Самый лёгкий матч «Арсенала» в сезоне. Фанаты троллили соперника уже в первом тайме

«Арсенал» стабильно ротирует состав, но это не уберегает команду от травм. Прямо перед матчем 1/16 финала Кубка Англии повреждение во время предматчевой разминки получил Калафьори. В результате Льюис-Скелли вышел не в центре поля, а на более привычной позиции левого защитника, а в стартовом составе нашлось место Саке. Он появился с капитанской повязкой под нападающим, оставив Мадуэке место правого вингера.

Перестановки не сильно сказались на игре хозяев, которые быстро закрыли вопрос об исходе встречи. Прошло всего полтайма, а «Арсенал» повёл в четыре мяча. Мадуэке и Мартинелли реализовали выходы один на один (оба раза ассистировал Эзе). Затем «Арсеналу» помог автогол — уже в шестой раз в этом сезоне! А на 27-й минуте уже Жезус вышел один на один с вратарём и изящного его перекинул.

Вряд ли такой ход игры мог кого-то удивить. Особенно если помнить, что «Уиган» борется за выживание в третьей по силе лиге, а ещё недавно уволил главного тренера — сейчас командой руководит временный дуэт (Гленн Уэлан и Грэм Барроу). Хотя даже в таком провальном тайме у гостей была отличная возможность забить, но Кепа потащил удар Тейлора.

Кепа Аррисабалага Фото: Arsenal FC via Getty Images

В ситуации, когда результат был абсолютно предсказуем, фанаты «Арсенала» развлекались как могли. При счёте 4:0 они начали скандировать: «Вы что, переодетый «Тоттенхэм»?», а затем стали заряжать «оле» на каждый точный пас соперника. Смотрелось забавно, хотя ещё непонятно, чего в этом было больше – поддержки или троллинга.

В перерыве у «Арсенала» вышел Дьёкереш, который практически сразу зарядил в штангу. А на 61-й минуте Артета дал поиграть 16-летнему Сэлмону, который занял место Салиба в центре защиты. Игрок юношеской сборной Англии уже появлялся на поле в Кубке Англии и Лиге чемпионов, но ещё не дебютировал в АПЛ.

Замена в матче «Арсенал» — «Уиган» Фото: Arsenal FC via Getty Images

В целом второй тайм команды откровенно доигрывали, не особо напрягаясь. Одним было не нужно, другие не могли. «Арсенал» был ближе к пятому голу, чем «Уиган» – к первому. Мартинелли почти оформил дубль. Из примечательного — разве что выход на поле Стивена Сессейона. Это брат-близнец Райана Сессейона из «Фулхэма». Информация, которая вам пригодится разве что для какого-нибудь квиза.

На 87-й минуте тренер «Арсенала» решил заменить даже вратаря. У Кепы не было проблем со здоровьем — просто дали чуть-чуть поиграть 19-летнему Томми Сетфорду. Первым же делом он уверенно сыграл на выходе. Правда, это увидели далеко не все зрители. К этому времени центральные трибуны изрядно опустели. Пожалуй, самая лёгкая победа для «Арсенала» в этом сезоне. Спустя сутки станет известно, с кем лондонцы встретятся в 1/8 финала Кубка Англии.