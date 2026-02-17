«Станкович его заклевал». Хлусевич не потянул «Спартак» по объективным причинам?

«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Даниила Хлусевича. По данным «Чемпионата», защитник интересен ещё нескольким клубам, но именно грозненцы ближе всего к заключению сделки. Если учитывать, что контракт Хлусевича с москвичами рассчитан до лета 2026 года, аренда Даниила означает расставание с красно-белыми. И конец грустной истории, в которой игрок так и не раскрыл свой потенциал.

Хлусевич перебрался в «Спартак» зимой 2022 года после хорошего периода в тульском «Арсенале». В первой половине сезона-2021/2022 Даниил забил четыре мяча в 16 турах Мир РПЛ. Он действовал на позиции флангового латераля с акцентом на атаку или исполнял вингера. Но «Спартак» рассматривал Хлусевича как игрока обороны. При Паоло Ваноли Даниил действовал как правый латераль, однако уже с акцентом на защиту.

В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 уже Гильермо Абаскаль использовал Хлусевича исключительно в обороне в схеме с четырьмя защитниками. Причём Даниил играл на правом и левом флангах. То есть он выступал не в своей родной роли, так ещё и без постоянства. И если при подключениях в атаку он действовал неплохо, то перформанс на своей половине поля часто оставлял вопросы. Но эта проблема – системная, а не эпизодическая. Хлусевич не воспитывался в большой футбольной академии, а начинал карьеру вовсе как футзалист. Оборонительной базы у него, по сути, не было.

Если посмотреть на ситуацию под другим углом, что Даниил – не профильный защитник, то многие претензии становятся неактуальны. «Спартак» мог не подставлять своего футболиста под критику: Хлусевич даже в статусе игрока ротации на флангах атаки мог бы приносить больше пользы. А Абаскалю не удалось за полтора года объяснить Даниилу всю оборонительную базу.

Даниил Хлусевич в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако после частых ошибок у болельщиков «Спартака» уже сформировалось неоднозначное отношение к футболисту. Конечно, давление со всех сторон не могло не отразиться на Хлусевиче. Деян Станкович после прихода доверял Даниилу, но с октября 2024-го защитник стал глубоким запасным. Мораль игрока оказалась на дне. В ноябре 2024 года журналист Максим Никитин сообщил, что Хлусевич недоволен ролью в команде и хочет уйти. А интерес к нему проявило московское «Динамо». Но в итоге Даниил остался в «Спартаке» и в зимнее окно-2025, и летом 2025 года (хотя «Краснодар» предметно интересовался игроком).

Даниил Хлусевич футболист «Спартака» «Тяжело. Любому футболисту сложно, кто не играет. Особенно когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную. Всё равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле на выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай. Деян [Станкович] мне это объяснял? Об этом не буду говорить».



Финальный момент, после которого окончательно стало ясно, что у футболиста нет будущего в клубе – август 2025-го. В матче 3-го тура с «Акроном» Хлусевич вышел в стартовом составе. Но совсем не попал в игру: 12 потерь, всего два отбора и столько же выигранных единоборств. Далеко не выдающиеся цифры за один тайм. А в конце Даниил откровенно ошибся и заработал две жёлтые карточки за две минуты в не самых сложных ситуациях.

После матча Станкович публично раскритиковал футболиста: «Сегодня оба фола Хлусевича получили справедливое наказание. Не знаю, как допустимо на таком уровне получать две жёлтые карточки. Я не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на 90+4-й минуте. Это моя вина, я выбираю состав. Я не ироничен, говорю серьёзно».

Отсутствие поддержки и доверия от тренера, критика болельщиков и приближающееся окончание контракта – всё намекало, что «Спартак» расстанется с Хлусевичем. Удивительно, что это произошло не летом, а только сейчас. Да, Даниил действительно был нестабилен, периодически «привозил» и не смог потянуть требования топ-клуба на постоянной основе. Но всё же на это было несколько объективных причин, по котором у него не сложилось в «Спартаке».

Экс-тренер молодёжки «Арсенала» Владислав Тернавский верно подметил основные проблемы Хлусевича: «За Даню мне вдвойне обидно, мы работали с ним в Туле. Когда он пришёл в «Спартак», нормально играл. Потом что-то не пошло, уже год мало играет. Надо что-то менять или доказывать, если есть силы и желание. Даня надломился психологически – Станкович его заклевал. Его начали ставить защитником, но какой из него защитник? Он полузащитник, игрок атакующего плана. Человек должен родиться таким, чтобы играть в обороне».

Даниил Хулсевич, Виллиан Жозе и Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забавно, что после прихода нового тренера Хуана Карлоса Карседо у Хлусевича мог бы появиться шанс в «Спартаке». Испанец как раз любит использовать переученных вингеров на флангах обороны. На сборах уже были ситуации, когда места слева и справа в защите занимали Игорь Дмитриев и Владислав Саусь. Возможно, Карседо нашёл бы подход к и Даниилу. Однако в нынешней ситуации сам футболист вряд ли горит желанием оставаться в клубе.

Важный момент – возраст: Хлусевичу всего 24 года. Время на прогресс и камбэк в топ-клуб у него всё ещё есть. И очень вовремя игроком заинтересовался «Ахмат». Кто, если не Станислав Черчесов, способен перезапустить карьеру Даниила? Да и давление в Грозном будет оказываться гораздо меньше, чем в Москве.

Один из новых сюжетов второй половины сезона-2025/2026 готов. Следим за проектом по реинкарнации Хлусевича.