Битва Сафонова и Головина, реванш «Реала» с Моуринью и проверка Хайкина. Интриги стыков ЛЧ

Лига чемпионов возвращается! Нас ждёт стыковой раунд. 16 команд ранее распределили по парам, а теперь они разыграют восемь мест в 1/8 финала. Конечно, в предстоящих матчах нас ждёт море крутых сюжетов. В ЛЧ иначе не бывает! А мы рассказываем о главных интригах стыков.

«Ювентус» возьмёт реванш у «Галатасарая» за 2013 год?

В последний раз «Галатасарай» и «Ювентус» встретились в Лиге чемпионов в 2013 году. Тогда команды сражались за выход в 1/8 финала. И в 6-м туре играли в Стамбуле. Но на 31-й минуте судья Педру Проэнса остановил матч из-за сильного снегопада. Продолжилась встреча только на следующий день. В неидеальных условиях «Галатасарай» добыл минимальную победу и вышел в плей-офф, отправив «Юве» в Лигу Европы. Спустя чуть более 12 лет у туринцев появился шанс для мести! Набравшая ход команда Лучано Спаллетти как раз проведёт первый матч в Стамбуле. Нужно побеждать и ждать ответку в отличном настроении.

«Боруссия» создаст удобный задел в Дортмунде?

Как бы нестабильно ни выступала «Боруссия», дортмундцы исправно выходят в плей-офф Лиги чемпионов. А в сезоне-2023/2024 им вовсе удалось добраться до финала. И сейчас команда Нико Ковача хочет пройти стыки. В соперниках — «Аталанта». Бергамаски любопытно трансформируются в разных турнирах. В Лиге чемпионов они уступили в последних турах не самым сложным соперникам – «Атлетику» (2:3) и «Юниону» (0:1). А в Серии А не проигрывают уже в восьми турах. Загадка: в каком же состоянии «Аталанта» прибудет в Германию? Впрочем, «Боруссия» при любых обстоятельствах обязана побеждать перед своей сумасшедшей публикой.

Игроки «Боруссии» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Чем закончится первая встреча команд Сафонова и Головина?

Встреча двух команд с россиянами в плей-офф Лиги чемпионов — неординарное событие. Ранее наши легионеры не рубились в иностранных клубах на этой стадии! Тем интереснее будет следить за этой серией. «ПСЖ» — безусловный фаворит пары. «Монако» весь сезон трясёт, чаще — в негативную сторону. А последний матч Александра Головина стал идеальным отражением ситуации: сначала полузащитник «Монако» оформил дубль из ассистов, после чего глупо удалился за 10 секунд. Первую жёлтую Александр получил за фол, вторую — за реакцию в адрес арбитра. Россиянин поаплодировал ему за решение.

Сафонов же в последнем туре Лиги 1 не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ренном» (1:3). Вины Матвея в пропущенных мячах нет, но на него часто любят скинуть причины неудач. Поэтому не исключено, что встречу Лиги чемпионов он начнёт на скамейке запасных. И всё же верим, что посмотрим на битву «Монако» и «ПСЖ» с двумя россиянами на поле!

«Реал» снова едет в гости к Моуринью. Возьмут реванш за январский сумасшедший матч?

«Бенфика» оказалась в плей-офф именно благодаря победе над «Реалом» (4:2) в 8-м туре общего этапа. Команду Жозе Моуринью дальше вывел гол вратаря Анатолия Трубина на 90+8-й минуте. Безумный момент, который уже вошёл в историю Лиги чемпионов. По иронии клубы попали друг на друга в стыковом раунде. Так что нам гарантированы ещё две весёлые зарубы «Реала» с Моуринью. Мадридцы теперь летят в Лиссабон не только за реваншем, но и за нужным результатом для выхода в 1/8 финала. Если клуб не пройдёт дальше, то у Альваро Арбелоа вряд ли будут шансы начать следующий сезон в «Реале». Конечно, испанцев ещё ждёт ответный матч дома, но побеждать нужно уже сейчас.

«Карабах» сохранит интригу перед ответным матчем?

«Карабах» впервые в своей истории (и всего азербайджанского футбола) вышел в плей-офф Лиги чемпионов. И сразу же команда Гурбана Гурбанова попала на неприятный «Ньюкасл». В Англии азербайджанцев ждёт тяжелейшее испытание стадионом «Сент-Джеймс Парк». А пока домашняя публика должна устроить ад команде Эдди Хау. Естественно, и сами футболисты «Карабаха» обязаны показать одну из лучших игр сезона. Только так они сохранят шансы на проход в 1/8 финала перед выездом в Ньюкасл-апон-Тайн.

Игроки «Карабаха» Фото: Aziz Karimov/Getty Images

«Олимпиакос» приблизится к первому с 2014 года выходу в 1/8 финала?

Не самая яркая пара в плане вывески, но эмоций от этого меньше не будет. «Олимпиакос» очень хочет впервые за 12 лет оказаться в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Байер» — точно проходимый соперник, пусть и считающийся фаворитом. На своём поле в Пиреях в нынешнем розыгрыше уступили только мадридскому «Реалу» (3:4). Да и в том матче был шанс зацепиться за ничью. А в 7-м туре «Олимпиакос» и «Байер» уже встретились в Греции! Победу тогда одержали хозяева — 2:0. Теперь же леверкузенцы летят за реваншем. Команда не так ярко проводит сезон, а проход как можно дальше в ЛЧ скрасит его для болельщиков.

Дерзкий «Брюгге» сломит «Атлетико»?

«Брюгге» — команда-романтик. Бельгийцы не боятся громких имён, показывая свой футбол в каждой встрече. Да, это не всегда приносит результат. Но, к примеру, «Брюгге» на общем этапе разгромил «Монако», «Марсель» (оба матча — по 4:1) и «Кайрат» (3:0). А ещё выдал эпичную домашнюю встречу с «Барселоной» (3:3). С «Баварией» (0:4) и «Арсеналом» (0:3) так весело не получилось. Однако и «Атлетико» сейчас команда уровнем ниже, чем немецкий и английский гранды. Мадридцы нестабильны: они могут уступить дома «Будё-Глимт» (1:2), а чуть позже – разнести «Барселону» (4:0). Так что «Брюгге» при должном подходе способен разжечь интригу в серии.

Диего Симеоне Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Будё-Глимт» обыграет третий топ-клуб подряд?

«Будё-Глимт» выдал два сумасшедших заключительных тура на общем этапе. Норвежцы сначала разобрали дома «Манчестер Сити» (3:1), а затем сенсационно обыграли в Мадриде «Атлетико» (2:1). Благодаря этим результатам норвежцы забрались в стыки в последний момент! Впереди у команды Хьетиля Кнутсена серия с «Интером». Миланцы остались без прямого выхода в 1/8 финала, хотя в 8-м туре одержали гостевую победу над «Боруссией» Дортмунд (2:0). По статусу итальянцы — большие фавориты двухматчевой битвы. Однако «Будё-Глимт» уже дважды показал, что способен огорчить топ-клубы. Выдаст ли команда с российским голкипером Никитой Хайкиным ещё одну историческую встречу?