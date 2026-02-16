Серия А, не останавливайся! «Наполи» и «Рома» выдали триллер на уровне Дерби Италии

Чемпионы вытащили игру с помощью замен. А у римлян два удара в створ — два гола.

«Наполи» продолжает существовать в режиме кадрового апокалипсиса. В этом туре не смог сыграть в том числе лучший футболист прошлого сезона Серии А Мактоминей. Если учитывать ещё дисквалификацию Жезуса, то ситуация складывалась совсем грустная. У «Ромы» тоже хватает потерь, но именно «Наполи» традиционно начинал матч, имея на скамейке на три футболиста меньше.

И уже на седьмой минуте домашней встречи «Наполи» пропустил. Причём гол «Ромы» получился достаточно простым. Гости убежали в контратаку, Сарагоса прострелил низом, а Мален замкнул в одно касание. Это уже четвёртый гол для нападающего, который месяц назад пришёл в «Рому» из «Астон Виллы».

После этого «Наполи» ещё долгое время владел мячом в два раза больше соперника, однако опасных моментов не создал. Часто игра сводилась к стыкам и падениям. Особенно это казалось единоборств Н'Дика и Хойлунда, который регулярно оказывался сидящим на газоне и требующим у судьи штрафной. Столкновений хватало и у других футболистов, хотя в некоторых случаях было весьма похоже на симуляцию. Главному арбитру пришлось ещё в первом тайме подозвать к себе капитанов и что-то им объяснить.

Гол Спинаццолы Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На 40-й минуте Спинаццола решился на дальний удар, и мяч после небольшого рикошета зашёл под перекладину. «Наполи» так и не потребовался явный голевой момент, чтобы сравнять счёт. А сразу после перерыва всё тот же защитник мог делать дубль, но на этот раз Свилар дотянулся и отбил удар с острого угла.

При счёте 1:1 шансы выйти вперёд были у обеих команд, однако удалось это сделать гостям. И снова «Роме» помогла контратака. Уэсли убежал в штрафную и мог забивать, но ему на пятку наступил Ррахмани. Игроку «Ромы» даже потребовалась вынужденная замена, а с 11 метров точно пробил Мален. У нидерландского форварда дубль во втором туре подряд.

Дониэлл Мален Фото: NurPhoto via Getty Images

Правда, «Наполи» и на этот раз нашлось чем ответить. У хозяев вышел на замену 23-летний Алиссон Сантос, который этой зимой был взят в аренду у лиссабонского «Спортинга». Левый вингер дебютировал в Серии А и сначала пробил чуть мимо, а на 82-й минуте попал как надо — 2:2. Причём ассист остался за Жиоване — другим бразильским новичком, который также вышел на замену.

Интересно, что в момент гола планировался выход Лукаку, который уже переоделся и ждал паузу в игре. Но, как только счёт сравнялся, нападающий вернулся на скамейку, а вместо него вышел защитник Маццокки. В конце матча «Наполи» был ближе к победному голу (опять же, благодаря Алиссону), однако счёт остался ничейным. В результате «Наполи» удержал третье место в таблице, а «Рома» обошла «Ювентус» и стала четвёртой.