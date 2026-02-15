Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима-2026: слухи и переходы 15 февраля — Зенит, Акрон, Барселона, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Нино, Рюэрсон

Две потери «Акрона», жёсткий спор «Ливерпуля» и «Челси». Трансферы и слухи дня
Анатолий Романов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи, переходы 15 февраля
Комментарии
У «Зенита» опять пытаются увести защитника, а за норвежского таланта спорят сразу четыре клуба.

Скрашиваем ваш вечер трансферами. И слухами. Обзор новостей с зимнего рынка за воскресенье – в этом тексте.

А вот дайджест за субботу:
Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня
Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня

Состоявшиеся трансферы

«Акрон» отдал своего нападающего Канчельскису

Сергей Грибов (слева)

Сергей Грибов (слева)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

На самом деле с трансферами сегодня дела обстояли не очень. В Европе ничего интересного, а клубы РПЛ отметились только одной сделкой – «Акрон» поделился своим игроком с брянским «Динамо». По данным Transfermarkt, 21-летний нападающий Сергей Грибов перешёл в команду, которую тренирует Андрей Канчельскис, как свободный агент. Первую часть нынешнего сезона воспитанник «Зенита» отыграл на правах аренды в «Соколе», а в РПЛ у Грибова девять матчей без результативных действий. Теперь молодому форварду поможет прогрессировать экс-звезда «Манчестер Юнайтед».

Тем временем близок к уходу из «Акрона» и Солтмурад Бакаев, который продолжит карьеру в Первой лиге. По информации инсайдера Сергея Ильёва, вингер уже прибыл на сборы «Родины» в Турции. У Бакаева в этом сезоне 1+0 в 18 встречах РПЛ и Кубка России.

Трансферные слухи дня

«Палмейрас» не оставляет попыток забрать Нино из «Зенита»

Нино Подробнее

«Палмейрас» продолжает бороться за Нино и улучшает предложения для «Зенита». Как сообщает TV Espírito de Porco, теперь бразильский клуб готов заплатить за центрального защитника € 14 млн. Правда, часть этой суммы будет прописана в качестве бонусов за определённые достижения игрока. Впрочем, сине-бело-голубые не заинтересованы в расставании с лидером обороны, тем более ему будет трудно найти замену перед закрытием трансферного окна. В нынешнем сезоне у Нино 17 матчей во всех турнирах и один гол.

Ещё один игрок «Спортинга» может перебраться в РПЛ

Джени Катамо

Джени Катамо

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

В зимнее окно из лиссабонского «Спортинга» в ЦСКА перешёл защитник Матеус Рейс. Следом за ним в российский чемпионат может перебраться и ещё один игрок португальского клуба – Джени Катамо. Правда, если это и случится, то только в межсезонье, а не в феврале. Как утверждает A Bola, летом «Спортинг» готов отпустить 25-летнего вингера, которым интересуются неназванный клуб РПЛ, а также «Наполи», «Лион» и команды из Саудовской Аравии. Лиссабонцы хотят заработать на продаже футболиста из Мозамбика € 20-30 млн. Сейчас Катамо залечивает мышечную травму. Всего же в этом сезоне Джени сыграл 27 матчей и набрал 6+4.

«Ливерпуль» и «Челси» сражаются сразу за трёх защитников

Бремер Подробнее

У «Ливерпуля» и «Челси» одинаковые трансферные цели. Если верить, конечно, всем новостям зарубежных СМИ и инсайдеров.

Сайт Calciomercato написал, что два английских клуба нацелены на защитника «Ювентуса» Бремера. Согласно источнику, туринцы не хотят расставаться с бразильцем менее чем за € 70 млн. Журналист Мирко Ди Натале сообщил, в свою очередь, об интересе лондонцев, мерсисайдцев и «Тоттенхэма» к другому защитнику «Ювентуса» Ллойду Келли. Трансфер англичанина оценивается в € 40-50 млн. У Келли в этом сезоне 2+1 в 31 встрече, а у Бремера – 3+2 в 19 играх.

Кроме того, «Ливерпуль» и «Челси» изучают детали возможной покупки защитника «Ноттингем Форест» Мурилло. Эту информацию опубликовал TEAMtalk. Отмечается, что среди претендентов на Мурилло, набравшего 1+0 в 25 матчах нынешнего сезона, два топ-клуба АПЛ наиболее активны.

«Барса» приглядела защитника в Бундеслиге и форварда в Бельгии

Юлиан Рюэрсон

Юлиан Рюэрсон

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Барселона» может усилить правый фланг обороны защитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Рюэрсоном. По данным Bild, каталонский клуб включил 28-летнего норвежца в список своих трансферных целей на межсезонье. Отмечается, что «Барса» готова существенно увеличить зарплату Рюэрсону, который получает в Дортмунде € 5 млн в год. «Боруссия» не хочет отпускать Юлиана, тем не менее согласится на трансфер в случае крупного предложения. У норвежца в этом сезоне 29 матчей, он не забил ни одного мяча, но сделал 13 голевых передач.

А издание Mundo Deportivo написало об интересе «Барселоны» к вингеру молодёжной команды «Брюгге» Джесси Бисиву. Агент 18-летнего игрока Мобинди Марти подтвердил, что каталонский клуб внимательно следит за его клиентом. Детали возможного трансфера бельгийца неизвестны.

Талант «РБ Лейпциг» — трансферная цель «Арсенала» и ещё трёх клубов

Антонио Нуса

Антонио Нуса

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Несколько больших европейских клубов хотят подписать вингера «РБ Лейпциг» и сборной Норвегии Антонио Нусу. Как сообщил инсайдер Экрем Конур, на 20-летнего игрока претендуют «Арсенал», «Астон Вилла», «Наполи» и «Милан». «РБ Лейпциг» готов продать Нусу за € 50-60 млн. Немецкий клуб планирует вложить полученные средства в трансферы других молодых футболистов. У Антонио в нынешнем сезоне 22 встречи, он забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Вы не пропустили эти события в российском футболе?
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю

Одной строкой

  • Официально: российский голкипер Иван Коновалов, игравший за минское «Динамо», перешёл в «Алтай» из Казахстана на правах свободного агента.
  • Официально: Богдан Рейхмен подписан сербским клубом «Вождовац» как свободный агент – ранее 23-летний полузащитник играл за «Кубань».
  • TEAMtalk: Нико Уильямс может уйти из «Атлетика» и продолжить карьеру в АПЛ – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы активировать опцию выкупа вингера за € 95 млн.
  • Caught Offside: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – претенденты на полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича.
  • Экрем Конур: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут приобрести также Игора Тьяго – «Брентфорд» хочет за нападающего не менее £ 71 млн (€ 81,6 млн).
  • Экрем Конур: «Бавария» проявляет интерес к форварду «Галатасарая» Виктора Осимхену – за нигерийца готовы побороться и другие топ-клубы Европы.
  • Маттео Моретто: экс-тренер «Сочи» Роберт Морено может возглавить сборную Коста-Рики – он один из главных кандидатов.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android