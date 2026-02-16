ЦСКА отпустил игрока, «Краснодар» подписал контракт с защитником. Трансферы и слухи дня

В новом выпуске нашего традиционного дайджеста немало интересных новостей, связанных с Мир РПЛ. ЦСКА попрощался с молодым игроком, «Краснодар» подписал контракт с защитником сборной России, а в команде Черчесова ждут футболиста «Спартака».

Состоявшиеся трансферы

ЦСКА отпустил молодого защитника в «Балтику»

Воспитанник ЦСКА Михаил Рядно покинул команду. Он отыграл 13 матчей за армейцев и забил один мяч. Михаил стал самым молодым защитником, который отличался за красно-синих в чемпионате России. Сейчас парню 20 лет, и он попробует проявить себя на уровне РПЛ. В сезоне-2024/2025 защитник поиграл в составе «Родины» (аренды), но теперь его ждёт борьба за место в составе команды Андрея Талалаева. Непростая задача! Футболист подписал контракт с «Балтикой» до конца 2029 года. В этом сезоне Рядно провёл всего 62 минуты в Фонбет Кубке России. Портал Transfermarkt сообщает, что Михаил перешёл в «Балтику» как свободный агент.

Михаил Рядно Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферные слухи дня

Вахания подписал контракт с «Краснодаром»

«Краснодар» закрыл вопрос по переходу защитника «Ростова» Ильи Вахании. По информации «Чемпионата», футболист сборной России подписал контракт с чемпионом России. Правда, есть один нюанс. Договор вступит в силу с 15 июня 2026 года, а до этого времени Вахания поиграет за «Ростов». Любопытно, что в первом туре РПЛ после зимнего перерыва донской клуб встретится как раз с «Краснодаром». В этом сезоне Илья провёл 18 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Помимо этого, 25-летний футболист вышел на поле в четырёх встречах Кубка России.

«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по аренде Хлусевича

Судя по всему, Даниил Хлусевич проведёт вторую часть сезона не в составе «Спартака». В этом сезоне 24-летний футболист очень редко появляется на поле. Даниил играл в трёх первых турах РПЛ, а потом плотно сел в запас. Да, он выходил на поле в Кубке России, но в чемпионате не играл с августа 2025 года. Хлусевич интересен нескольким клубам РПЛ, но «Ахмат» ближе всего к тому, что заключить сделку по аренде флангового игрока. По данным «Чемпионата», грозненский клуб ведёт соответствующие переговоры со «Спартаком». Ждём Даниила в составе команды Станислава Черчесова?

Даниил Хлусевич (в красной форме) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Олейников не договорился с «Локомотивом» по зарплате

Переговоры Ивана Олейникова и «Локомотива» зашли в тупик. По информации «Чемпионата», красно-зелёные были заинтересованы в игроке «Крыльев Советов», однако тот потребовал зарплату в 5 млн рублей в месяц. Московскую команду такие условия не устроили. Иван по-прежнему ведёт переговоры с «Рубином». Ранее «Чемпионат» сообщал, что трансфер Олейникова обойдётся казанскому клубу в 130 млн рублей. «Рубин» предлагал Ивану более выгодные личные условия. 18 матчей, два гола и две результативные передачи — статистика футболиста в нынешнем сезоне.

«Рома» готова выкупить Малена у «Астон Виллы»

Дониэлл Мален прекрасно заскочил в «Рому». Можно сказать, что с двух ног. Пять встреч в Серии А — пять голов. Очень недурно! Естественно, «Рома» тут же приступила к переговорам с «Астон Виллой» об активации опции выкупа. Нидерландец играет в Риме на правах аренды, но его можно выкупить за € 25 млн. Фабрицио Романо утверждает, что «Рома» готова на такой шаг. Опция станет обязательной, если итальянский клуб получит место в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а Мален выйдет на поле в 50% матчей. В договоре прописано, что «Астон Вилла» получит 10% от будущей перепродажи игрока.

Дониэлл Мален Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

За форвардом «Лейпцига» следят Бавария и клубы АПЛ

Нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд заинтересовал топовые клубы. По данным инсайдера Романо, главному тренеру «Баварии» Венсану Компани очень нравится игра этого футболиста. Бельгиец лично заинтересован в переходе форварда в мюнхенский клуб. Интерес к африканцу есть и из АПЛ, где в приглашении игрока заинтересованы ведущие команды. В этом сезоне Диоманд забил восемь мячей в Бундеслиге — он делит первое место в «РБ Лейпциг» с Кристофом Баумгартнером. Плюс Ян находится на второй строчке в списке лучших игроков команды по системе «гол+пас» — набрал 12 очков.

Одной строкой

Официально: «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Константином Нижегородовым. Договор рассчитан до лета 2029 года.

Официально: «Пари НН» объявил о переходе Вахо Бедошвили в «Иберию».

Николо Скира: «Ювентус» вновь проведёт переговоры с агентами Маркоса Сенеси из «Борнмута». Итальянский клуб хочет подписать центрального защитника в статусе свободного агента летом 2026 года.

TEAMtalk: «Арсенал» готов подписать контракт с Кастелло Люкеба этим летом. «Лейпциг» готов отпустить игрока за € 60 млн.

Manchester Evening News: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с полузащитником «Ливерпуля» Алексисом Мак Аллистером.