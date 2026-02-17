«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России

Есть футболисты, привлекающие внимание одной только фамилией. Это, безусловно, относится к форварду Роналдо из «Ростова». В разговоре с ним мы хотели побольше узнать о Бразилии и его жизни в России.

В интервью «Чемпионату» нападающий рассказал о трагедии в своей семье, вспомнил об опасности фавел для туристов, объяснил, чем Ростов похож на Бразилию, и опроверг высказывание Андрея Талалаева.

«Я приехал в Россию из-за Карпина»

— Два года назад, зимой 2024 года, ты перешёл в «Ростов». Насколько доволен проведённым временем?

— Мне тут хорошо, я уже привык к людям. В Ростове чувствую себя как дома.

— Почему вообще решился на переезд в Россию? Главная причина?

— Тренер — Валерий Карпин. Он мне рассказывал про проект, про команду. Из-за него я решил переехать в российский чемпионат, именно он меня убедил.

Роналдо с Валерием Карпиным Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С тобой в Болгарии играл Ивелин Попов, который хорошо знает Россию и «Ростов». Он тоже повлиял на твой переход?

— Да, мы играли вместе в «Левски», Ивелин — очень хороший человек, и да – он тоже повлиял на мой переход в «Ростов»: хорошо отзывался о команде, городе и тренере.

— В Ростов ты приезжал из Софии. Климат сильно отличается?

— Оба города холодные, но Ростов ещё холоднее. Сначала было трудно, однако потом привык — и нормально.

— То есть в Ростов ехал уже с тёплыми вещами?

— Да, немного взял с собой, но потом всё равно пришлось покупать ещё.

«В апреле играем с ЦСКА в Москве. Повторю фото Роналдо в шапке на Красной площади»

— Ты вызвал интерес ещё до первого выхода на поле, потому что в Россию приехал футболист Роналдо. Это распространенное имя в Бразилии?

— Встречается, но не так часто, как, например, в Португалии (улыбается).

— Ты узнавал, почему тебя так назвали?

— Это решение моего брата. Роналдо был лучшим футболистом мира, поэтому брат хотел, чтобы меня так звали.

— «Ростов» представил тебя в образе Феномена, когда тот сфотографировался на Красной площади в 1998 году. Не было мысли сделать ремейк?

— В апреле мы играем с ЦСКА в Москве, я сделаю такое фото (смеётся).

Роналдо Фото: fc-rostov.ru

— А вообще, не надоели шутки и внимание из-за имени?

— Роналдо был хорошим игроком и является хорошим человеком, он пример для многих. Так что меня это не обижает, я от этого не устаю.

— Часто смешно шутят? Например, когда ты пришёл в команду, Хорен Байрамян сказал, что его мечта сбылась — он теперь играет вместе с Роналдо.

— Ха-ха. Это хорошая шутка. Хорик — хороший человек, смешно шутит.

— Я надеялся, ты ответишь, что тоже мечтал с ним играть.

— Конечно, 100% (смеётся)! Хорик — легенда Армении.

Хорен Байрамян и Роналдо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мой брат погиб молодым. Если ты попадаешь в плохую компанию в фавелах — можешь плохо закончить»

— Расскажи про свою семью. Знаю, что твой отец тоже играл в футбол. Он был известным?

— Да, его знают в Рио-де-Жанейро. Там он выступал в двух-трёх командах, ещё играл в Салвадоре.

— А чем занималась мама?

— Я жил с ней, а она работала на трёх работах, чтобы нас обеспечить.

— В Россию ты приехал жить вместе с ней. Почему?

— Мама — моя жизнь, я не могу жить без неё. Сейчас мы тоже вместе. Так было всегда.

— Ты как-то сказал, что твоего брата больше нет. Что с ним случилось?

— Он погиб, когда был молодым.

— Твои слова: «У меня было два пути – либо попасть в плохую компанию, либо идти своей дорогой». Что делают плохие компании?

— Если ты выбираешь этот путь, с теми людьми — можешь плохо закончить.

— Самое страшное, что ты видел в фавелах?

— Тем людям, кто там живёт, ничего не угрожает. В интернете показывают всё самое плохое — что там всё ужасно. Но они не показывают хорошие вещи — например, людей, которые помогают.

— Но туристу лучше обходить фавелы стороной или спокойно можно их посетить?

— Туда приезжает много туристов. Знаю, игроки «Зенита» и [московского] «Динамо» были в фавелах в декабре. Причём русские футболисты.

— В Бразилию летал Мостовой из «Зенита».

— Да-да, точно. И ничего страшного.

«Поражение Бразилии от Германии 1:7 помню, как будто я сам там играл»

— Чемпионат мира в 2014 году вдохнул новую жизнь в Бразилию?

— Да, конечно. Вокруг всё улучшается — построили новые стадионы, улицы. Всё, как и в России в 2018 году.

— Ты посещал матчи?

— Нет, у меня не было денег (улыбается), но, конечно, очень хотелось. Смотрел по телевизору.

— Помнишь день, когда Бразилия проиграла Германии 1:7? Или об этом лучше не напоминать бразильцам?

— Ха-ха. Я помню тот день, как будто сам в том матче играл. Это катастрофа!

— Последний трофей сборной Бразилии — семь лет назад. Что произошло с командой?

— Всегда тренер виноват (смеётся). Понятно, что в сборной хорошие игроки, но, может, не нашли тренера, который принесёт результат.

— Вот пришёл Анчелотти. Изменил ситуацию?

— В этом году есть хорошие шансы на чемпионате мира. С Анчелотти ситуация должна быть получше, но остальные команды тоже серьёзные — Испания, Аргентина, которая выиграла последний чемпионат мира, Франция, конечно.

— Главная звезда Бразилии последних 15 лет Неймар вернулся на родину. Согласен, что он растерял свою карьеру?

— Он лучший игрок Бразилии за последние лет 20, но получил очень много травм. Не было бы их, он до сих пор бы играл на прежнем уровне. Травмы — главная причина его спада.

— Не лень?

— Я так не думаю. У него набралось где-то шесть-семь серьёзных травм за всё время, поэтому так получилось.

— Три причины, почему Бразилию необходимо посетить?

— Первое — пляжи, второе — фейжоада (национальное блюдо в Бразилии. — Прим. «Чемпионата»), третье — статуя Христа в Рио, одно из семи чудес света.

Роналдо Фото: Из личного архива

— С мужчинами в Бразилии понятно: один из неплохих вариантов выбиться в люди — футбол. А как достичь успеха женщинам?

— Это зависит от человека. Кто-то добивается успеха, работая врачом, кто-то занимается бизнесом.

— Если в будущем дочь попросит совет — на кого учиться? Что скажешь?

— Может быть, на того, кто помогает людям — например, на врача. Но вообще — на того, кем она сама хочет стать.

«Я спокойный человек — сижу дома, играю в Call of Duty, клубы не очень люблю»

— Насколько я вижу, для бразильцев очень важна компания. Однако ты в «Ростове» один. Трудно?

— Да, но в команде есть испаноязычные люди. Мой очень хороший друг — испанский физиотерапевт Рауль.

— Бывает тоска по родине?

— Немного. Но летом Ростов напоминает Бразилию — светит солнце, жаркая погода.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Сижу спокойно дома, играю в Call of Duty, иногда хожу в рестораны, в магазины за продуктами. Но не очень люблю выходить на улицу, я спокойный человек.

— Это не похоже на бразильцев. Обычно им нужны громкая музыка, веселье.

— Ну, дома иногда могу включить громкую музыку, а вот клубы не очень люблю.

— Поддерживаешь связь с другими бразильскими футболистами в России?

— Да, больше всего с Мойзесом и Бителло. Но Москва далеко, поэтому мы в основном переписываемся.

— Сейчас в «Зенит» приехал Джон Джон. Говорят, очень талантливый парень. Знаешь его?

— Да, видел много его матчей в Бразилии, он играл там за неплохую команду. Молодой и очень хороший игрок. В «Зените» вокруг него будет много звёзд, талантливых футболистов. Посмотрим, как у него получится.

«Талалаев может говорить что хочет, но бразильцев в РПЛ уже больше 20 — они помогают»

— Как-то раз тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что не позвал бы к себе в команду бразильцев, потому что они ленивые. Что бы ты на это ответил?

— Он может говорить что хочет, у него есть опыт. Но почти в любой команде в РПЛ есть бразильцы, во всей лиге их больше 20. Значит, они помогают.

— Правда, что бразильцы обожают кайфовать от жизни?

— Ну если брать футболистов, то некоторым из них хочется брать от жизни всё, когда у них появляются деньги. Это, вероятно, происходит потому, что в детстве многие из них жили в бедности.

— Если не ошибаюсь, у тебя нет ни одной татуировки. Это нетипично для бразильского футболиста. Почему?

— Во-первых, мне это не нравится. Во-вторых, из-за религии, я христианин. Веру мне прививали с детства мама и бабушка. Вся семья верующая. Я не знаю ни одного бразильца, кто не верит в бога.

Роналдо Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Лучший день в моей жизни — когда купил маме дом»

— Самый сильный бразилец в российском футболе?

— На данный момент — Бителло. Назвал его, потому что он очень важный игрок для «Динамо». Другие бразильцы не влияют на игру своей команды так же, как он.

— Российский футболист, который тебя впечатлил?

— Первый — Вахания, второй — Миронов, третий — Мелёхин.

— Почему все из «Ростова»?

— Потому что со мной в команде играют лучшие (улыбается).

— У кого лучшее чувство юмора в команде?

— У Миронова.

— Опиши Валерия Карпина с помощью трёх характеристик.

— Пример для подражания, очень умный и скромный.

— Самые глупый стереотип о Бразилии?

— Что в Бразилии не любят работать, а только ходят по вечеринкам. Как и считает Талалаев. Это неправда.

— Самая дорогая покупка в России?

— Часы. Но я пожалел об этом, потому что не ношу их.

— Главное, что тебе не удалось сделать в российском футболе?

— Я ещё не оформлял хет-трик, хочу сделать это.

— Самое обидное поражение в твоей карьере?

— В «Ростове» — от ЦСКА в финале Кубка России. Но было еще поражение от «Айнтрахта» в Лиге конференций, когда я играл за «Левски».

— Самый счастливый день в жизни?

— Когда я купил дом для своей мамы. Пока это мой лучший день.

— Победа в Кубке России с «Ростовом» или победа сборной Бразилии на чемпионате мира, но без тебя?

— Победа с «Ростовом» в Кубке России!