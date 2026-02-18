Очередной воспитанник «Зенита» — в «Краснодаре». Почему так вышло на этот раз?

В сентябре 2025-го Илью Ваханию попросили рассказать о мечте. Она, как и у многих, идёт из детства. Илья родился в Санкт-Петербурге, в пять лет попал в академию «Зенита» и прошёл почти все ступени. Последней стала игра за «двойку».

«Мечта сыграть за «Зенит»? С пяти лет болел за команду, всё время тренировался там. В детстве эта мечта была, да и, наверное, сейчас осталась», – сказал Вахания в интервью Metaratings.

Прошло меньше полугода. И в ближайшей перспективе Илья свою мечту точно не осуществит. «Краснодар» объявил о переходе правого защитника, контракт которого, очевидно, будет долгосрочным. Но вступит в силу с лета. Оставшуюся часть сезона футболист проведёт в «Ростове».

Логичный вопрос: почему «Краснодар», а не «Зенит»? Учитывая связь, сформированную в детстве, и то, что сейчас петербуржцы лишились важной опции, которая была у них чуть ли не 20 лет. Исторически позиция правого защитника в команде была «лимитной». Если не углубляться в совсем уж далёкую историю, то всё началось с Александра Анюкова, который больше 10 лет закрывал правый фланг. Ближе к концу карьеры его подменял Игорь Смольников, а потом появился Вячеслав Караваев.

Это действительно была чуть ли не имиджевая фишка: всегда использовать на одном из флангов россиянина. Не обязательно воспитанника, но так или иначе – без статуса легионера. Однако после тяжёлой травмы Караваева от идеи словно отказались и сместили фокус куда-то ещё. На правом фланге успешно действует внезапно раскрывшийся там Густаво Мантуан, контракт Вячеслава заканчивается, и непохоже, что клуб во что бы то ни стало готов его продлить. Почему бы в этой ситуации не обратиться к кандидатуре Вахании?

Периодически спекуляции на этот счёт появлялись. Примерно раз в год. Однако никак не развивались. Разные медиа и инсайдеры указывали на интерес, но история не имела продолжения. Хотя какой красивой могла получиться! Сезон-2022/2023 – последний в «Зените-2» для Вахании. Тогда он стал вторым по количеству проведённых минут. Больше только у нынешнего игрока 2Drots Михаила Черномырдина. Рядом с ним, кстати, действовал Владислав Саусь, новичок «Спартака». А потом в «Зените» решили не продлевать контракт с Ильёй. Хоть и за два года до этого в интервью официальному сайту клуба он говорил очень милые вещи.

Илья Вахания защитник «Ростова» «Никогда не хотел уходить из «Зенита». Может быть, в последнее время начал думать о повышении, но всегда хотел играть здесь на постоянной основе. Мне есть что доказывать. Перешёл бы я в «Спартак»? Нет, не перешёл бы. Никакие деньги не стоят этого. «Зенит» – мой родной клуб, он дал мне всё, он меня воспитал, не хотелось бы его предавать. Я так не поступлю».

Вскоре Вахания дебютировал за «Ростов», а в 2024-м – за сборную России. «Зенит» же в тот период подписал Арсена Адамова. Видимо, с расчётом укрепить правый фланг. Как мы понимаем, особо не укрепил. Про переход Сергея Волкова через год и вовсе мало кому хочется вспоминать. Ведь это теперь проблема «Сочи». Но и там не совсем знают, как её решать. Мог бы «Зенит» при желании вернуть воспитанника? При принципиальном решении – наверняка да. Мог ли Вахания выиграть конкуренцию у Мантуана? Однозначно да. Однако, похоже, предложений из Петербурга не поступало. А вот от главного конкурента последних лет – поступило. Ради этого даже пришлось продать другого петербургского воспитанника Данилу Козлова, который перешёл в ЦСКА.

Может ли Вахания на долгий срок закрыть позицию крайнего защитника в «Краснодаре»? Легко. А ирония в том, что много лет на ней играл другой воспитанник «Зенита» – Сергей Петров, он тоже оказался не нужен сине-бело-голубым. Сейчас ветеран восстанавливается после травмы, и не факт, что в принципе вернётся на прежний уровень. Поэтому клуб страхуется и берёт другого зенитовского воспитанника. Куда более молодого. Хотя Вахании уже 25 лет.

«Зенит» же остаётся с Мантуаном, который в теории может получить российский паспорт. И с Караваевым, чьё будущее в клубе под вопросом. И, конечно, с Сергеем Волковым – ведь летом он должен вернуться из сочинской аренды.