Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ФНЛ, Первая лига, главные трансферы зимы 2026 года: Уткин, Гонгадзе, Агапов, Иванисеня, сумма сделок, подробности

Уткин в «Торпедо», клон Хвичи вернулся в «Волгу». Мощнейшие трансферы в Первой лиге!
Александр Симбирский
Главные трансферы зимы 2026 года в ФНЛ
Комментарии
В «Лучшую лигу мира» стекаются топовые футболисты.

Чувствуется, что скоро закрывается трансферное окно в России – это произойдёт 19 февраля. В Лиге Pari высадился целый десант из МИР РПЛ. Разбираем свежие сделки.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Дмитрий Иванисеня – из «Крыльев Советов» в «Урал»

Дмитрий Иванисеня Подробнее

Февраль для «Урала» стартовал с грустной новости – ключевой полузащитник Лео Кордейро выбыл на четыре месяца. В первой половине сезона 30-летний бразилец грамотно контролировал центр поля, раскидывал передачи и диктовал темп. «Уралу» нужна была срочная замена. Возникли варианты с Мамаду Майга («Пари НН»), Константином Марадишвили («Акрон») и Михаилом Щетининым («Локомотив»). В итоге в Екатеринбург отправился Дмитрий Иванисеня.

32-летний опорник в последнее время мало играл за «Крылья». Хотя начинал хорошо – многие отмечали его солидный объём в обороне, отличные физические данные и качественное продвижение мяча. Увы, травмы сильно повлияли на карьеру украинца в Самаре. Он стабильно проигрывал конкуренцию партнёрам. Довольно рискованный трансфер для «Урала», хотя на бумаге Иванисеня выглядит отличным вариантом для Первой лиги.

Иванисеня попал к Василию Березуцкому:
Василий Березуцкий вместо Ромащенко — зачем «Урал» опять поменял тренера?
Василий Березуцкий вместо Ромащенко — зачем «Урал» опять поменял тренера?

Дарко Тодорович – из «Ахмата» в «Факел»

Дарко Тодорович Подробнее

«Факел» понимает, что нужно усиливаться не только под Первую лигу. Практически нет сомнений по возвращению Воронежа в РПЛ. Вот клуб и работает на перспективу. Сначала одну легионерскую позицию закрыл форвард Аксель Ньяпи. Теперь пришёл ещё и Тодорович.

28-летний босниец поиграл в РПЛ (92 матча) и закрывал в «Ахмате» оба фланга обороны (профильный край – правый), демонстрируя высокую работоспособность. Правда, с приходом Станислава Черчесова защитник крепко присел в запас.

Тодорович даёт хороший баланс между обороной и атакой. Неуступчив в борьбе, постоянно нагружает передачами чужую штрафную. За «Ахмат» оформил 2+8 по системе «гол+пас» в 114 матчах. «Факел» подписал Тодоровича на полтора года, заплатив за него € 300 тыс.

Андрей Семёнов – из «Ротора» в «КАМАЗ»

Андрей Семёнов в «КАМАЗе»

Андрей Семёнов в «КАМАЗе»

Фото: ФК «Камаз»

Не путать с грозой сборной Бельгии Андреем Семёновым. В «Роторе» 33-летнему крайнему защитнику не нашлось места – на его счету всего 542 минуты в 10 матчах сезона. Новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфёновым делает ставку на молодых, плюс теперь в Волгограде есть хорват Томислав Дадич.

А вот «КАМАЗу» как раз был нужен игрок на правый фланг обороны. Руслан Мануйлов получил очередную тяжёлую травму, а Георгий Юдинцев вернулся в «Родину».

Семёнов – опытный и качественный боец, на счету которого 250 матчей в Первой лиге. С годами скорость упала, зато осталась фирменная неуступчивость в единоборствах. Ещё пошумит в Набережных Челнах.

Томислав Дадич – из «Раднички 1923» в «Ротор»

Томислав Дадич в «Роторе»

Томислав Дадич в «Роторе»

Фото: ФК «Ротор»

Раз уж вспомнили про Дадича, то надо рассказать. «Ротор» серьёзно усиливается под весну. Денис Бояринцев мог только мечтать о таких трансферах. Теперь ещё и легионера подвезли. Дмитрий Парфёнов уже работал в «Тосно» с балканцами, поэтому проблем с Дадичем возникнуть не должно.

28-летний хорват неплохо проявил себя в чемпионате Сербии. Его «Раднички» регулярно играли в плей-офф лидерской группы и пытались пройти квалификацию в Лиге конференций – в обоих случаях вылетали в первом же раунде. Сам Дадич играл стабильно. Высокий (185 см), мощный и быстро набирает скорость, что редкость для таких габаритов.

«Ротор» уже кошмарит соперников:
«Ротор» обыграл команду Нани, «Алисон» — в Костроме, у «КАМАЗа» — побоище. Главное в ФНЛ
«Ротор» обыграл команду Нани, «Алисон» — в Костроме, у «КАМАЗа» — побоище. Главное в ФНЛ

Поддерживает атаки, но не всегда стабильно. Иногда забивал голы в духе праймового Гарета Бэйла – устраивал сольные проходы. В обороне Дадич действует жёстко, однако с техничными соперниками иногда возникают проблемы. Видимо, в «Роторе» больше верят в атакующие таланты хорвата. Кажется, Парфёнов будет удивлять. Ждём более доминирующий футбол от волгоградцев?

Даниил Уткин – из «Ростова» в «Торпедо»

Даниил Уткин Подробнее

Андрей Талалаев очень хотел видеть Уткина в «Балтике» и называл его самым умным футболистом в РПЛ. Казалось, будет лучший в мире союз. Даниил играл у Талалаева в «Ахмате» и выдал гениальный сезон-2021/2022 – оформил 9+3 по системе «гол+пас» в 29 матчах чемпионата. Забил пять мячей прямыми ударами со штрафных.

Уткин – мастер стандартов:
«Было приятно, когда назвали Бекхэмом». Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных
«Было приятно, когда назвали Бекхэмом». Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных

В «Ростове» Уткин сформировал шикарную связку с Николаем Комличенко. хавбек подавал – форвард забивал! В дальнейшем показатели заметно упали. Дончане начали искать варианты с арендой. В прошлом сезоне Даниил играл за «Ахмат». И вот прошлым летом как раз уехал в «Балтику» к Талалаеву.

Вместо взлёта Уткин страдал от травм и провёл на поле всего 69 минут во всех турнирах. Зимой Талалаев отцепил полузащитника. И подробно раскрыл детали произошедшего в интервью «Коммент.Шоу».

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев
главный тренер «Балтики»

«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так им и остаётся. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор. Он должен ехать и играть там, где ему дадут практику, чтобы он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас. Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, ещё что-то. Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!»

Что ждёт Уткина в «Торпедо» – загадка. На бумаге – это умнейший универсальный хавбек, который обладает шикарным пасом и сам может завершать атаки ударами с левой. Но он уже давно на спаде. Первая лига – шанс реанимировать карьеру.

Георгий Гонгадзе – из «Факела» в «Челябинск»

Георгий Гонгадзе в «Челябинске»

Георгий Гонгадзе в «Челябинске»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мало кто думал, что новичок Первой лиги будет бороться за стыки в первом же сезоне. Однако «Челябинск» здорово усилился летом и выстроил чёткую систему игры. Единственная проблема команды Романа Пилипчука – отсутствие стабильного и забивного форварда.

Тимур Жемалетдинов и ивуариец Вильфрид Эза на двоих забили четыре мяча. Для сравнения – у вингеров Гаррика Левина и Рамазана Гаджимурадова суммарно 12 голов. У центрдефа Александра Жирова – четыре. Что-то с нападающими точно не так.

Был ещё Матвей Урванцев (2+3 по системе «гол+пас» в 19 матчах), но его уже продали в «Пари НН» за € 780 тыс. Зияющую пустоту заполнил Гонгадзе – один из самых интересных форвардов лиги.

В сезоне-2021/2022 Георгий наколотил 10 голов за «СКА-Хабаровск» и вывел команду в стыки (хабаровчане уступили «Химкам» – 1:0 дома и 0:3 на выезде). На следующий год Гонгадзе разрывал уже в РПЛ – девять голов в 28 матчах за «Факел». Снова стыковые матчи, но уже в битве за выживание. Тогда воронежцы уцелели в противостоянии с «Енисеем».

Вспоминаем первую часть сезона:
Грандиозные итоги осени в Первой лиге. Лучшие игроки и цифры всех 18 команд!
Грандиозные итоги осени в Первой лиге. Лучшие игроки и цифры всех 18 команд!

А вот сам Гонгадзе в РПЛ не остался. Не договорился с «Факелом» по финансам и отыграл следующие два сезона за «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Прошлым летом 29-летний нападающий вернулся в Воронеж, однако проиграл конкуренцию Белайди Пуси – всего два мяча в 19 играх.

В «Челябинске» у Гонгадзе не будет лишнего давления. Он классный завершитель и тонко чувствует пространство в чужой штрафной. Если все будут здоровы, у Пилипчука появится очень сильная линия атаки.

Пап Гейе – из «Родины» в «Дубай Юнайтед»

Пап Гейе

Пап Гейе

Фото: ФК «Дубай Юнайтед»

Пятый лишний. В Первой лиге есть всего четыре слота для легионеров, поэтому «Родина» и рассталась с сенегальцем. Гейе приехал в Россию в начале 2025-го, за это время оформил 7+4 в 29 матчах Первой лиги. Выглядел хорошо – особенно впечатляло сочетание техники и габаритов (185 см)

Впрочем, Гейе не пропадёт. 22-летний вингер остался в системе клубов Александра Ломакина – перешёл в «Дубай Юнайтед». Теперь будет подносить снаряды для многократного участника чемпионатов мира и Европы Хариса Сеферовича и выполнять тренерские установки чемпиона мира Андреа Пирло. Ну а мы будем вспоминать его шедевр в ворота «Факела».

Лука Багателия – из «Факела» в «Волгу»

Лука Багателия

Лука Багателия

Фото: ФК «Волга»

Если бы вы в прошлом году включили матчи «Волги» в «Золоте» LEON-Второй лиги «А», то не поверили бы своим глазам – Хвича Кварацхелия в Ульяновске!

Конечно, это был всего лишь Лука Багателия. Но стиль бега, работа ног и дриблинг – один в один!

В прошлом сезоне Багателия помог «Волге» выйти в Первую лигу. На его счету 2+3 по системе «гол+пас» в 14 матчах. Михаил Белов ещё летом хотел продлить аренду, однако «Факел» оставил 21-летнего футболиста у себя. Ради 146 минут в чемпионате. Ни Игорь Шалимов, ни Олег Василенко не видели парня в составе.

Вингеру нужна практика – «Волга» наконец-то дожала сделку. Сильные стороны игрока – скорость и дриблинг. Может выйти в атаке как слева, так и справа. Умеет работать с мячом, что особенно ценится в нынешней «Волге».

Илья Агапов – из ЦСКА в «Уфу»

Илья Агапов Подробнее

В 16 лет защитника брал на сбор в Турции Курбан Бердыев, называя его будущим «Рубина». Транзитом через «Нефтехимик» Агапов попал в дубль московского «Спартака». Затем раскрылся в «Пари НН» и стал игроком ЦСКА Владимира Федотова.

Казалось, вырос готовый центрдеф для топ-клуба РПЛ и в перспективе – для сборной России. Высокий, быстрый, левоногий и с хорошим пасом – отличный набор!

Но конкуренция в ЦСКА – дело тяжёлое. Федотов сделал из Агапова латераля – идея интересная. На весеннем отрезке сезона-2023/2024 молодой игрок оформил 2+2 по системе «гол+пас». Однако Марко Николич и Фабио Челестини стабильно держали Агапова далеко от старта.

Потеря потерь или ничего такого?
Сколько трансферных ошибок у клубов РПЛ! От восьми летних новичков уже избавились зимой
Сколько трансферных ошибок у клубов РПЛ! От восьми летних новичков уже избавились зимой

В последнее время защитник катается по арендам – шесть матчей за «Пари НН», четыре – за «Акрон». Теперь – переход в «Уфу», которая борется за выживание в Первой лиге. Интерес «Партизана» не был по-настоящему серьёзным.

В первом же контрольном матче с «Родиной» Агапов заработал красную карточку. Впрочем, у «Уфы» жуткий кадровый кризис в обороне, поэтому Илья точно будет играть.

Николай Ищенко – из «Чайки» в «Торпедо»

Николай Ищенко

Николай Ищенко

Фото: ФК «Торпедо»

«Торпедо» продолжает собирать «галактикос» для Олега Кононова. Ну и заодно москвичи ослабили конкурента в битве за выживание. 21-летний Ищенко в первой части сезона отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах. У него отличная скорость и резкий дриблинг.

В «Спартаке-2» воспитанник «Звезды» из Санкт-Петербурга разрывал соперников фирменными проходами с левого фланга в центр – 9+8 по системе «гол+пас» в 28 матчах. Сейчас парень привыкает к требованиям Первой лиги, однако потенциал у Ищенко очень высок.

«Чайка» для сделки с «Торпедо» сначала выкупила футболиста у «Сатурна» (за € 12 тыс.), а уже потом отправила в Москву в аренду. Многоходовочка.

Виталий Дунай – из «Торпедо» в «Чайку»

Виталий Дунай

Виталий Дунай

Фото: ФК «Торпедо»

Начать надо с того, кто вообще такой этот Дунай. Это экс-нападающий питерской «Звезды» и «Спартака-2» Виталий Карпенко. Он поменял фамилию, пока был спартаковцем. Поэтому многие до сих пор не могут понять, что за Дунай.

Воспитанник луганской «Зари» побывал в школе «Краснодара» и Академии имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону. Виталий взял фамилию матери и её родителей. Дедушка Виталий Александрович Дунай был его первым тренером.

Луганский самородок здорово выступал во Второй лиге. В «Звезде» забил восемь голов в 17 матчах. В «Спартаке-2» стал лучшим бомбардиром в сезоне-2024 с 18 мячами в 26 играх. В «Сатурне» пошло не так хорошо – всего 5+4 в 20 матчах, но его всё-таки взяли в «Торпедо». Правда, за семь игр в Первой лиге Дунай так ни разу и не забил, поэтому зимой аренду прервали.

Воссоединение с Дмитрием Комбаровым – бонус для Дуная. Тренер «Чайки» точно знает, как использовать его скромные габариты (рост 166 см) и уникальную технику. У Виталия интересный стиль – резко работает с мячом и использует низкий центр тяжести. Может закрыть любую позицию в атаке, но предпочитает действовать на левом фланге.

Егор Гузиев – из «Спартака» в «Чайку»

Егор Гузиев

Егор Гузиев

Фото: ФК «Чайка»

Фактически до третьего своего сбора в Турции в «Чайке» ждали, отпустит ли московский «Спартак» Гузиева, который провёл у Хуана Карлоса Карседо два сбора. Параллельно в «Чайку» приезжал на просмотр защитник Алексей Никитенков, однако в итоге за выживание в Первой лиге будет бороться Гузиев.

Кстати, что там у «Спартака»?
«Спартак» непривычно спокоен на трансферном рынке. Это наводит на две мысли
«Спартак» непривычно спокоен на трансферном рынке. Это наводит на две мысли

Сильные стороны 20-летнего центрдефа – физическая мощь, скорость и координация. В «Спартаке» всерьёз рассматривали возможность оставить Гузиева. Но в аренде у Егора будет больше шансов. Тем более «Чайке» новый защитник не помешает (команда зимой рассталась с Павлом Масловым).

Александр Саплинов – из костромского «Спартака» в «Волгу»

Александр Саплинов Подробнее

Один из самых загадочных трансферов зимы. Следите за руками – один из лучших футболистов команды (5+4 в 18 матчах), которая идёт в группе лидеров, подписывает контракт с клубом из нижней части таблицы. Что происходит?

Всё очень просто. Ещё летом журналист Сергей Ильёв писал, что у Саплинова конфликт с партнёрами и тренерским штабом. Бывший игрок «Ростова» в разговорах с руководством постоянно критиковал одноклубников. При этом получал одну из самых больших зарплат в команде.

Кострома рвётся в РПЛ!
Большой разбор главной сенсации Первой лиги. Прыжок Костромы в РПЛ уже не кажется сказкой
Большой разбор главной сенсации Первой лиги. Прыжок Костромы в РПЛ уже не кажется сказкой

В итоге «Спартак» избавился от токсичного футболиста. Ну а для «Волги» это очень неожиданное усиление. Саплинов в своё время котировался на уровне РПЛ. Может сыграть на любой позиции в атаке, хорошо борется в воздухе (195 см), обладает поставленным ударом с правой ноги. А вот как в Ульяновске будут работать с характером 28-летнего игрока – уже отдельный вопрос.

Глеб Бахарев – из «Сокола» в «Кубань»

Глеб Бахарев

Глеб Бахарев

Фото: ФК «Кубань»

Молодой форвард неплохо зарекомендовал себя в Новосибирске. В весенней части «Серебра»-2025 Бахарев помог команде выйти в «Золото» – забил пять голов в 16 матчах. Казалось, переход на уровень Первой лиги – лишь вопрос времени. У Бахарева есть физическая мощь (рост 186 см) и скорость, он неплохо цепляется за моменты в чужой штрафной.

Однако в «Соколе» 22-летний нападающий отыграл в чемпионате лишь 350 минут и забил один гол. Зато какой! Принёс ценную победу во встрече с «Торпедо» (1:0).

Младен Кашчелан использовал Бахарева как затычку в атаке – он был и правым, и левым вингером, появлялся в центре нападения. Теперь будет помогать «Кубани».

Раиль Абдуллин – из «Челябинска» в «Кубань»

Раиль Абдуллин

Раиль Абдуллин

Фото: ФК «Кубань»

Двойник Эдриана Броуди из Казани так и не закрепился в команде Пилипчука. 25-летний защитник проиграл конкуренцию Александру Гапечкину и Левину (который вообще профильный вингер). В итоге провёл на поле всего 183 минуты.

Абдуллину гораздо комфортнее на уровне Второй лиги. Здесь он здорово выступал за «Рубин-2» – оформил 2+5 по системе «гол+пас» в 36 матчах. Раиль любит поддерживать атаку и забивает сам – в августе 2024-го положил красивейший мяч в ворота казанского «Сокола». Сильная нога – правая. «Кубань» нашла человека, который будет вешать на Бахарева.

А вот у «Челябинска» остался единственный номинальный правый фулбек – Александр Бердников. Впрочем, набор футболистов у Пилипчука довольно универсальный – эту позицию могут закрыть и Руслан Байтуков, и Булат Гатин, и Алан Агаев.

Игорь Русяев – из «Чертаново» в «Челябинск»

Игорь Русяев

Игорь Русяев

Фото: ФК «Чертаново»

За трансферами «Челябинска» надо следить внимательно. Уже есть пример Урванцева – его как раз брали из «Чертаново». Теперь подъехал новый человек – 18-летний левый защитник Русяев.

По всем характеристикам он больше похож на центрального защитника. Высокий (185 см), хорошо ставит корпус. Однако у Русяева есть необходимая для фланговой позиции скорость, а также он регулярно грузит мяч в штрафную. Даже исполняет стандарты. И ещё очень сильно и точно бросает ауты. Скоро забудем про Мингияна Бевеева и Микаеля Кайоде. Русяев – основной игрок сборной России U19. А ещё у него 1+5 в 19 матчах за «Чертаново» в сезоне-2025.

Правда, у новичка есть достойный конкурент – Ян Гудков, который в этом сезоне отыграл абсолютно все матчи без замен.

Здесь следим за главными трансферами в элите:
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Live
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android