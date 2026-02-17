Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол

«Барселона» не сумела реабилитироваться за разгромное поражение в Кубке Испании от «Атлетико» (0:4). Теперь чемпион Испании проиграл каталонское дерби «Жироне».

Реакцией Ханс-Дитера Флика на катастрофу в Мадриде стали два изменения в стартовом составе. Мартин сменил на левом фланге обороны присевшего на скамейку Бальде, кроме того, вернулся после травмы Рафинья (в основу на сей раз не попал Касадо). В дебюте игры «Жирона» прессинговала, а «Барселона» не без доли риска катала мяч у своих ворот. Впрочем, это продолжалось недолго, и вскоре сине-гранатовые забрали территорию. Преимущество гостей по владению было ожидаемым – приблизительно 70% на 30%.

Тем не менее хозяева хорошо встречали чемпиона и в среднем блоке. Сохраняли компактность, подстраховывали друг друга. Очень полезен был в центре поля нестареющий Витсель. С теми скоростями, которые предложила «Барселона», команда Мичела так или иначе справлялась. По игре Ямаля складывалось впечатление, что Ламин действительно не в лучшей форме. Правда, на шестой минуте именно правый вингер нанёс первый удар в матче. Крутил в дальний угол, да перекрутил. По истечении четверти часа, когда игра вдруг раскрылась и у «Жироны» полетел вперёд даже центрбек Блинд, Ямаль загубил настоящий голевой момент. Ламин в контратаке ворвался в оставленную нидерландским защитником зону, но, выйдя один на один, напрасно поднял мяч. Пробил прямо в голкипера Гассанигу.

«Жирона» первый удар по воротам Жоана Гарсии смогла нанести только в середине тайма. Витсель раскрутил быструю атаку, которую завершал Ванат. Хотя ещё до этого украинская связка Ванат – Цыганков едва не организовала гол: нападающий выводил пасом вингера один на один, однако здорово сыграл Мартин – Херард в падении остановил мяч. Вообще, Ванат своим движением, рывками за спины прилично напрягал защиту «Барсы».

До 45-й минуты лучший шанс забить был у активного Рафиньи: бразилец своим третьим ударом в матче сотряс штангу. А перед самым перерывом, уже в компенсированное время, команда Флика заработала пенальти. Бесспорный. Блинд сыграл в штрафной очень неаккуратно – попал по ноге Ольмо. Ямаль взял мяч, подошёл к «точке» и… зарядил в штангу!

Ламин Ямаль исполняет пенальти Фото: David Ramirez/Soccrates/Getty Images

В начале второго тайма «Барселона» поддавила, заработала серию стандартов, но после одного из них пропустила опаснейший контрвыпад «три в два». Ванат запорол момент – слишком долго думал. Вообще, на поле стало больше пространства из-за разрывов. А на исходе часа матча команда Флика, забросав штрафную соперника кроссами, забила. Если Рафинья упустил момент, то Кубарси здорово сыграл головой – точно пробил из-под Ринкона. Пау вернулось за отменённый гол в кубковом матче с «Атлетико». Кстати, он впервые в карьере отличился в Примере.

Тем не менее выигрывала «Барселона» недолго. Всего три минуты. Как же легко команда Флика пропустила! Во многом этот гол «Жироны» сделал Ванат. Центрфорвард избежал офсайда из-за глубокой позиции Эрика Гарсии, а потом со второй попытки доставил мяч во вратарскую. Там стоял без опеки Лемар. Француз забил во втором туре подряд, а ведь до февраля у Тома вообще не было голов. К слову, после перерыва Лемар заставил трибуны ахнуть ещё из-за совершенно феноменальной обработки мяча и прохода с дриблингом. Может же, когда захочет.

«Барса» занервничала, в обороне у неё был самый настоящий бардак. Жоан Гарсия сотворил несколько труднейших и красивейших сейвов, напомнив, за какие качества его подписывал каталонский клуб. Однажды «Жирона» затолкала мяч в его ворота, но с фолом. У хозяев оставалось достаточно энергии, они хорошо атаковали на скорости.

В концовке команду Мичела ещё раз простил Ямаль, а на 88-й минуте «Жирона» вырвала заслуженную победу! Исход решили запасные. Эчеверри выцарапал мяч у Кунде, а затем Рока ассистировал Бельтрану. Хавбек забил из полукруга, где всё ещё лежал после единоборства защитник «Барселоны». Сине-гранатовые протестовали, утверждая, что соперник наступил на ногу Кунде, однако судья Сото Градо и ассистенты на VAR определили – игрок хозяев сначала сыграл в мяч.

После этого уже в компенсированное время устроенный командой Флика штурм принёс ей отменённый из-за офсайда гол Левандовского и удаление Роки за грубейший фол на Ямале. Эмоции накалились – у «Барсы» снова были претензии к Сото Градо, гости выпрашивали пенальти. Тем не менее «Жирона» отбилась и выиграла каталонское дерби.