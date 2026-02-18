«Он был «Ладой», а стал «Ламборгини». Не только Хайкин — надежда «Будё» в игре с «Интером»

Пара «Будё-Глимт» – «Интер» как будто бы самая предсказуемая в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Шансы теперь уже даже не чемпиона Норвегии пройти лидера Серии А кажутся мизерными. Команда Хьетиля Кнутсена способна превзойти итальянцев разве что в коллективных действиях – этим «Будё-Глимт» и силён. В остальном надежда на удачу, сумасшедший кураж российского голкипера Никиты Хайкина (лидера с отрывом по количеству сейвов на общем этапе турнира) и… двух лучших бомбардиров клуба в ЛЧ. Центральный нападающий Каспер Хёг и фланговый форвард Йенс Петтер Хёуге забили по четыре гола в евросезоне.

Каспер Хёг: забивает в Лиге чемпионов, но не нужен сборной Дании

Не будет большим преувеличением сказать, что именно Хёг вытащил «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов, когда в это не верил никто. Перед двумя последними турами общего этапа у норвежцев было всего три очка – три ничьих. А впереди матчи с «Манчестер Сити» дома и с «Атлетико» на выезде. Дубль Хёга в ворота команды Хосепа Гвардиолы принёс «Будё-Глимт» первую победу – 3:1. А в Мадриде Каспер забил решающий гол на исходе часа встречи и добыл для норвежцев волевую победу со счётом 2:1.

Каспер Хёг Фото: Image Photo Agency/Getty Images

На общем этапе Лиги чемпионов за «Будё-Глимт» сыграли всего пятеро иностранцев – Хайкин и четыре датчанина. Один из них как раз Хёг. Пару лет назад 23-летний на тот момент Каспер и представить не мог, что зимой 2026-го будет ставить на колени европейских топов. Казалось, его карьера – это путь посредственности. В 16-17 лет воспитанник любительского клуба «Воруп» вызывался в юношескую сборную Дании, но ничем не выделялся. Парня подписал клуб датской высшей лиги «Раннерс», вот только за эту команду Хёг во взрослом футболе забил лишь один мяч. Дошло до того, что нападающего отправили набираться опыта в Исландию – в «Валюр», за который Каспер провёл пять матчей без голов.

Потом Хёг без какого-либо блеска поиграл в Дании за «Хобро» и «Ольборг». В январе 2023-го уехал в Норвегию. Нападающего арендовал «Стабек», а ещё через полгода выкупил за € 350 тыс. Такие деньги клуб из Берума заплатил, потому что Каспер забил пять мячей за 14 матчей в норвежском чемпионате. И ещё три гола – в трёх встречах Кубка. Правда, как только «Стабек» подписал Хёга на полноценный контракт, датчанин получил травму бедра и больше за команду не сыграл. Тем не менее это не помешало трансферу форварда в январе 2024-го в «Будё-Глимт» за € 700 тыс.

В системе тренера Кнутсена поразительно раскрываются абсолютные ноунеймы. Вот и Хёг за два года в «Будё-Глимт» забил почти в три раза больше, чем за все остальные клубы в своей профессиональной карьере – 43 мяча в 83 матчах. Причём ему как будто бы всё равно, где и кого огорчать. В прошлом сезоне в Лиге Европы у Каспера было семь голов на общем этапе и в плей-офф (он поделил первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Бруну Фернандешем из «МЮ» и Айюбом Эль-Кааби из «Олимпиакоса»), а в нынешнем – четыре в Лиге чемпионов (включая один в квалификации). В список клиентов Хёга, помимо «Манчестер Сити» и «Атлетико», попали также «Порту», «Олимпиакос», «Твенте», «Маккаби» из Тель-Авива, «Штурм», «Ягеллония» и латвийский РФШ. Грекам в 1/8 финала ЛЕ в прошлом сезоне датчанин вообще положил три мяча.

Впрочем, несмотря на еврокубковые подвиги, Хёг до сих пор не сыграл ни одного матча за первую сборную Дании. Даже не вызывался в неё.

Патрик Берг полузащитник «Будё-Глимт» «Каспер очень много работал, независимо от того, забивал он голы или нет. Приходил на тренировки в хорошем настроении каждый день, прикладывал невероятные усилия и помогал команде двигаться в правильном направлении. Знаю, что Каспер пытается подражать Эрлингу Холанду. Это его кумир».

Некоторые эксперты в Норвегии всё же скептически относятся к Хёгу. Например, Карл-Эрик Торп из NRK сравнивал его с… автомобилем «Лада». Критиковал за реализацию моментов, слабое ведение единоборств и другие недостатки на уровне Лиги чемпионов. А по ходу матча с «Ман Сити» воскликнул, что «Лада» вдруг превратилась в «Ламборгини».

Главный тренер «Будё-Глимт» Кнутсен так объяснил прогресс Хёга, ставшего с 17 голами вторым бомбардиром чемпионата Норвегии в сезоне-2025: «У всех нападающих бывают периоды, когда не идёт. Мы поработали с ним, чтобы он имел больше свободы и мог играть, используя свои сильные стороны. Чтобы Хёг получал больше пространства в чужой штрафной и чаще оказывался лицом к воротам соперника после передач партнёров. Он самый профессиональный футболист в мире. Думаю, Хёг счастлив в Будё. У нас точно нет планов продавать Каспера кому-либо».

Британские СМИ писали зимой об интересе к Хёгу со стороны «Эвертона», «Норвича» и «Селтика».

Йенс Петтер Хёуге: забивает в Лиге чемпионов, но лишний в сборной Норвегии

«Десятка» норвежской команды Хёуге – уроженец Будё и воспитанник клуба. Он изначально подавал больше надежд в своей стране, прошёл все юношеские и молодёжную сборные Норвегии. За первую команду дебютировал ещё в 16 лет – в апреле 2016 года. Причём как дебютировал! Атакующий полузащитник оформил хет-трик в матче с соперником из низшего дивизиона. Вскоре забил и в чемпионате, став самым молодым автором гола за всю историю «Будё-Глимт» в высшей лиге.

В общем, Хёуге быстро превратился в звезду клуба из Будё. Правда, на фоне спада формы парень всё-таки вынужден был ненадолго отправиться в аренду – в «Олесунн». Но в 19-20 лет уже зажигал в команде Кнутсена. В 2020 году он выиграл первый в истории «Будё-Глимт» чемпионский титул, был признан лучшим молодым футболистом страны и дебютировал в первой сборной Норвегии. Тогда же сверкнул в матче с «Миланом» в квалификации Лиги Европы на «Сан-Сиро». Хотя норвежцы потерпели поражение (2:3), 20-летний Хёуге как следует повозил соперников. Забил Джанлуиджи Доннарумме и сделал голевую передачу.

Йенс Петтер Хёуге празднует гол в составе «Милана» Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Милан» сразу и выкупил Йенса Петтера, которым заинтересовались многие европейские клубы. Норвежец подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила € 4,8 млн. Однако до уровня итальянского гранда Хёуге всё же дотягивал с трудом. Закрепиться в основе «россонери» вингер не сумел. В сезоне-2020/2021 сыграл 24 матча в разных турнирах, а в стартовом составе – только шесть. Тем не менее оформил 5+1. В Лиге Европы Йенс забил «Селтику» (дважды) и «Спарте» на групповом этапе, а в Серии А – «Наполи» и «Сампдории».

Год спустя «Милан» воспользовался возможностью заработать на Хёуге. Норвежца отдали «Айнтрахту» в аренду за € 1,6 млн с опцией выкупа за € 8,2 млн, которая была активирована в июле 2022-го. Однако карьера за границей у вингера не сложилась, пусть даже в клубе из Франкфурта-на-Майне он выиграл Лигу Европы. В «Айнтрахте» у Хёуге только 3+5 в 55 матчах, а в бельгийском «Генте», куда немцы отправили Йенса на сезон-2022/2023, он ограничился пятью голевыми передачами в 22 играх.

Видимо, талант Будё из тех футболистов, которым нужно попасть к своему тренеру, чтобы раскрыться на все сто. Кнутсен точно знает, как выжимать максимум из Хёуге, Хёга и остальных. В январе 2024-го Йенс Петтер вернулся домой. «Будё-Глимт» арендовал его у «Айнтрахта» и через год выкупил за € 4 млн. Отдал почти столько же, сколько заработал на продаже своего воспитанника в «Милан».

Йенс Петтер Хёуге Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

В чемпионате Норвегии Хёуге – звезда. В еврокубках он тоже страшное оружие «Будё-Глимт». В прошлом сезоне в Лиге Европы и квалификации Лиги чемпионов у вингера 3+6 в 22 матчах. Он сделал дубль в ворота «Порту», ассистировал в играх плей-офф ЛЕ с «Олимпиакосом» и «Лацио».

В нынешнем сезоне в двух матчах квалификации Лиги чемпионов со «Штурмом» отдал три голевые передачи. А на общем этапе стал забивать. Оформил дубль в ворота «Тоттенхэма», положил по мячу дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити». «Интер» для бывшего игрока «Милана» – особый раздражитель, особенно на «Сан-Сиро». Вдобавок это незакрытый гештальт для Хёуге. За время выступлений в Италии норвежец мог трижды сыграть с «Интером», но в двух матчах чемпионата и в одной встрече Кубка оставался на скамейке до финального свистка.

Тренер «Будё-Глимт» рассказал, что ему пришлось приложить большие усилия, чтобы Йенс Петтер вернул свою лучшую форму. Да и вообще, раскрутить карьеру в большом футболе Хёуге было непросто. Парень – своеобразный.

Хьетиль Кнутсен главный тренер «Будё-Глимт» «Мы с ним не всегда находили общий язык. Я многому научился у Йенса Петтера. У него несколько иной подход к совершенствованию, нежели у других. Он был сосредоточен на развитии собственных навыков и сдерживал физическую подготовку. Ему приходится многим жертвовать, чтобы показывать высочайший уровень игры».

Даже в сборной Норвегии Хёуге до сих пор не стал основным. В отборочном цикле ЧМ-2026 сыграл только дважды в марте 2025 года. После этого в заявке национальной команды отсутствовал. Всего же провёл за Норвегию 13 матчей и совершил только одно результативное действие – забил Словении в Лиге наций. К сожалению для Хёуге, сборную тренирует не Кнутсен.