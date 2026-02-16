Главные потери РПЛ в зимнее окно. От кого из игроков отказались — и пожалеют?

Любое трансферное окно не только приводит новых игроков в чемпионат, но и заставляет прощаться с кем-то из тех, за кого вы болели ещё вчера. Иногда из команд забирают звёзд, но чаще сами клубы отпускают футболистов, которые играли меньше или просто не оправдали надежд. Зимой 2026-го из РПЛ уехала целая группа заметных фигур – давайте выберем главную потерю для нашей лиги.
Возможно, в каком-то клубе вскоре пожалеют, что отпустили одного из этих игроков. Такое нередко случается: в другой команде или лиге футболист раскрывается и превращается в звезду. Кто мог бы ещё показать себя в РПЛ? Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Пишите в комментариях, чей трансфер на выход кажется вам поспешным.
Матео Кассьерра, ушёл из «Зенита» в «Атлетико Минейро»
Российскую Премьер-Лигу покинул её лучший бомбардир. Правда, не нынешнего чемпионата, а сезона-2023/2024, когда Кассьерра наколотил 21 мяч в 28 матчах. Вообще, Матео запомнится крайне непредсказуемым игроком. То его прорывало, как было в лучшем сезоне за «Зенит» или в «Сочи», то он переставал забивать и переживал затяжной спад. В этом сезоне РПЛ и Кубка России нападающий набрал 7+2 в 16 встречах. «Зениту», конечно, нужен более стабильный бомбардир. Петербургский клуб воспользовался возможностью продать Кассьерру дороже, чем покупал – за € 7 млн в «Атлетико Минейро».
Страхиня Эракович, ушёл из «Зенита» в «Црвену Звезду»
«Зенит» как будто не стремился расстаться с игроком сборной Сербии, но в результате обмена Лусиано Гонду на Игоря Дивеева в петербургской команде возник перебор центральный защитников. Сразу пять – на два места в основе. Проще всего оказалось пристроить в другой клуб Эраковича, которого очень хотел видеть в «Црвене Звезде» Деян Станкович. Экс-тренер «Спартака» в своё время запустил карьеру Страхини в большом футболе, а теперь они снова объединились в клубе из Белграда. «Зенит» отдал серба в аренду с правом выкупа. В этом сезоне Эракович сыграл 12 матчей в чемпионате и семь в Кубке России без результативных действий, а в РПЛ попал в стартовый состав только семь раз.
Денис Макаров, ушёл из «Динамо» Москва в «Кайсериспор»
Макаров бодро начинал чемпионат под руководством Валерия Карпина: в августе забил в трёх турах подряд – «Сочи», ЦСКА и «Пари НН». Но потом всё пошло не так. Травма, какой-то «медицинский» конфликт, смена главного тренера. С Роланом Гусевым отношения у правого вингера не сложились. Сменщик Карпина просто не доверял Макарову. В итоге Денис так и завершил сезон с тремя результативными действиями – 3+0 в 12 матчах чемпионата и Кубка России. В зимнее трансферное окно, расторгнув контракт с «Динамо», уехал в Турцию, чтобы спасать «Кайсериспор» от вылета из Суперлиги. А мог бы остаться и доказывать в РПЛ.
Главная потеря РПЛ — другой игрок
Возможно, вы считаете главной потерей для РПЛ в зимнее окно какого-то другого игрока. Тогда голосуйте за этот вариант. Впрочем, выбор, откровенно говоря, остался небольшой. В список можно добавить экс-капитана «Акрона» Константина Савичева, ушедшего в Первую лигу (защитник стал новичком московского «Торпедо»), и трио легионеров – Дарко Тодоровича, Родриго Вильягру и Николу Чумича. Защитник «Ахмата» также спустился на этаж ниже и стал новичком «Факела», опорник ЦСКА отправился в бразильский «Интернасьонал», а хавбек «Рубина» – в испанскую «Сарагосу». Пожалуй, на этом всё. Или мы кого-то незаслуженно забыли?
Жерсон, ушёл из «Зенита» в «Крузейро»
Не в каждое трансферное окно из чемпионата России уезжает игрок, купленный за € 25 млн. Тем более – всего полгода назад. В отношениях «Зенита» и полузащитника сборной Бразилии осталась недосказанность. Пока Жерсон набирал форму, восстанавливался от травмы, адаптировался к жизни и футболу в нашей стране, наступила зима. В декабре дорогостоящий легионер наконец-то показал себя: забил свой первый гол в РПЛ – победный в ворота «Акрона». Возможно, если бы Жерсон провёл с командой Сергея Семака сборы, он по-настоящему заиграл бы перед ЧМ-2026. Но пришёл «Крузейро» с предложением в € 27 млн – и клуб с легионером расстались. У бразильца всего 15 матчей и 2+0 за «Зенит».
Надер Гандри, ушёл из «Ахмата» как свободный агент
Расставание «Ахмата» с Гандри на первый взгляд неожиданное. Фигура габаритного тунисца выделялась в центре обороны грозненцев, а в первой части сезона РПЛ он сыграл 17 матчей (в основе – 16). Был лучшим в команде по проценту выигранных единоборств, заблокированным ударам и выносам мяча, вторым по перехватам и точным длинным передачам. Тем не менее зимой Станислав Черчесов отказался от 30-летнего защитника, который по идее должен быть очень мотивирован перед ЧМ-2026. «Ахмат» расторг контракт с Гандри, который, как сообщалось, отыскал себе новый клуб в Ливии. Правда, тунисец до сих пор никуда не перешёл – находится в статусе свободного агента.
Гаэтан Перрен, ушёл из «Краснодара» в «Лилль»
Оказывается, даже лучший ассистент чемпионата Франции может не заиграть в РПЛ. По крайней мере, не выиграть конкуренцию за место в основе чемпиона России. Летний трансфер Перрена не оправдал себя – атакующий полузащитник мало чем помог «Краснодару». Хотя начал ярко. В первом же матче в стартовом составе «быков» набрал 1+1 против «Крыльев Советов». Но травма вкупе с прогрессом Жоау Батчи помешали Гаэтану показать в команде Мурада Мусаева всё, на что он способен. В итоге француз забил только два гола и сделал три голевые передачи в 20 играх за «быков». Продали его в «Лилль» (согласно Transfermarkt) за те же деньги, что и покупали – € 5 млн.
Алеррандро, ушёл из ЦСКА в «Интернасьонал»
Год назад Алеррандро приехал в ЦСКА в статусе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Бразилии. По этой причине ожидания от нападающего были большими. Но в Бразилии один футбол, а у нас – другой. Не лучше, конечно, тем не менее не каждому хорошему игроку под силу реализовать себя в РПЛ. Вот у Алеррандро как раз и возникли проблемы с адаптацией. Нападающий потерял себя весной 2025-го и до конца года не нашёл. В нынешнем сезоне он набрал 2+1 в 20 матчах чемпионата и Кубка России. Теперь вернулся домой – будет играть за «Интернасьонал» на правах аренды с правом выкупа.