней части сезона мы знали: у «Ахмата» очень хорошая атака, где по два качественных игрока на позицию, но есть сложности с центром поля. Зимой эта история точно осталась в прошлом. Ведь, помимо Сергея Пряхина, которого удалось вытащить из-под основы «Балтики», клуб взял в аренду у «Пари НН» Валерия Царукяна, по непонятным причинам не устраивавшего Алексея Шпилевского. Станислав Черчесов не скрывает — он даёт игроку шанс. Если сотрудничество будет продуктивным, то летом случится подписание полноценного контракта. Нет — вернётся в Нижний. Кроме этого, клуб купил центрального нападающего Йошана Валойса, центрального защитника Клисмана Цаке и подписал вингера Галимжана Кенжебека.

При этом клуб под конец трансферного окна начал и расставаться с футболистами. Хоть в условиях санкций сделать это и непросто. Однако Фелиппе Кардосо перебрался в Саудовскую Аравию, Дарко Тодорович — в Воронеж, с Надером Гандри расторгли контракт, плюс ещё несколько игроков ушли свободными агентами. Есть слухи и о потенциальном расставании с Брайаном Мансильей, но в клубе их опровергли.

Брайан Мансилья Фото: ФК «Ахмат»

Однако проблемы всё равно есть. Хотя о подобных «трудностях» могут мечтать почти все тренеры. Например, в центре нападения у Черчесова сейчас четыре опции: Конате, Мелкадзе, Эль-Махрауи и новичок Валойс. С учётом того, что «Ахмат» играет в одного нападающего, непонятно, как распределить игровое время между всеми. На флангах тоже куча опций. На одном только левом — Кенжебек, Мансилья и Садулаев. Справа могут сыграть Самородов, Касинтура и Жемалетдинов. Так что выбор у Черчесова и правда большой. Главное, чтобы это не внесло дисбаланс в отношения внутри коллектива. Однако с учётом опыта главного тренера опасаться этого не приходится.

Интересно, что «Ахмат» меняется не только кадрово, но и инфраструктурно. Об этом Черчесов рассказал в большом интервью «Чемпионату».

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» «С приходом нового президента улучшилась инфраструктура: постелили второе тренировочное поле с раздевалкой и фитнес-залом. Это первый шаг. Остальное будем потихоньку выстраивать. Главное — иметь конкурентоспособную команду и стабильный бюджет. Тогда и футболистов определённого уровня можно приглашать. Стабильность для любого человека важна, а в «Ахмате» сегодня и зарплату, и премиальные выплачивают день в день. Знаете, как говорится: лучше практически вовремя, чем теоретически много, но mañana («завтра» — исп.). Естественно, нужно делать команду, которая будет симпатичным футболом и результатами притягивать игроков. Всем же хочется быть там, где есть победы. Это наша задача на ближайшую перспективу. Про конкретные позиции сейчас не говорим. Если всё будет нормально, места автоматически придут. Думаю, мы движемся в правильном направлении».



Может, если всё так будет и дальше, то «Ахмат» уже весной станут воспринимать не как середняка, а как претендента на топ-6? Состав у грозненцев точно не хуже, чем у «Балтики». Есть тренер, который провёл полноценные сборы. И, учитывая амбиции Черчесова, вряд ли кто-то этому удивится.