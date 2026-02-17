«Все видели — творится что-то странное». Как «Реал» и «Бенфика» поссорились из-за «Зенита»

«Реал» и «Бенфика» снова нашли друг друга в Лиге чемпионов. В истории этих клубов было больше трансферов между собой, чем матчей, а одна сделка серьёзно испортила отношения между ними – довела до суда. Вспоминаем, как защитник Эсекьель Гарай и наш «Зенит» поссорили топов Примеры и Примейры.

Первым большим клубом в карьере Гарая был как раз «Реал». Воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» попал в Испанию ещё в 2005 году в возрасте 19 лет после того, как выиграл в составе сборной Аргентины молодёжный чемпионат мира вместе с Лионелем Месси. Однако сначала его подписал «Расинг» из Сантандера. А в июле 2008-го продолжавший прогрессировать центральный защитник был выкуплен «Реалом» за € 10 млн. Правда, мадридцы оставили Гарая в «Расинге» ещё на сезон, поэтому Эсекьель присоединился к «сливочным» только летом 2009-го.

Аргентинец отыграл за «Реал» два сезона. Но стабильное место в основе молодой защитник завоевать не сумел. Вдобавок помешала травма. Гарай провёл за «сливочных» 31 матч, в стартовый состав попал 25 раз. Ещё в 39 играх оставался на скамейке запасных. Забил один гол и сделал три голевые передачи. Летом 2011-го «Реал» договорился с «Бенфикой» о трансфере Фабиу Коэнтрау, а в обратном направлении отправил Эсекьеля. С финансовыми потерями, но при этом с расчётом на будущий доход. Мадридский клуб продал Гарая лиссабонцам за € 5,5 млн и сохранил за собой 50% прав на игрока. Испанцы понимали, что «Бенфика» со временем перепродаст аргентинца значительно дороже – и хотели получить половину от суммы будущей сделки.

В «Бенфике» Гарай действительно возмужал и превратился в топового защитника. Он выиграл с лиссабонцами чемпионский титул и дважды доходил до финала Лиги Европы – в 2013 и 2014 годах. А в составе сборной Аргентины поехал на ЧМ-2014 и едва не стал чемпионом мира уже на взрослом уровне. На том турнире, где «альбиселесте» дошли до финала и уступили только Германии (0:1), Эсекьель играл в основе. В «Реале», очевидно, потирали руки, предвкушая доход от продажи «Бенфикой» их бывшего защитника. Впрочем, до завершения контракта Гарая с лиссабонским клубом оставался всего год, поэтому сумма не могла быть слишком крупной. Тем не менее котировался Эсекьель на рынке высоко.

Эсекьель Гарай экс-защитник «Реала», «Бенфики» и «Зенита» «Я ушёл в «Зенит», и это был правильный выбор. Вообще, убеждён, что все мои шаги на протяжении карьеры были положительными. Мы вели переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но, проведя в «Бенфике» три года, я решил отблагодарить клуб выгодной продажей».

Каково же было удивление боссов «Реала», когда они узнали, что «Бенфика» продала Гарая в «Зенит» всего за € 6 млн! То есть фактически за те же деньги, которые заплатила испанцам. Издание Mundo Deportivo писало в июне 2014-го, когда оформили трансфер, что представитель лиссабонского клуба подтвердил эту сумму. «Реал» должен был получить по договору лишь € 3 млн. Сама «Бенфика», как оказалась, владела только 40% прав на аргентинца, поэтому заработала € 2,4 млн. Оставшиеся € 600 тыс. пошли в Benfica Stars Fund – этот инвестиционный фонд португальцев ранее приобрёл 10% прав.

В августе информацию о сделке за € 6 млн подтвердил и генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

«Договорились с Гараем ещё зимой, но «Бенфика» боролась за чемпионство, и президент отказался его продавать. Гарай поставил жёсткие условия клубу. Отказывался подписывать контракт даже с технической точки зрения, чтобы увеличить свою трансферную стоимость. В итоге «Бенфика» согласилась на € 6 млн, что, на мой взгляд, ниже рыночной цены Гарая», – объяснял руководитель сине-бело-голубых.

Эсекьель Гарай в «Бенфике» Фото: John Walton — PA Images via Getty Images

Поначалу складывалось впечатление, что в Мадриде спокойно восприняли эту историю. По крайней мере, тогда «сливочные» не шумели. Директор клуба Эмилио Бутрагеньо, отвечая на вопрос, не испортятся ли отношения между «Реалом» и «Бенфикой», сказал следующее:

«Мы ничего не имеем против этого перехода, Гарай – замечательный футболист. Отношения с «Бенфикой» очень хорошие, и они никак не испортились. Например, недавно президент лиссабонского клуба был на похоронах Ди Стефано. И «Реал» не может забывать, что на стадионе «Бенфики» мы выиграли последнюю Лигу чемпионов».

Но потом президенту «Реала» Флорентино Пересу, видимо, кто-то что-то нашептал. В 2015-м позиция испанцев изменилась. В марте Mundo Deportivo опубликовало новый инсайд: мадридский клуб сомневается в честности трансфера и не понимает, почему «Бенфика» продала Гарая в «Зенит» за € 6 млн, тогда как «Бавария» предлагала ей за аргентинца € 15 млн. В «Реале» чувствовали себя обманутыми. Возможно, для Переса это было даже обиднее, нежели потенциальная потеря € 4,5 млн.

В апреле того же года стало известно – «Реал» планирует обратиться в суд по делу Гарая. El Confidencial писал, что «Бенфика» сначала сообщила «сливочным» о продаже аргентинца как раз за € 15 млн, а потом объявила другую сумму. Для суда мадридский клуб подготовил письмо с «экспертным мнением» о реальной стоимости Эсекьеля – защитник оценивался привлечёнными экспертами не менее чем в € 10-12 млн.

Дальше появилась совсем уж удивительная новость. Португальский сайт O Jogo сообщил, что «Бенфике» на самом деле достались лишь € 317 тыс. (!) от трансфера Гарая в «Зенит». Остальные деньги якобы ушли третьим лицам. O Jogo ссылался на финансовый отчёт самого лиссабонского клуба по итогам года. Хотя «Реалу» от этого было ни жарко ни холодно.

В тот период Football Leaks слил большое количество документов, которые были связаны с футбольными трансферами. В январе 2016-го в Сеть попали электронные копии контрактов «Бенфики» с «Зенитом». Оказалось, что по договорам петербургский клуб на самом деле заплатил € 6 млн за Гарая лиссабонцам и € 40 млн «Порту» за Халка (тремя траншами), а не € 60 млн, как утверждали португальские СМИ.

Тем не менее «Реал» не собирался останавливаться в поисках правды. Испанцы дошли до высшей инстанции – Спортивного арбитражного суда в Швейцарии. Президент «Бенфики» Луиш Фелипе Виейра удивлялся действиям коллег:

«Дело Гарая чисто как снег. Никто не понимает жалобу «Реала». «Бавария» нам ничего не предлагала, это были лишь разговоры. Ни один клуб не предложит € 15 млн за игрока, контракт которого заканчивается через год».

Эсекьель Гарай в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Именно этот аргумент «Бенфика» привела CAS. Для выступления в суде был также привлечён и бизнесмен Рикардо Шлипер, который представлял интересы Гарая. В октябре 2016-го Marca опубликовала слова агента.

«Предложение от «Баварии» в размере € 20 млн я принёс прямо на стол в офис «Бенфики», – рассказал Шлипер. – Думаю, Гараю о нём не сказали. Для самого игрока это предложение было интересно и в финансовом плане, привлекательнее, чем от «Зенита». А его трансферная стоимость была выше € 6 млн, заплаченных в итоге. Вполне естественно, что «Реал» обратился в Спортивный арбитражный суд. Все видели, что с этим трансфером творится что-то странное. Совсем непонятно, как Гарай мог принять предложение «Зенита».

Вот только никаких доказательств обмана со стороны лиссабонцев не было. В декабре 2016-го Спортивный арбитражный суд отклонил иск «Реала». А Перес до сих пор живёт с чувством, что 12 лет назад «Бенфика» его «кинула».

Позже Marca опубликовала материал о некоем письме юридического советника «Бенфики» Паулу Гонсалвеша на имя президента клуба Виейры, которое проясняло ключевые аспекты сделки по Гараю. Согласно источнику, изначально лиссабонцы обсуждали с «Зенитом» сделку за € 13 млн. Однако при трансфере на эту сумму петербуржцы настаивали на том, что «Бенфика» должна отказаться от пункта в договоре по Акселю Витселю, которого она продала сине-бело-голубым в 2012 году. Португальцы имели право на 10% от дальнейшей перепродажи бельгийца за € 50+ млн. Сам же лиссабонский клуб хотел, чтобы «Зенит» не использовал полученное по контракту приоритетное право выкупа у «Бенфики» Эдуардо Сальвио и Нико Гайтана. Утверждается, что португальцы сбросили цену на Гарая с € 13 млн до € 6 млн и таким образом решили оба вопроса в свою пользу. По сути, «Бенфика» ничего не нарушила, но в результате пострадали интересы «Реала».

К слову, Витсель в итоге ушёл из «Зенита» только за € 20 млн – его за полгода до завершения контракта пристроили в Китай. А Сальвио с Гайтаном действительно не стали новичками сине-бело-голубых, несмотря на то что слухи постоянно отправляли их в Санкт-Петербург. «Бенфика» же в 2016 году пыталась вернуть Гарая, когда аргентинец уходил из петербургского клуба, однако переговоры не увенчались успехом. По словам президента Виейры, «Зенит» требовал за защитника € 20-25 млн. Лиссабонцы не готовы были столько платить, а вот «Валенсия» забрала Эсекьеля за € 24 млн (по данным Transfermarkt).

После перехода Гарая в «Зенит» между «Реалом» и «Бенфикой» не было трансферов в течение пяти лет, пока в июле 2019-го мадридцы не продали лиссабонцам своего воспитанника Рауля де Томаса за € 20 млн. Это случилось ещё в эпоху президента Виейры, который оставил свой пост в 2021-м на фоне ареста и обвинений в финансовых преступлениях, коррупции и отмывании денег. Следовательно, два босса конфликт закрыли. А в 2025-м «Реал» продал «Бенфике» Рафу Обрадора за € 5 млн и выкупил у неё Альваро Каррераса за € 50 млн.

Интересно, что это не единственный случай, когда «Реал» пострадал из-за Гарая. Точнее, из-за его семьи. В 2016 году ФИФА наказала мадридский клуб за оформленные ранее переходы несовершеннолетних игроков, среди которых был и брат экс-зенитовца Бенхамин (сейчас – защитник «Понтеведры» из третьего испанского дивизиона), но это совсем другая история.