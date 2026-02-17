Уткин в «Торпедо», клон Хвичи вернулся в «Волгу». Мощнейшие трансферы в Первой лиге!

Чувствуется, что скоро закрывается трансферное окно в России – это произойдёт 19 февраля. В Лиге Pari высадился целый десант из МИР РПЛ. Разбираем свежие сделки.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Дмитрий Иванисеня – из «Крыльев Советов» в «Урал»

Февраль для «Урала» стартовал с грустной новости – ключевой полузащитник Лео Кордейро выбыл на четыре месяца. В первой половине сезона 30-летний бразилец грамотно контролировал центр поля, раскидывал передачи и диктовал темп. «Уралу» нужна была срочная замена. Возникли варианты с Мамаду Майга («Пари НН»), Константином Марадишвили («Акрон») и Михаилом Щетининым («Локомотив»). В итоге в Екатеринбург отправился Дмитрий Иванисеня.

32-летний опорник в последнее время мало играл за «Крылья». Хотя начинал хорошо – многие отмечали его солидный объём в обороне, отличные физические данные и качественное продвижение мяча. Увы, травмы сильно повлияли на карьеру украинца в Самаре. Он стабильно проигрывал конкуренцию партнёрам. Довольно рискованный трансфер для «Урала», хотя на бумаге Иванисеня выглядит отличным вариантом для Первой лиги.

Дарко Тодорович – из «Ахмата» в «Факел»

«Факел» понимает, что нужно усиливаться не только под Первую лигу. Практически нет сомнений по возвращению Воронежа в РПЛ. Вот клуб и работает на перспективу. Сначала одну легионерскую позицию закрыл форвард Аксель Ньяпи. Теперь пришёл ещё и Тодорович.

28-летний босниец поиграл в РПЛ (92 матча) и закрывал в «Ахмате» оба фланга обороны (профильный край – правый), демонстрируя высокую работоспособность. Правда, с приходом Станислава Черчесова защитник крепко присел в запас.

Тодорович даёт хороший баланс между обороной и атакой. Неуступчив в борьбе, постоянно нагружает передачами чужую штрафную. За «Ахмат» оформил 2+8 по системе «гол+пас» в 114 матчах. «Факел» подписал Тодоровича на полтора года, заплатив за него € 300 тыс.

Андрей Семёнов – из «Ротора» в «КАМАЗ»

Не путать с грозой сборной Бельгии Андреем Семёновым. В «Роторе» 33-летнему крайнему защитнику не нашлось места – на его счету всего 542 минуты в 10 матчах сезона. Новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфёновым делает ставку на молодых, плюс теперь в Волгограде есть хорват Томислав Дадич.

А вот «КАМАЗу» как раз был нужен игрок на правый фланг обороны. Руслан Мануйлов получил очередную тяжёлую травму, а Георгий Юдинцев вернулся в «Родину».

Семёнов – опытный и качественный боец, на счету которого 250 матчей в Первой лиге. С годами скорость упала, зато осталась фирменная неуступчивость в единоборствах. Ещё пошумит в Набережных Челнах.

Томислав Дадич – из «Раднички 1923» в «Ротор»

Раз уж вспомнили про Дадича, то надо рассказать. «Ротор» серьёзно усиливается под весну. Денис Бояринцев мог только мечтать о таких трансферах. Теперь ещё и легионера подвезли. Дмитрий Парфёнов уже работал в «Тосно» с балканцами, поэтому проблем с Дадичем возникнуть не должно.

28-летний хорват неплохо проявил себя в чемпионате Сербии. Его «Раднички» регулярно играли в плей-офф лидерской группы и пытались пройти квалификацию в Лиге конференций – в обоих случаях вылетали в первом же раунде. Сам Дадич играл стабильно. Высокий (185 см), мощный и быстро набирает скорость, что редкость для таких габаритов.

Поддерживает атаки, но не всегда стабильно. Иногда забивал голы в духе праймового Гарета Бэйла – устраивал сольные проходы. В обороне Дадич действует жёстко, однако с техничными соперниками иногда возникают проблемы. Видимо, в «Роторе» больше верят в атакующие таланты хорвата. Кажется, Парфёнов будет удивлять. Ждём более доминирующий футбол от волгоградцев?

Даниил Уткин – из «Ростова» в «Торпедо»

Андрей Талалаев очень хотел видеть Уткина в «Балтике» и называл его самым умным футболистом в РПЛ. Казалось, будет лучший в мире союз. Даниил играл у Талалаева в «Ахмате» и выдал гениальный сезон-2021/2022 – оформил 9+3 по системе «гол+пас» в 29 матчах чемпионата. Забил пять мячей прямыми ударами со штрафных.

В «Ростове» Уткин сформировал шикарную связку с Николаем Комличенко. хавбек подавал – форвард забивал! В дальнейшем показатели заметно упали. Дончане начали искать варианты с арендой. В прошлом сезоне Даниил играл за «Ахмат». И вот прошлым летом как раз уехал в «Балтику» к Талалаеву.

Вместо взлёта Уткин страдал от травм и провёл на поле всего 69 минут во всех турнирах. Зимой Талалаев отцепил полузащитника. И подробно раскрыл детали произошедшего в интервью «Коммент.Шоу».

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так им и остаётся. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор. Он должен ехать и играть там, где ему дадут практику, чтобы он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас. Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, ещё что-то. Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!»

Что ждёт Уткина в «Торпедо» – загадка. На бумаге – это умнейший универсальный хавбек, который обладает шикарным пасом и сам может завершать атаки ударами с левой. Но он уже давно на спаде. Первая лига – шанс реанимировать карьеру.

Георгий Гонгадзе – из «Факела» в «Челябинск»

Мало кто думал, что новичок Первой лиги будет бороться за стыки в первом же сезоне. Однако «Челябинск» здорово усилился летом и выстроил чёткую систему игры. Единственная проблема команды Романа Пилипчука – отсутствие стабильного и забивного форварда.

Тимур Жемалетдинов и ивуариец Вильфрид Эза на двоих забили четыре мяча. Для сравнения – у вингеров Гаррика Левина и Рамазана Гаджимурадова суммарно 12 голов. У центрдефа Александра Жирова – четыре. Что-то с нападающими точно не так.

Был ещё Матвей Урванцев (2+3 по системе «гол+пас» в 19 матчах), но его уже продали в «Пари НН» за € 780 тыс. Зияющую пустоту заполнил Гонгадзе – один из самых интересных форвардов лиги.

В сезоне-2021/2022 Георгий наколотил 10 голов за «СКА-Хабаровск» и вывел команду в стыки (хабаровчане уступили «Химкам» – 1:0 дома и 0:3 на выезде). На следующий год Гонгадзе разрывал уже в РПЛ – девять голов в 28 матчах за «Факел». Снова стыковые матчи, но уже в битве за выживание. Тогда воронежцы уцелели в противостоянии с «Енисеем».

А вот сам Гонгадзе в РПЛ не остался. Не договорился с «Факелом» по финансам и отыграл следующие два сезона за «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Прошлым летом 29-летний нападающий вернулся в Воронеж, однако проиграл конкуренцию Белайди Пуси – всего два мяча в 19 играх.

В «Челябинске» у Гонгадзе не будет лишнего давления. Он классный завершитель и тонко чувствует пространство в чужой штрафной. Если все будут здоровы, у Пилипчука появится очень сильная линия атаки.

Пап Гейе – из «Родины» в «Дубай Юнайтед»

Пятый лишний. В Первой лиге есть всего четыре слота для легионеров, поэтому «Родина» и рассталась с сенегальцем. Гейе приехал в Россию в начале 2025-го, за это время оформил 7+4 в 29 матчах Первой лиги. Выглядел хорошо – особенно впечатляло сочетание техники и габаритов (185 см)

Впрочем, Гейе не пропадёт. 22-летний вингер остался в системе клубов Александра Ломакина – перешёл в «Дубай Юнайтед». Теперь будет подносить снаряды для многократного участника чемпионатов мира и Европы Хариса Сеферовича и выполнять тренерские установки чемпиона мира Андреа Пирло. Ну а мы будем вспоминать его шедевр в ворота «Факела».

Лука Багателия – из «Факела» в «Волгу»

Если бы вы в прошлом году включили матчи «Волги» в «Золоте» LEON-Второй лиги «А», то не поверили бы своим глазам – Хвича Кварацхелия в Ульяновске!

Конечно, это был всего лишь Лука Багателия. Но стиль бега, работа ног и дриблинг – один в один!

В прошлом сезоне Багателия помог «Волге» выйти в Первую лигу. На его счету 2+3 по системе «гол+пас» в 14 матчах. Михаил Белов ещё летом хотел продлить аренду, однако «Факел» оставил 21-летнего футболиста у себя. Ради 146 минут в чемпионате. Ни Игорь Шалимов, ни Олег Василенко не видели парня в составе.

Вингеру нужна практика – «Волга» наконец-то дожала сделку. Сильные стороны игрока – скорость и дриблинг. Может выйти в атаке как слева, так и справа. Умеет работать с мячом, что особенно ценится в нынешней «Волге».

Илья Агапов – из ЦСКА в «Уфу»

В 16 лет защитника брал на сбор в Турции Курбан Бердыев, называя его будущим «Рубина». Транзитом через «Нефтехимик» Агапов попал в дубль московского «Спартака». Затем раскрылся в «Пари НН» и стал игроком ЦСКА Владимира Федотова.

Казалось, вырос готовый центрдеф для топ-клуба РПЛ и в перспективе – для сборной России. Высокий, быстрый, левоногий и с хорошим пасом – отличный набор!

Но конкуренция в ЦСКА – дело тяжёлое. Федотов сделал из Агапова латераля – идея интересная. На весеннем отрезке сезона-2023/2024 молодой игрок оформил 2+2 по системе «гол+пас». Однако Марко Николич и Фабио Челестини стабильно держали Агапова далеко от старта.

В последнее время защитник катается по арендам – шесть матчей за «Пари НН», четыре – за «Акрон». Теперь – переход в «Уфу», которая борется за выживание в Первой лиге. Интерес «Партизана» не был по-настоящему серьёзным.

В первом же контрольном матче с «Родиной» Агапов заработал красную карточку. Впрочем, у «Уфы» жуткий кадровый кризис в обороне, поэтому Илья точно будет играть.

Николай Ищенко – из «Чайки» в «Торпедо»

«Торпедо» продолжает собирать «галактикос» для Олега Кононова. Ну и заодно москвичи ослабили конкурента в битве за выживание. 21-летний Ищенко в первой части сезона отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах. У него отличная скорость и резкий дриблинг.

В «Спартаке-2» воспитанник «Звезды» из Санкт-Петербурга разрывал соперников фирменными проходами с левого фланга в центр – 9+8 по системе «гол+пас» в 28 матчах. Сейчас парень привыкает к требованиям Первой лиги, однако потенциал у Ищенко очень высок.

«Чайка» для сделки с «Торпедо» сначала выкупила футболиста у «Сатурна» (за € 12 тыс.), а уже потом отправила в Москву в аренду. Многоходовочка.

Виталий Дунай – из «Торпедо» в «Чайку»

Начать надо с того, кто вообще такой этот Дунай. Это экс-нападающий питерской «Звезды» и «Спартака-2» Виталий Карпенко. Он поменял фамилию, пока был спартаковцем. Поэтому многие до сих пор не могут понять, что за Дунай.

Воспитанник луганской «Зари» побывал в школе «Краснодара» и Академии имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону. Виталий взял фамилию матери и её родителей. Дедушка Виталий Александрович Дунай был его первым тренером.

Луганский самородок здорово выступал во Второй лиге. В «Звезде» забил восемь голов в 17 матчах. В «Спартаке-2» стал лучшим бомбардиром в сезоне-2024 с 18 мячами в 26 играх. В «Сатурне» пошло не так хорошо – всего 5+4 в 20 матчах, но его всё-таки взяли в «Торпедо». Правда, за семь игр в Первой лиге Дунай так ни разу и не забил, поэтому зимой аренду прервали.

Воссоединение с Дмитрием Комбаровым – бонус для Дуная. Тренер «Чайки» точно знает, как использовать его скромные габариты (рост 166 см) и уникальную технику. У Виталия интересный стиль – резко работает с мячом и использует низкий центр тяжести. Может закрыть любую позицию в атаке, но предпочитает действовать на левом фланге.

Егор Гузиев – из «Спартака» в «Чайку»

Фактически до третьего своего сбора в Турции в «Чайке» ждали, отпустит ли московский «Спартак» Гузиева, который провёл у Хуана Карлоса Карседо два сбора. Параллельно в «Чайку» приезжал на просмотр защитник Алексей Никитенков, однако в итоге за выживание в Первой лиге будет бороться Гузиев.

Сильные стороны 20-летнего центрдефа – физическая мощь, скорость и координация. В «Спартаке» всерьёз рассматривали возможность оставить Гузиева. Но в аренде у Егора будет больше шансов. Тем более «Чайке» новый защитник не помешает (команда зимой рассталась с Павлом Масловым).

Александр Саплинов – из костромского «Спартака» в «Волгу»

Один из самых загадочных трансферов зимы. Следите за руками – один из лучших футболистов команды (5+4 в 18 матчах), которая идёт в группе лидеров, подписывает контракт с клубом из нижней части таблицы. Что происходит?

Всё очень просто. Ещё летом журналист Сергей Ильёв писал, что у Саплинова конфликт с партнёрами и тренерским штабом. Бывший игрок «Ростова» в разговорах с руководством постоянно критиковал одноклубников. При этом получал одну из самых больших зарплат в команде.

В итоге «Спартак» избавился от токсичного футболиста. Ну а для «Волги» это очень неожиданное усиление. Саплинов в своё время котировался на уровне РПЛ. Может сыграть на любой позиции в атаке, хорошо борется в воздухе (195 см), обладает поставленным ударом с правой ноги. А вот как в Ульяновске будут работать с характером 28-летнего игрока – уже отдельный вопрос.

Глеб Бахарев – из «Сокола» в «Кубань»

Молодой форвард неплохо зарекомендовал себя в Новосибирске. В весенней части «Серебра»-2025 Бахарев помог команде выйти в «Золото» – забил пять голов в 16 матчах. Казалось, переход на уровень Первой лиги – лишь вопрос времени. У Бахарева есть физическая мощь (рост 186 см) и скорость, он неплохо цепляется за моменты в чужой штрафной.

Однако в «Соколе» 22-летний нападающий отыграл в чемпионате лишь 350 минут и забил один гол. Зато какой! Принёс ценную победу во встрече с «Торпедо» (1:0).

Младен Кашчелан использовал Бахарева как затычку в атаке – он был и правым, и левым вингером, появлялся в центре нападения. Теперь будет помогать «Кубани».

Раиль Абдуллин – из «Челябинска» в «Кубань»

Двойник Эдриана Броуди из Казани так и не закрепился в команде Пилипчука. 25-летний защитник проиграл конкуренцию Александру Гапечкину и Левину (который вообще профильный вингер). В итоге провёл на поле всего 183 минуты.

Абдуллину гораздо комфортнее на уровне Второй лиги. Здесь он здорово выступал за «Рубин-2» – оформил 2+5 по системе «гол+пас» в 36 матчах. Раиль любит поддерживать атаку и забивает сам – в августе 2024-го положил красивейший мяч в ворота казанского «Сокола». Сильная нога – правая. «Кубань» нашла человека, который будет вешать на Бахарева.

А вот у «Челябинска» остался единственный номинальный правый фулбек – Александр Бердников. Впрочем, набор футболистов у Пилипчука довольно универсальный – эту позицию могут закрыть и Руслан Байтуков, и Булат Гатин, и Алан Агаев.

Игорь Русяев – из «Чертаново» в «Челябинск»

За трансферами «Челябинска» надо следить внимательно. Уже есть пример Урванцева – его как раз брали из «Чертаново». Теперь подъехал новый человек – 18-летний левый защитник Русяев.

По всем характеристикам он больше похож на центрального защитника. Высокий (185 см), хорошо ставит корпус. Однако у Русяева есть необходимая для фланговой позиции скорость, а также он регулярно грузит мяч в штрафную. Даже исполняет стандарты. И ещё очень сильно и точно бросает ауты. Скоро забудем про Мингияна Бевеева и Микаеля Кайоде. Русяев – основной игрок сборной России U19. А ещё у него 1+5 в 19 матчах за «Чертаново» в сезоне-2025.

Правда, у новичка есть достойный конкурент – Ян Гудков, который в этом сезоне отыграл абсолютно все матчи без замен.