«Талалаев сказал: «Так не пойдёт». И отменил выходной». Откровенный капитан «Балтики»

Спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко встретился с капитаном «Балтики» на сборе в Белеке и узнал, как команда-сенсация 2025 года готовится к весне 2026-го и продолжит ли она нас удивлять.

«С советскими временами нынешние не сравнить. Тогда закрывали на сборе: всех впускать, никого не выпускать»

— Слышал, что практически весь январь Турцию полоскали дожди. Бывали более непростые сборы в плане погодных условий?

— Наверное, нет. Но нам, в принципе, повезло: из-за непогоды были совсем небольшие корректировки — несколько тренировок на поле на первом сборе были заменены работой в зале. Буквально вчера один спарринг отменился, но его оперативно заменили другим — одновременно два матча сыграли. Так что в целом всё нормально.

— А в плане физических нагрузок эта зима отличается от прошлой?

— У меня — точно отличается. В «Балтике» нагрузки посерьёзнее, чем в «Химках». И в физическом, и в психологическом аспектах тяжелее.

— А в психологическом — почему?

— Команда дала хороший результат в первой части сезона — планку опускать нельзя. Все понимают, что нужно только добавлять, и это накладывает дополнительную ответственность.

— А с точки зрения физики бывали сборы тяжелее, чем у Талалаева?

— Когда-то они были другими. Футбол изменился, и тренерские подходы — тоже. Помню, лет 10 назад бегали по кругу по 6-8-10 км. Дистанции были в основном длинные. Сейчас они стали короче, но сборы я всё равно не люблю, ха-ха.

Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

— Тяжело физически или морально?

— И физически, и морально. Ты уже понимаешь, к чему готовишься. Однако, зная наперёд, что будет тяжело, заранее чуть-чуть расстраиваешься. Я всего один сезон провёл в Европе, но успел почувствовать разницу. Конечно, футболисту там играть приятнее. Зимняя пауза совсем короткая — просто не успеваешь потерять форму. Неделя отдыха, неделя сборов и недельный цикл — всё. Между последней игрой прошлого года и первой — нового проходит меньше месяца. Так легче. А здесь мы и на сборах проводим пять-семь спаррингов. Заменить их на игры чемпионата было бы приятнее.

— Но в окружении жён, детей проще переносить нагрузки?

— Да, на второй сбор нам разрешили взять с собой семьи. Многие этой возможностью воспользовались. Понятно, что с советскими временами это не сравнить, когда закрывали на сборе: всех впускать, никого не выпускать. Сейчас 100% проще — можешь посидеть с родными, пообщаться. Жёны, дети между собой знакомятся — дух коллективизма от этого тоже укрепляется.

— Семейная атмосфера в «Балтике» не миф?

— 100% так и есть. «Балтика» как клуб — это тоже семья. Мы понимаем, за что бьёмся и к чему стремимся. Это важно.

Мингиян Бевеев, Николай Титков и Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

«Агентам выгоднее трансферы внутри России. Но если у игрока появляется шанс в Европе, я бы советовал ехать»

— За четыре спарринга на втором сборе вы не пропустили ни одного мяча. Добрый знак?

— Ха-ха, мы двусторонку сыграли 7:6 — и на следующий день вместо выходного получили две тренировки!

— Сурово.

— Андрей Викторович сказал: «Вы за одну двусторонку пропустили больше мячей, чем за весь чемпионат. Так не пойдёт. Не наша игра. Надо что-то менять». И дал две дополнительные тренировки (улыбается). В итоге за четыре спарринга — 0 пропущенных. Для нас это действительно важно. Командная игра «Балтики» на этом во многом строится. «На ноль» сзади играешь — уже минимум одно очко. А если при этом ещё и забьёшь — считай, победа.



— Новичок из Панамы Андерсон доехал? Познакомились?

— Доехал и пару тренировок провёл. Главное, чтобы в сезоне все были готовы и помогали друг другу. Повышение конкуренции — плюс для команды.

— Когда приезжают люди из таких экзотических стран, что спрашивают в первую очередь?

— Он всё-таки в большей степени общался с латиноамериканцами. Но, думаю, для них переезд в Россию — это очень круто, однозначный шаг вперёд. Естественно, здесь и лига поинтереснее, и инфраструктура. Поля, стадионы, число болельщиков — другой уровень. Однако время на адаптацию всем требуется. По себе знаю: когда первый раз выезжаешь за границу, без этого никак.

— Как человек, поигравший в Европе, что бы посоветовал молодым ребятам, которые об этом только мечтают?

— Посоветовал бы ехать, если есть возможность. И желательно лет до 24. Понятно, что выход из зоны комфорта — это большой стресс. Нужно учить языки. Зато твой жизненный кругозор резко расширяется. И в футбольном отношении это зачастую шаг вперёд. Мне, например, после Бельгии значительно проще коммуницировать с иностранцами здесь. Для меня это большой плюс. Понятно, что агентам выгоднее оформлять трансферы внутри страны. Однако если у игрока появляется такой шанс, я бы советовал пробовать. Там совсем другой футбол. А домой всегда можно вернуться.

— Бельгия по сравнению с РПЛ — тоже другой уровень?

— В этом сезоне я не смотрел матчи, а при мне уровень там был поинтереснее, чем у нас. У нас чемпионат Бельгии мало кто смотрит, но, думаю, там и сейчас уровень приличный.

«Талалаев — максималист и манипулятор в лучшем смысле этого слова. Он не умеет проигрывать»

— Вокруг «Балтики» роилась масса трансферных слухов. Нервировало?

— На самом деле, с улыбкой реагировали на все новости — больше подшучивали друг над другом. Все плюс-минус понимают, кем и какие клубы интересуются. Все эти инсайды только добавляют веселья — ничего сверхъестественного.

— Саусь — ощутимая потеря для «Балтики»?

— В первую очередь это большая человеческая потеря. Влад — хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но — восполнимая. У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным. Я думаю, Влад и в «Спартаке» всё всем докажет и на долгие годы забронирует место в составе. У Сауся есть всё для этого — не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность.

Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

— Андрей Викторович не просил отключиться от новостей и сосредоточиться на работе?

— Естественно, он поддерживает ребят, особенно молодых. Всё-таки с этим тоже нужно уметь справляться. На нервах, переживаниях легко получить травму. Важно отключаться от внешних факторов, выполняя свою работу на футбольном поле.

— А разговоры об интересе топ-клубов к главному тренеру не беспокоили?

— Так это же тоже хорошо — признание работы. Когда только выходишь из отпуска, слухов и шуток по этому поводу много, однако постепенно всё становится на свои места. Ближе к закрытию трансферного окна и клубы определяются с футболистами, и футболисты с клубами. И все эти разговоры сами собой сходят на нет. В последние дни межсезонья, конечно, тоже бывают переходы, но реже. Я думаю, и у нас если кто-то ещё добавится, то точечно.

— В чём феномен Талалаева?

— Максималист, манипулятор в лучшем смысле этого слова. Человек не умеет проигрывать.

— Это хорошо?

— В спорте — естественно.

— В первой части сезона СМИ чаще всего писали про Сауся, Бориско, Бевеева. Кого бы ты как капитан назвал самым недооценённым героем осени?

— У нас много хороших ребят — не хочу никого выделять, отдавать кому-то преимущество. На мой взгляд, у нас по всем позициям можно присмотреться к каждому футболисту. Не может команда идти на пятом месте, если кто-то в её составе слабый, не готовый или не соответствует предъявляемым критериям. Ты не будешь обыгрывать топов, если у тебя хотя бы одна позиция выпадает. На этом уровне за такое моментально наказывают. Следовательно, в «Балтике» на всех местах собраны квалифицированные футболисты. Значит, селекция была проведена правильно.

— Рады, что игровую обойму удалось практически полностью сохранить?

— 100%. Игра у нас коллективная, поэтому друг за друга цепляемся. Слаженность, взаимопонимание здесь выходят на первый план. Новому футболисту сразу вписаться в этот рисунок тяжело. Когда все друг друга знают, это большой плюс. Легче нивелировать слабые качества и выезжать на сильных. Надеюсь, мы больше никого не потеряем.

«Второе-третье места — призовые, но чемпионство — одно»

— Что же всё-таки позволило «Балтике» добиться такого крутого результата в осенней части сезона?

— Все аспекты сложились: хорошо сработали селекционеры, спортивный директор, генеральный. Само собой, огромную роль сыграл тренерский штаб. Плюс в футболе бывают счастливые стечения обстоятельств, когда пазл складывается. Если посмотреть на наш состав перед стартом — большинство ребят без имён, без славы. Мы все были ноунеймами по большому счёту. А сейчас уже на нас смотрят чуть по-другому. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Есть уверенность, что весной «Балтика» станет ещё сильнее?

— Так и будет. Все, с кем общаемся, приятно удивляются, сколько мы тренируемся и какие нагрузки выдерживаем. Столько времени на полях не может пройти бесследно для команды и не дать результат. Это неизбежно. Всё будет хорошо.

— Но теперь и отношение к вам со стороны соперников будет другое.

— Безусловно. Теперь будут серьёзнее готовиться к нам и тщательнее разбирать. Однако и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: всё, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растём: сохраняем то, что есть, и добавляем что-то новое, становимся лучше как команда. Нам самим интересна вся эта движуха! Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак», естественно, шумиха поднимается. Естественно, всё это внимание к «Балтике» очень приятно. Нужно держать планку. А лучше — ещё выше задрать.

— Эти две победы над «Спартаком» — лучшее, что было с «Балтикой» во второй половине 2025-го?

— Да, особенно последняя игра со «Спартаком» в полной мере показала наш дух, психологию, физику. Мы были именно командой, в которой каждый был готов биться друг за друга до конца и вырывать победу даже в меньшинстве. Поддержка болельщиков нам тоже очень помогла.

Игроки «Балтики» в матче со «Спартаком» Фото: ФК «Балтика»

— Станислав Черчесов в свежем интервью «Чемпионату» сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятое место станет чемпионством. А для «Балтики»?

— Только первое. Второе-третье места — призовые, но чемпионство — одно.

— Самооценка в команде повысилась до такого уровня?

— Она повысилась не на пустом месте. Когда случайно добиваешься результата, это вызывает непонятные чувства. А у нас каждый футболист может объяснить, почему так происходит с «Балтикой». Первая пятёрка в этом сезоне весёлая. Посмотрим. Будет интересно!

— Эту «Балтику» чаще всего сравнивают с «Лестером». Есть ещё вдохновляющие примеры?

— «Лестер» был, наверное, самым ярким примером подобного рода. Но всё равно «Балтика» как будто бы стоит особняком. Мне очень интересно здесь находиться, следить за развитием событий. Думаю, и клуб будет дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. А нам, команде, в любом случае нужно достойно завершить этот феноменальный сезон.

Брайан Хиль и Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

Календарь игр «Балтики»

— Не могу не спросить напоследок о «Химках». Много друзей и знакомых пострадали в результате банкротства клуба?

— Абсолютно все — и футболисты, и персонал. В финансовом плане полгода из жизни у нас просто забрали. Неприятно, конечно, но нужно жить дальше. Со временем всё стирается, обиды на руководителей забываются. Есть высшие силы — они всё и всех расставят по местам.