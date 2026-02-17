Головин сыграет против Сафонова в ЛЧ! А много вообще было таких случаев?

Сегодня, 17 февраля, пройдут первые стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Самое яркое по афише противостояние — у «Реала» с «Бенфикой» Жозе Моуринью. И всё же для российских болельщиков наверняка выделяется чисто французская дуэль «Монако» с «ПСЖ». Просто потому, что друг против друга должны выйти Александр Головин и Матвей Сафонов. Оба — основные. Полузащитник — давно. Вратарь — недавно, поскольку вытеснил из состава не самого надёжного Люка Шевалье. Да, Матвей пропустил трижды в последнем матче, однако его вины в пропущенных мячах нет.

В Лиге 1 Головин и Сафонов уже пересекались — в декабре 2024-го парижане камбэкнули с 1:2 в 4:2. Однако у плей-офф главного еврокубка совсем иной статус. А как часто россияне соперничали друг с другом в ЛЧ? На таком уровне — вообще ни разу! Но на групповом этапе несколько примеров набралось. И зачастую ярких.

Сезон-1998/1999: ПСВ Хохлова против «Бенфики» Овчинникова

Дмитрий Хохлов играет за ПСВ в ЛЧ Фото: Steve Mitchell/EMPICS via Getty Images

Сейчас участниками плей-офф могут гордо называть себя представители сразу 24 клубов. Раньше с этим было гораздо сложнее: в 1998 году с таким же количеством команд стартовал только групповой этап. Причём даже второе место совсем не гарантировало проход дальше — данная почесть была уготована лишь двум командам из шести в сравнительном рейтинге. Обходились без 1/8 финала, начиная евровесну сразу с четвертьфиналов.

От России в ЛЧ выступал «Спартак». И даже домашняя победа в матче с «Реалом» (2:1) не позволила красно-белым прыгнуть выше третьей строчки. А в параллельной группе отношения выясняли ПСВ Дмитрия Хохлова и «Бенфика» Сергея Овчинникова. Хохлов отыграл весь групповой этап и забил лидировавшему «Кайзерслаутерну», Сергей вышел в основе в 5-м и 6-м туре. Как раз в завершающей встрече их пути и сошлись.

ПСВ уже потерял практически все шансы на плей-офф, тогда как у «Бенфики» в случае победы оставалась надежда. Однако её безжалостно растоптали. В том числе Хохлов, на 41-й минуте конвертировавший в гол подачу с углового! Команды расписали красивые 2:2 и дружно покинули турнир: Нуну Гомеш оформил дубль, Руд ван Нистелрой сравнял счёт в концовке. Нидерландцев также представлял Юрий Никифоров, но в заявку он тогда не попал. Шанс на дуэль с земляком ему подвернулся чуть позже.

Сезон-1999/2000: ПСВ Хохлова и Никифорова против «Рейнджерс» Канчельскиса

Юрий Никифоров в ПСВ Фото: Clive Mason /Allsport

Формат ЛЧ заметно изменился: основную стадию открывали уже 32 команды, а 16 из них выходили во второй групповой этап. Никифоров и Хохлов по-прежнему выступали за ПСВ, а в соперники им достался «Рейнджерс» Андрея Канчельскиса. Первое пересечение клубов российское противостояние не подвезло — Канчельскис остался в запасе, шотландцы справились и без него (1:0). Под руководством, кстати, Дика Адвоката.

Ответный матч Андрей также начал на лавке, тем не менее вышел на несколько минут. Поэтому этот пункт и есть в нашем списке. Ван Нистелрой снова забил, да только «Рейнджерс» всё равно устроил разгром – 4:1. Хохлов в том розыгрыше забил самой «Баварии» (1:2), но нидерландцы всё равно стали четвёртыми. А шотландцы понизились до Кубка УЕФА, где тут же вылетели по пенальти в противостоянии с дортмундской «Боруссией». «Спартак», к слову, уступил «Лидсу» на аналогичной стадии из-за правила гостевого гола, тоже начав еврокампанию в ЛЧ.

Сезон-2000/2001: «Рейнджерс» Канчельскиса против «Штурма» Юрана и Мамедова

Сергей Юран в «Штурме» Фото: SNS Group via Getty Images

На первом групповом этапе ЛЧ-2000/2001 «Рейнджерс» и «Штурм» угодили в одну группу. И австрийцы неожиданно заняли итоговое первое место, также опередив «Галатасарай», действующего обладателя Кубка УЕФА, и «Монако». Удивительно, что при этом «Штурм» дважды уступил со счётом 0:5! Первый разгром состоялся как раз в 1-м туре в матче с «Рейнджерс». Шотландцы на своём поле не испытали никаких проблем с гостями. В той встрече на поле оказались все трое россиян. Сергей Юран и Рамиз Мамедов вышли в старте, а Андрей Канчельскис — на замену на 77-й минуте.

В ответной встрече «Штурм» взял реванш. Команда из Граца уверенно обыграла «Рейнджерс» (2:0), а победный мяч забил Юран! На 20-й минуте он получил мяч в чужой штрафной, на замахе убрал вратаря и защитника, после чего покатил в пустой створ. Во втором тайме Сергея заменили (как и Мамедова), а Канчельскис провёл полную встречу. Однако помочь «Рейнджерс» отыграться не смог.

«Штурм» вышел во второй групповой этап, там дважды победил «Панатинаикос», но проиграл во всех матчах «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии». «Рейнджерс» же упал в Кубок УЕФА и тут же вылетел от «Кайзерслаутерна».

Сезон-2000/2001: ПСВ Никифорова против киевского «Динамо» Кузьмичёва

Владимир Кузьмичёв Фото: EMPICS via Getty Images

В сезоне-2000/2001 собралась ещё одна группа с российскими легионерами. За ПСВ выступал Юрий Никифоров, а за киевское «Динамо» — Владимир Кузьмичёв. Компанию им составили «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт». В 1-м туре ПСВ и «Динамо» встретились в Эйндховене: победу одержали хозяева – 2:1. Никифоров провёл на поле все 90 минут, а Кузьмичёва выпустили в концовке. Отметиться полезными действиями у россиян не вышло.

В ответной встрече в Киеве ПСВ снова победил — 1:0. Никифоров отыграл полный матч, а Кузьмичёв появился на 56-й минуте. Кстати, в том розыгрыше Лиги чемпионов Владимир поучаствовал во всех шести встречах, но затем больше никогда не играл в турнире. А в 37 лет Кузьмичёв трагически погиб в ДТП…

В ЛЧ-2000/2001 две этих победы не помогли ПСВ пройти дальше. Они пропустили вперёд «Андерлехт» и «МЮ», упав в плей-офф Кубка УЕФА. Там нидерландцы дошли до четвертьфинала, где уступили «Кайзерслаутерну» (который до этого выбил «Рейнджерс» Канчельскиса).

Сезон-2003/2004: «Порту» Аленичева против «Марселя» Сычёва

Дмитрий Аленичев в «Порту» Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

В Лиге чемпионов — 2003/2004 «Порту» и «Марсель» угодили в компанию к мадридскому «Реалу» и «Партизану». Португальцы были одним из двух фаворитов группы, так как весной 2003-го выиграли Кубок УЕФА.

Путь «Порту» на групповом этапе начался неудачно. Сначала команда Жозе Моуринью потеряла очки с «Партизаном» (1:1), а затем уступила дома «Реалу» (1:3). В 3-м туре португальцам была жизненно необходима победа во встрече с «Марселем». Французы к тому моменту также проиграли «Реалу» (2:4), зато оказались сильнее «Партизана» (3:0).

В итоге в драматичном матче на «Велодроме» победил «Порту». Решающий мяч на 81-й минуте забил Аленичев: россиянин вышел на замену во втором тайме и сделал в концовке счёт 3:1. Сычёв также появился на поле со скамейки, но помочь «Марселю» не смог.

Дмитрий Сычёв в «Марселе» Фото: Corbis/VCG via Getty Images

Ответная встреча в Португалии снова закончилась победой команды Моуринью. И опять победный мяч забил Аленичев! Этот гол оказался единственным в матче. Получается, что Дмитрий своими действиями принёс «Порту» четыре очка на групповом этапе.

Эти победы позволили клубу финишировать вторым в группе и выйти в плей-офф. А дальше «Порту» сотворил историю и выиграл Лигу чемпионов. «Марсель» же попал в плей-офф Кубка УЕФА и добрался до финала, где уступил «Валенсии».

Сезон-2025/2026: «Монако» Головина против «Будё-Глимт» Хайкина

Александр Головин против «Будё-Глимт» Фото: AP/TASS

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов россияне уже встречались. В 4-м туре общего этапа «Будё-Глимт» принимал на своём поле «Монако». Никита Хайкин и Александр Головин ожидаемо оказались в стартовых составах. Игра получилась напряжённой: норвежцы были активнее, владели инициативой и больше атаковали. Однако набрать очки это не помогло. Единственный мяч на 43-й минуте забил Фоларин Балогун. А оба наших легионера провели полный матч.

«Монако» благодаря этой победе пролез в стыковой раунд плей-офф, заняв 21-е место. «Будё-Глимт» также смог оказаться в стыках (23-е место), набрав семь очков в последних трёх турах. Теперь же Головину предстоит новая встреча с соотечественником, а Хайкина (который, кстати, получает норвежское гражданство) ожидают два матча с «Интером».