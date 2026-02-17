«Краснодар» и «Зенит» устроили бойню! Всё решил первый же момент Глушенкова. Видео

Клубы Мир Российской Премьер-Лиги вышли на заключительный этап подготовки к возобновлению сезона. «Краснодар» и «Зенит» — два претендента на золотые медали. Команды решили провести контрольный матч между собой. Получилась настоящая рубка!

У «Зенита» свою первую встречу провёл арендованный у «Аль-Насра» форвард Джон Дуран. А главная новость для «Краснодара» — выход Джона Кордобы. Колумбиец получил повреждение в матче 18‑го тура РПЛ с ЦСКА ещё 7 декабря (3:2) и пропустил две первые контрольные встречи на зимних сборах — с «Елимаем» (2:1) и с тем же ЦСКА (2:2, 4:5 пен.). Кордоба в итоге провёл на поле чуть больше 30 минут.

Забавно, что дебют за петербуржцев Дуран начал с жёлтой карточки. Уже на шестой минуте Джон получил предупреждение. Игра в целом стартовала с небольших обоюдных грубостей. Остановиться команды уже не смогли: к 90-й минуте они получили на двоих аж семь жёлтых.

Моментов же в первом тайме было по минимуму. «Краснодар» чаще владел мячом, однако трудностей Денису Адамову это не доставляло. Единственный шанс на 15-й минуте упустил Кордоба. Форвард открылся под заброс в чужой штрафной, оказался один на один против голкипера «Зенита», а тот отразил удар колумбийца. Зато петербуржцы воспользовались первым же моментом. На 29-й минуте Максим Глушенков оказался на ударной позиции и пробил Станислава Агкацева после элегантной скидки от Педро.

После перерыва глобально ничего не изменилось. Если описать прошедший матч одним словом, то «борьба» — идеальный вариант. Сложилось ощущение, что «Краснодар» и «Зенит» именно сегодня в очной встрече разыграют золото РПЛ. Нервничали даже тренеры: в трансляцию часто попадали реплики недовольства от Мурада Мусаева. Кстати, также на встрече присутствовал Валерий Карпин. Глубокие выводы тренер сборной России вряд ли сделал, но посмотреть на кондиции кандидатов в команду никогда не помешает.

Что насчёт Дурана? Пока что колумбиец привыкает к партнёрам. Всё же первые выводы стоит делать по официальным играм. Хотя забить мяч в дебютной встрече Джон мог: на 53-й минуте форвард «Зенита» пробил в касание над перекладиной после заброса от Глушенкова. А на 66-й минуте вместо Дурана на поле появился Александр Соболев.

Джон Дуран Фото: ФК «Зенит»

Хотя не только у новичка «Зенита» сегодня состоялся дебют. На 74-й минуте у «Краснодара» на замену вышел Хуан Боселли. За оставшееся во втором тайме время уругваец не успел серьёзно себя проверить. Однако формат матча подразумевал дополнительный тайм на 30 минут.

В финальные полчаса Мусаев выпустил несколько юных футболистов. Удивительно, но даже в таком составе «Краснодар» больше владел мячом и шёл за ответным голом. Правда, поддерживать высокий темп клубам не удавалось. Всё же проводить двухчасовой матч на сборах — тяжелейшая задача.

Отыграться «Краснодару» не удалось. Получилась по-футбольному очень скучная встреча, зато с обилием эмоций с обеих сторон. 11 апреля команды встретятся в 24-м туре РПЛ. В тот день ждём более содержательный матч.