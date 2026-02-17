«Катались в снегу рядом с полем». Аномальный матч, который оставил «Юве» без плей-офф ЛЧ

«Галатасарай» и «Ювентус» зарубятся в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. В 2013-м команды уже определяли, кто из них попадёт в 1/8 финала. Заключительная игра группового этапа растянулась на два дня из-за погодных условий.

Расклады перед матчем

«Ювентус» и «Галатасарай» по итогам жеребьёвки оказались в одной группе с «Реалом» и «Копенгагеном». Шансы испанцев и итальянцев на проход в 1/8 финала были выше. Мадридцы лихо прошли групповой этап (пять побед в шести матчах) и заранее обеспечили себе не только выход в 1/8 финала, но и первое место в группе. А вот «Юве» стартовал очень тяжело — ни одной победы в первых четырёх турах. Далее команда Антонио Конте переиграла «Копенгаген» (3:1) и вышла на второе место за тур до финиша группового этапа.

«Галатасарай» в первом матче попал под «Реал». 1:6 в Стамбуле — унизительно. После этого турки ушли от поражения в Турине (2:2) и обменялись победами с «Копенгагеном». В 5-м туре «Галатасарай» без вариантов проиграл «Реалу» и в Мадриде — 1:5. Перед заключительными встречами у «Ювентуса» было шесть очков, а у «Галатасарая» и «Копенгагена» — по четыре.

Итальянцам достаточно было не проиграть в Стамбуле, чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала. Турецкую команду устраивала только победа. «Копенгаген» уступал и тем, и другим по личным встречам. Забегая вперёд, скажем, что в заключительном туре датчане проиграли дома «Реалу» (0:2).

Как прошла игра

Команды вышли на поле 10 декабря 2013 года, но отыграли всего полчаса. После этого судейская бригада приняла решение остановить матч из-за обильного снегопада. Игра на этом отрезке не порадовала чем-то интересным. Отдельно нужно упомянуть состав «Галатасарая», в котором были такие люди, как Эммануэль Эбуэ, Фелипе Мело, Альберт Риера, Уэсли Снейдер, Дидье Дрогба и Бурак Йылмаз. Рулил этой бандой Роберто Манчини, так что встречу рассматривали как битву двух итальянских тренеров.

У «Ювентуса» в центре обороны вышла привычная тройка Джорджо Кьеллини — Леонардо Бонуччи — Андреа Барцальи. В центре поля играли Поль Погба и Артуро Видаль, а впереди бегали Карлос Тевес и Фернандо Льоренте. Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон, у «Галатасарасая» — Фернандо Муслера.

Снегопад во время матча Фото: Oktay Cilesiz/Anadolu Agency/Getty Images

После остановки игры УЕФА объявил, что встречу доиграют либо 11 декабря (то есть на следующий день), либо в одну из резервных дат. В итоге сошлись на том, чтобы выйти на поле в ближайшее время. Снег с трудом разгребли к рестарту встречи, однако газон находился в ужасном состоянии. Впрочем, команды всё же доиграли до финального свистка.

Мяч плохо ходил на заснеженном поле, и футболисты то и дело совершали ошибки в передачах. Физической борьбы было много, а голевых моментов — очень мало. Хозяева владели территориальным преимуществом, но оборона гостей до определённого момента выглядела надёжно. Ближе к концу игра стала более интересной. «Галатасарай» всё активнее шёл вперёд, а потом «Ювентус» на какое-то время прижал соперника к воротам.

Однако итальянцы увлеклись и пропустили контратаку, и там зарешали мастерюги. Дрогба скинул на Снейдера, и нидерландец попал из-под защитника в дальний нижний угол ворот Буффона. Шла 85-я минута. Одноклубники бросились обнимать Уэсли в снегу около поля. Больше голов зрители не увидели. «Галатасарай» шагнул в плей-офф ЛЧ, а Конте и «Ювентус» отправились в Лигу Европы.

Работники стадиона в Стамбуле разгребают снег перед доигровкой Фото: Erhan Elaldi/Anadolu Agency/Getty Images

Что говорили после матча

Роберто Манчини, главный тренер «Галатасарая»: «Если тщательно проанализировать весь матч, то «Галатасарай» заслужил эту победу. Мы выполнили очень важную миссию. Эту победу нужно посвятить нашим болельщикам. Они были на матче вчера, и 40 тысяч из них пришли на стадион снова. Сегодня мы увидели запредельно мотивированную и очень сильную команду, которая проявила характер. Мы должны быть рады выходу из группы, в которой играли такие большие команды, как «Реал» и «Ювентус».

Роберто Манчини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Антонио Конте, главный тренер «Ювентуса»: «Я поздравляю своих игроков. Сегодня они сделали всё возможное. Жалею лишь о том, что мы подошли к заключительному туру, не сумев получить путёвку в плей-офф заранее. Мы можем винить только себя. Разочарованы тем, как покидаем Лигу чемпионов».

Уэсли Снейдер, полузащитник «Галатасарая»: «Это был великий день для всего турецкого футбола. Здорово, что я забил решающий гол, но всё-таки считаю, что это заслуга всей команды. Подобный сценарий, когда мы забиваем за пять минут до конца матча, мне по душе. Дрогба — просто потрясающий партнёр. Смутно помню, как мы с ним праздновали гол, катаясь в снегу рядом с полем. Но я слышал, что фотографии уже есть в интернете. Нужно их сохранить, потому что об этом моменте у меня навсегда останутся самые приятные воспоминания».

Уэйсли Снейдер празднует гол в сугробе Фото: Metin Pala/Anadolu Agency/Getty Images

Фелипе Мело, полузащитник «Галатасарая»: «Помню, как по итогам жеребьёвки группового этапа итальянские комментаторы говорили, что «Ювентус» с лёгкостью опередит как минимум двух соперников — датчан и нас. Я был обижен из-за этих слов и горел желанием взять сегодня своего рода реванш. Те комментаторы должны выучить урок, что на этом уровне лёгких матчей быть не может».

Джорджо Кьеллини, защитник «Ювентуса»: «Нет смысла искать оправдания. Играть в Стамбуле за путёвку в плей-офф очень непросто. Слышал, Фелипе Мело считает, что мы недооценили соперника. Я с этим не согласен. «Галатасарай» заслуживает уважения».

Как «Ювентус» и «Галатасарай» завершили еврокубковый сезон

Турки в плей-офф надолго не задержались. В первом же раунде они проиграли «Челси». Матч в Стамбуле не выявил победителя (1:1), а в Лондоне гости проиграли (0:2) и покинули турнир. «Юве» рубился в плей-офф Лиги Европы, где прошёл три раунда. Туринцы одолели «Трабзонспор» (2:0, 2:0), «Фиорентину» (1:1, 1:0) и «Лион» (1:0, 2:1). В полуфинале итальянцы не справились с «Бенфикой» (1:2, 0:0). Очень обидный результат, учитывая, что финал состоялся на домашнем стадионе «Ювентуса».