Главные потери РПЛ в зимнее окно. От кого из игроков отказались — и пожалеют?

Любое трансферное окно не только приводит новых игроков в чемпионат, но и заставляет прощаться с кем-то из тех, за кого вы болели ещё вчера. Иногда из команд забирают звёзд, но чаще сами клубы отпускают футболистов, которые играли меньше или просто не оправдали надежд. Зимой 2026-го из РПЛ уехала целая группа заметных фигур – давайте выберем главную потерю для нашей лиги.

Возможно, в каком-то клубе вскоре пожалеют, что отпустили одного из этих игроков. Такое нередко случается: в другой команде или лиге футболист раскрывается и превращается в звезду. Кто мог бы ещё показать себя в РПЛ? Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Пишите в комментариях, чей трансфер на выход кажется вам поспешным.

