Симеоне развалился после «Барсы», подвиг Модрича, вылет Эмери. Главное в еврофутболе

Игры в европейских топ-чемпионатах разбавила Англия — там стартовала 1/16 финала Кубка. В Италии громыхнул судейский скандал («Ювентус» в ярости), в Испании проучили Диего Симеоне, «Бавария» лишилась Мануэля Нойера, а «Ланс» снова лидер чемпионата Франции!

Англия: «Астон Вилла» против «Ньюкасла», будничные победы топов

«Рексем» выбил «Ипсвич» из Кубка Англии (1:0). «Вест Хэм» ушёл в дополнительное время с «Бёртон Альбион» из третьего по силе дивизиона и пробил его лишь на 95-й минуте — в итоге удержал победу, играя в меньшинстве (1:0). «Саутгемптон» разобрался с «Лестером» (2:1), «Лидс» по пенальти обыграл «Бирмингем» (2:2, 4:2 пен.). Из клубов Премьер-лиги вылетел только «Бёрнли» — «Мэнсфилд Таун» из третьего дивизиона одержал волевую победу (2:1).

Игроки «Челси» отметились двумя хет-триками в матче с «Халлом». Педру Нету забил три мяча (один из них — «сухой лист»), а Лиам Делап оформил три голевые передачи. Но к английскому форварду всё равно есть претензии: на 21-й минуте футболист запрессинговал чужого вратаря, после чего мяч полетел в перекладину. Делап думал, что мяч пересёк линию, и побежал праздновать. А когда всё осознал и попытался забить со второй попытки, оборона «Халла» его накрыла. Так Лиам и остался без гола.

«Халл» — «Челси» Фото: Carl Recine/Getty Images

«Сити» скромно по счёту, но уверенно обыграл «Солфорд». Уже на шестой минуте защитник гостей Доррингтон зарядил по своим воротам, а в концовке аутсайдера добил Гехи. Команда Гвардиолы должна была выигрывать с разницей в три мяча: Мармуш отметился голом, однако судья ошибочно зафиксировал офсайд. VAR, если что, на данном этапе турнира отсутствует.

Не так давно «Астон Вилла» обыгрывала «Ньюкасл» в АПЛ, но на этот раз команда Эдди Хау взяла реванш. Абрахам открыл счёт ещё на 14-й минуте, однако в конце первого тайма вратарь Бизот выбежал к центру поля и сфолил, оставив команду в меньшинстве. Несмотря на удаление, судья, кажется, несколько раз ошибся в пользу хозяев. Во-первых, Абрахам перед голом попал в офсайд. Во-вторых, Динь сначала чудом избежал прямой красной за фол, а потом сыграл рукой у своих ворот — арбитр назначил штрафной вместо пенальти. «Ньюкаслу» это не помешало: Тонали оформил дубль, а на 88-й отличился и Вольтемаде.

Главное впечатление от матча на «Энфилде» — болельщик «Брайтона», который наблюдал за матчем в маске чайки (символа клуба). Жаль, что команда не поддержала энтузиазм фаната и влетела 0:3. Вновь забил Собослаи, Салах оформил 1+1, а Кёртис Джонс отличился впервые в этом сезоне. «Брайтону» же слегка не повезло с реализацией: гости нанесли 17 ударов по воротам, но Алисон без проблем разобрал их попытки.

«Арсенал» решил по-быстрому отстреляться и отдохнуть во втором тайме — уже к 27-й минуте лондонцы вели со счётом 4:0. Мадуэке с Мартинелли оформили по выходу один на один, Жезус чётко обработал заброс в штрафную, а Хант забил в свои ворота после прострела Саки. После этого вратарь Тикл не пропустил ни одного мяча — Артета же успел провести замену вратарей в концовке. Вместо Кепы вышел 19-летний Сетфорд. С испанцем всё в порядке, тренер просто дал тинейджеру шанс поиграть при домашних трибунах. Тот за несколько минут картины не испортил.

Испания: Винисиус разобрался с «Реалом Сосьедад», Симеоне внезапно уничтожен

«Сельта» спаслась от поражения в матче с «Эспаньолом» на 90+3-й минуте (2:2). «Вильярреал» внезапно проиграл «Хетафе» (1:2). «Севилья» скатала ничью с «Алавесом», заканчивая матч вдевятером (1:1). «Атлетик» обыграл «Овьедо» (2:1), а «Валенсия» забрала три очка в дерби с «Леванте» (2:0). «Бетис» сразил в гостях «Мальорку» (2:1), у Антони ассист. «Барселона» сыграет с «Жироной» сегодня, 16 февраля.

«Реалы» устроили перестрелку с 11 метров: сначала Хёйсен неудачно выполнил подкат и «привёз» пенальти в свои ворота, но вскоре аж дважды ответил Винисиус. Бразилец заработал оба пенальти и сам же их реализовал. По легитимности ни к одному нет вопросов. У хозяев также отличились Гонсало Гарсия (замкнул прекрасный кросс Александер-Арнольда) и Вальверде (точно пробил в район девятки из-за штрафной).

«Атлетико» не восстановился после уничтожения «Барселоны» в Кубке (4:0, напомним) и влетел «Райо Вальекано». Гости неплохо начали встречу, едва не открыли счёт после попадания в перекладину, однако «Райо» дважды забил в концовке первой половины игры. Даже Облак ничего не смог поделать: потащил мощный удар перед вторым голом, но Мартин успел добить. Третий мяч прилетел после стандарта, когда «Атлетико» уже оказался истощённым. Абсолютно справедливая победа симпатичного «Райо».

«Райо Вальекано» — «Атлетико» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Италия: скандальное удаление Калюлю, Модрич принёс победу в концовке

«Фиорентина» потихоньку спасается от вылета — обыграла «Комо» (2:1). Никола Влашич сначала отметился автоголом, а потом забил в чужие, но «Торино» всё равно проиграл «Болонье» (1:2). «Дженоа» сыграл 0:0 с «Кремонезе», матч же запомнился интересной ошибкой в графике — когда игрок генуэзцев Алекс Аморим выходил на замену, ему поставили фотографию… Рубена Аморима.

«Милан» весь матч напрягал «Пизу» изысканными подачами с фланга, но во втором тайме едва не поплатился за самоуверенность. Сначала «россонери» попытались забить второй с нарушением правил, далее Фюллькруг не реализовал пенальти, за что гостей позже наказали голевым прорывом к воротам Меньяна. Спасать Аллегри пришлось Модричу: хорват нанёс решающий удар на 85-й минуте и стал третьим самым возрастным автором гола в истории Серии А (Ибрагимович и Костакурта забивали в 41 год).

Пенальти и «Лацио» — вещи неразрывные. Только зачастую их ставят в ворота римлян, а не их соперников. Катальди при подкате зацепил мяч рукой, и Эдерсон научил его аккуратности, открыв счёт с пенальти. Забавно, что во втором тайме «Лацио» едва не заработал 11-метровый в ворота соперника (Дзаппакоста тоже подыграл себе рукой), однако перед этим игрок хозяев оказался в офсайде. Римляне вообще здорово действовали во втором тайме, но Карнезекки опять выдавал чудесные сейвы, а Залевски закрыл вопросы голом из-за штрафной.

Главное итальянское противостояние обернулось скандалом. Сначала в первом тайме Камбьязо забил и в свои, и в чужие. А на 42-й Калюлю схватил вторую жёлтую карточку после симуляции Бастони. «Юве» вдесятером даже сумел отыграться после гола Эспозито (капитан Локателли замкнул в касание), однако на 90-й Зелиньски забил победный. По завершении матча начался кошмар: Спаллетти накинулся на судью из-за ошибочного удаления Калюлю, а Кьеллини призвал к отставке босса судей Серии А. Ждём реакции лиги на произошедшую ситуацию.

Некогда претенденты на чемпионство отобрали друг у друга очки — теперь, видимо, могут попрощаться с мечтами о титуле. Мален дважды выводил римлян вперёд: сначала замкнув прострел, потом — реализовав пенальти. «Наполи» спасся благодаря чудо-голу Спинаццолы с дальней дистанции и бразильской связке новичков Жиоване — Сантос. Алиссон пробил в ближний угол и отметился дебютным голом за клуб.

Германия: травма Нойера, разгромы от дортмундской «Боруссии» и «Айнтрахта»

«Байер» разгромил «Санкт-Паули» (4:0). «Хоффенхайм» обыграл «Фрайбург» и остался в топ-3 (3:0). «Гамбург» в ожесточённой схватке с «Унионом» вырвал три очка (3:2). «Штутгарт» сразил «Кёльн», а вот «РБ Лейпциг» потерял очки во встрече с «Вольфсбургом» (2:2).

Дортмундцы безжалостно порвали «Майнц» — к 15-й минуте повели 2:0 после двух роскошных кроссов. Оставшиеся два гола прилетели уже после угловых — игроки «Боруссии» растолкали всех соперников во вратарской. Главной звездой стал Юлиан Рюэрсон: норвежский защитник отдал четыре голевые передачи и повторил рекорд Паскаля Гроса.

«Боруссия» Д — «Майнц» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Айнтрахт» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» благодаря трём замечательным голам. Сначала Браун вошёл в штрафную с фланга и открыл счёт кручёным ударом, потом Амаймуни зарядил в дальний с линии штрафной, а последний мяч Кнауфф забил, переиграв вратаря. Гости создали несколько крутых моментов, но Сантос растягивал руки, как Мистер Фантастик, и отыграл без пропущенных.

Соскучились уже по разгромам от «Баварии». Гарри Кейн оформил будничный дубль (у него уже 46 голов в сезоне), а под конец встречи третий мяч создали Дэвис и Горецка. Леон этим летом покинет Мюнхен, так что предлагаем наслаждаться каждым его матчем. Радость от 3:0 перебила травма Нойера — у вратаря повреждение икроножной мышцы, из-за чего его заменили в перерыве. Судя по всему, пропустит около месяца.

Франция: «ПСЖ» упустил лидерство, два ассиста и удаление у Головина

«Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (1:1). «Гавр» остался в меньшинстве уже на второй минуте, но обыграл «Тулузу» (2:1).

Сафонов впервые пропустил три мяча в Париже — пострадал от «Ренна», который перед этим потерпел четыре поражения подряд и отстранил свой тренерский штаб. Хозяева внимательно оборонялись и трижды ужалили в контратаках — заключительный гол Эмболо забил чуть ли не животом! У «ПСЖ» отличился только Дембеле, но были шансы и у Рамуша, и у Ли Кан Ина — они могли спасать команду от поражения в концовке, однако Брис Самба провёл выдающийся матч (шесть сейвов).

«Монако» закрыл все вопросы по победителю за пять минут, забив три мяча с 25-й по 30-ю. Причём две голевые передачи на счету Александра Головина! Россиянин мог бы побороться за звание лучшего игрока встречи, однако во втором тайме отхватил две жёлтые за несколько секунд. Александр увидел игру рукой от футболиста «Нанта», начал упрашивать судью показать тому жёлтую, но рефери проигнорировал просьбы Головина — а потом не выдержал и показал ему карточку. Россиянин на этом не остановился и саркастически поаплодировал — и тут же схватил вторую жёлтую. К счастью, «Монако» не развалился в меньшинстве и удержал победу, однако Александру придётся пропустить игру с «Лансом».

Де Дзерби ушёл из «Марселя», но команде по-прежнему не везёт. Хозяева разрывали «Страсбург» в контратаках: Гринвуд перекинул вратаря, Гуири удвоил преимущество ударом в дальний. А потом гости запустили камбэк: Нанаси пробил в голкипера, мяч от него залетел в дальний угол, а в самом конце Эмерсон срубил соперника в штрафной. Паничелли ударом по центру принёс команде ничью — на 90+7-й минуте!

«Марсель» — «Страсбург» Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Поздравляем «Ланс» с возвращением на первую строчку в Лиге 1. В конце января команда проиграла «Марселю» и пропустила вперёд «ПСЖ», но теперь воспользовалась осечкой гегемона и вернула себе лидерство. Иронично, что благодаря разгромной победе во встрече с «Парижем». Райан Фофана и Саид оформили по дублю, отличился и знакомый нам Товен — Флорьян мог бы тоже похвастаться дублем, однако его второй гол отменили.

Фонсека продолжает творить магию в «Лионе»: «ткачи» одержали седьмую победу подряд в Лиге 1. Даже не заметили потери Эндрика. Сначала Толиссо спрятался за защитниками у дальней штанги и замкнул передачу Шульца, а на 64-й «Лион» развернул прекрасную позиционную атаку — мяч в итоге дошёл до Нарти в штрафной, тот на замахе избавился от двух соперников и пробил в ближнюю девятку.

Одной строкой