«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России

Есть футболисты, привлекающие внимание одной только фамилией. Это, безусловно, относится к форварду Роналдо из «Ростова». В разговоре с ним мы хотели побольше узнать о Бразилии и его жизни в России.
В интервью «Чемпионату» нападающий рассказал о трагедии в своей семье, вспомнил об опасности фавел для туристов, объяснил, чем Ростов похож на Бразилию, и опроверг высказывание Андрея Талалаева.
«Я приехал в Россию из-за Карпина»
— Два года назад, зимой 2024 года, ты перешёл в «Ростов». Насколько доволен проведённым временем?
— Мне тут хорошо, я уже привык к людям. В Ростове чувствую себя как дома.
— Почему вообще решился на переезд в Россию? Главная причина?
— Тренер — Валерий Карпин. Он мне рассказывал про проект, про команду. Из-за него я решил переехать в российский чемпионат, именно он меня убедил.
Роналдо с Валерием Карпиным
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— С тобой в Болгарии играл Ивелин Попов, который хорошо знает Россию и «Ростов». Он тоже повлиял на твой переход?
— Да, мы играли вместе в «Левски», Ивелин — очень хороший человек, и да – он тоже повлиял на мой переход в «Ростов»: хорошо отзывался о команде, городе и тренере.
— В Ростов ты приезжал из Софии. Климат сильно отличается?
— Оба города холодные, но Ростов ещё холоднее. Сначала было трудно, однако потом привык — и нормально.
— То есть в Ростов ехал уже с тёплыми вещами?
— Да, немного взял с собой, но потом всё равно пришлось покупать ещё.
«В апреле играем с ЦСКА в Москве. Повторю фото Роналдо в шапке на Красной площади»
— Ты вызвал интерес ещё до первого выхода на поле, потому что в Россию приехал футболист Роналдо. Это распространенное имя в Бразилии?
— Встречается, но не так часто, как, например, в Португалии (улыбается).
— Ты узнавал, почему тебя так назвали?
— Это решение моего брата. Роналдо был лучшим футболистом мира, поэтому брат хотел, чтобы меня так звали.
— «Ростов» представил тебя в образе Феномена, когда тот сфотографировался на Красной площади в 1998 году. Не было мысли сделать ремейк?
— В апреле мы играем с ЦСКА в Москве, я сделаю такое фото (смеётся).
Роналдо
Фото: fc-rostov.ru
— А вообще, не надоели шутки и внимание из-за имени?
— Роналдо был хорошим игроком и является хорошим человеком, он пример для многих. Так что меня это не обижает, я от этого не устаю.
— Часто смешно шутят? Например, когда ты пришёл в команду, Хорен Байрамян сказал, что его мечта сбылась — он теперь играет вместе с Роналдо.
— Ха-ха. Это хорошая шутка. Хорик — хороший человек, смешно шутит.
— Я надеялся, ты ответишь, что тоже мечтал с ним играть.
— Конечно, 100% (смеётся)! Хорик — легенда Армении.
Хорен Байрамян и Роналдо
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Мой брат погиб молодым. Если ты попадаешь в плохую компанию в фавелах — можешь плохо закончить»
— Расскажи про свою семью. Знаю, что твой отец тоже играл в футбол. Он был известным?
— Да, его знают в Рио-де-Жанейро. Там он выступал в двух-трёх командах, ещё играл в Салвадоре.
— А чем занималась мама?
— Я жил с ней, а она работала на трёх работах, чтобы нас обеспечить.
— В Россию ты приехал жить вместе с ней. Почему?
— Мама — моя жизнь, я не могу жить без неё. Сейчас мы тоже вместе. Так было всегда.
— Ты как-то сказал, что твоего брата больше нет. Что с ним случилось?
— Он погиб, когда был молодым.
— Твои слова: «У меня было два пути – либо попасть в плохую компанию, либо идти своей дорогой». Что делают плохие компании?
— Если ты выбираешь этот путь, с теми людьми — можешь плохо закончить.
— Самое страшное, что ты видел в фавелах?
— Тем людям, кто там живёт, ничего не угрожает. В интернете показывают всё самое плохое — что там всё ужасно. Но они не показывают хорошие вещи — например, людей, которые помогают.
— Но туристу лучше обходить фавелы стороной или спокойно можно их посетить?
— Туда приезжает много туристов. Знаю, игроки «Зенита» и [московского] «Динамо» были в фавелах в декабре. Причём русские футболисты.
— В Бразилию летал Мостовой из «Зенита».
— Да-да, точно. И ничего страшного.
«Поражение Бразилии от Германии 1:7 помню, как будто я сам там играл»
— Чемпионат мира в 2014 году вдохнул новую жизнь в Бразилию?
— Да, конечно. Вокруг всё улучшается — построили новые стадионы, улицы. Всё, как и в России в 2018 году.
— Ты посещал матчи?
— Нет, у меня не было денег (улыбается), но, конечно, очень хотелось. Смотрел по телевизору.
— Помнишь день, когда Бразилия проиграла Германии 1:7? Или об этом лучше не напоминать бразильцам?
— Ха-ха. Я помню тот день, как будто сам в том матче играл. Это катастрофа!
— Последний трофей сборной Бразилии — семь лет назад. Что произошло с командой?
— Всегда тренер виноват (смеётся). Понятно, что в сборной хорошие игроки, но, может, не нашли тренера, который принесёт результат.
— Вот пришёл Анчелотти. Изменил ситуацию?
— В этом году есть хорошие шансы на чемпионате мира. С Анчелотти ситуация должна быть получше, но остальные команды тоже серьёзные — Испания, Аргентина, которая выиграла последний чемпионат мира, Франция, конечно.
— Главная звезда Бразилии последних 15 лет Неймар вернулся на родину. Согласен, что он растерял свою карьеру?
— Он лучший игрок Бразилии за последние лет 20, но получил очень много травм. Не было бы их, он до сих пор бы играл на прежнем уровне. Травмы — главная причина его спада.
— Не лень?
— Я так не думаю. У него набралось где-то шесть-семь серьёзных травм за всё время, поэтому так получилось.
— Три причины, почему Бразилию необходимо посетить?
— Первое — пляжи, второе — фейжоада (национальное блюдо в Бразилии. — Прим. «Чемпионата»), третье — статуя Христа в Рио, одно из семи чудес света.
Роналдо
Фото: Из личного архива
— С мужчинами в Бразилии понятно: один из неплохих вариантов выбиться в люди — футбол. А как достичь успеха женщинам?
— Это зависит от человека. Кто-то добивается успеха, работая врачом, кто-то занимается бизнесом.
— Если в будущем дочь попросит совет — на кого учиться? Что скажешь?
— Может быть, на того, кто помогает людям — например, на врача. Но вообще — на того, кем она сама хочет стать.
«Я спокойный человек — сижу дома, играю в Call of Duty, клубы не очень люблю»
— Насколько я вижу, для бразильцев очень важна компания. Однако ты в «Ростове» один. Трудно?
— Да, но в команде есть испаноязычные люди. Мой очень хороший друг — испанский физиотерапевт Рауль.
— Бывает тоска по родине?
— Немного. Но летом Ростов напоминает Бразилию — светит солнце, жаркая погода.
— Чем занимаешься в свободное время?
— Сижу спокойно дома, играю в Call of Duty, иногда хожу в рестораны, в магазины за продуктами. Но не очень люблю выходить на улицу, я спокойный человек.
— Это не похоже на бразильцев. Обычно им нужны громкая музыка, веселье.
— Ну, дома иногда могу включить громкую музыку, а вот клубы не очень люблю.
— Поддерживаешь связь с другими бразильскими футболистами в России?
— Да, больше всего с Мойзесом и Бителло. Но Москва далеко, поэтому мы в основном переписываемся.
— Сейчас в «Зенит» приехал Джон Джон. Говорят, очень талантливый парень. Знаешь его?
— Да, видел много его матчей в Бразилии, он играл там за неплохую команду. Молодой и очень хороший игрок. В «Зените» вокруг него будет много звёзд, талантливых футболистов. Посмотрим, как у него получится.
«Талалаев может говорить что хочет, но бразильцев в РПЛ уже больше 20 — они помогают»
— Как-то раз тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что не позвал бы к себе в команду бразильцев, потому что они ленивые. Что бы ты на это ответил?
— Он может говорить что хочет, у него есть опыт. Но почти в любой команде в РПЛ есть бразильцы, во всей лиге их больше 20. Значит, они помогают.
— Правда, что бразильцы обожают кайфовать от жизни?
— Ну если брать футболистов, то некоторым из них хочется брать от жизни всё, когда у них появляются деньги. Это, вероятно, происходит потому, что в детстве многие из них жили в бедности.
— Если не ошибаюсь, у тебя нет ни одной татуировки. Это нетипично для бразильского футболиста. Почему?
— Во-первых, мне это не нравится. Во-вторых, из-за религии, я христианин. Веру мне прививали с детства мама и бабушка. Вся семья верующая. Я не знаю ни одного бразильца, кто не верит в бога.
Роналдо
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
«Лучший день в моей жизни — когда купил маме дом»
— Самый сильный бразилец в российском футболе?
— На данный момент — Бителло. Назвал его, потому что он очень важный игрок для «Динамо». Другие бразильцы не влияют на игру своей команды так же, как он.
— Российский футболист, который тебя впечатлил?
— Первый — Вахания, второй — Миронов, третий — Мелёхин.
— Почему все из «Ростова»?
— Потому что со мной в команде играют лучшие (улыбается).
— У кого лучшее чувство юмора в команде?
— У Миронова.
— Опиши Валерия Карпина с помощью трёх характеристик.
— Пример для подражания, очень умный и скромный.
— Самые глупый стереотип о Бразилии?
— Что в Бразилии не любят работать, а только ходят по вечеринкам. Как и считает Талалаев. Это неправда.
— Самая дорогая покупка в России?
— Часы. Но я пожалел об этом, потому что не ношу их.
— Главное, что тебе не удалось сделать в российском футболе?
— Я ещё не оформлял хет-трик, хочу сделать это.
— Самое обидное поражение в твоей карьере?
— В «Ростове» — от ЦСКА в финале Кубка России. Но было еще поражение от «Айнтрахта» в Лиге конференций, когда я играл за «Левски».
— Самый счастливый день в жизни?
— Когда я купил дом для своей мамы. Пока это мой лучший день.
— Победа в Кубке России с «Ростовом» или победа сборной Бразилии на чемпионате мира, но без тебя?
— Победа с «Ростовом» в Кубке России!