«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня

До закрытия трансферного окна в Мир РПЛ (19 февраля) осталось совсем немного времени. Сегодня состоялось ещё несколько переходов. Помимо этого, в нашем дайджесте по традиции есть место и для трансферных новостей, связанных с европейским футболом.

Состоявшиеся трансферы

«Краснодар» объявил о переходе Вахании

16 февраля «Чемпионат» сообщил, что Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром», который вступит в силу ближайшим летом. На следующий день лидер чемпионата России объявил о переходе футболиста. Остаток сезона Илья проведёт в форме «Ростова», после чего переедет в другой южный клуб. В первой части чемпионата России Вахания отбегал 25 матчей в составе донской команды, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Любопытно, что в первом туре после зимнего перерыва «Ростов» как раз встретится с «Краснодаром» (28 февраля).

Солтмурад Бакаев сменил «Акрон» на клуб Первой лиги

Бакаев перешёл в «Акрон» в 2024 году и с того момента отыграл почти полсотни встреч. Именно он стал автором первого гола тольяттинского клуба в РПЛ. Теперь 26-летний футболист продолжит карьеру в «Родине», которая выступает в Лиге Pari — втором по силе дивизионе российского футбола. В нынешнем сезоне Бакаев провёл 18 матчей за «Акрон» и оформил один гол. «В определённый момент, когда клуб перестаёт приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу», — так главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал уход Бакаева в интервью пресс-службе тольяттинского клуба.

Солтмурад Бакаев Фото: ФК «Родина»

Трансферные слухи дня

«МЮ» и «Барселона» ведут борьбу за защитника «Боруссии»

Фланговый защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон заинтересовал не только «Барселону», но и клубы АПЛ. По данным Bild, «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» готовы составить конкуренцию испанской команде. Источник утверждает, что представители английских клубов остались довольны игрой 28-летнего футболиста. В Англии зарплата Рюэрсона может вырасти в три раза. В этом сезоне Юлиан отыграл 29 матчей во всех турнирах и отдал 13 голевых передач (11 — в Бундеслиге). Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года.

Юлиан Рюэрсон Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Спартак» хочет сохранить Пруцева

Сейчас Данил Пруцев играет за «Локомотив», но права на него принадлежат «Спартаку». Metaratings утверждает, что красно-белые хотели бы сохранить игрока после истечения срока аренды. А вот «Локомотив» хотел бы обсудить выкуп футболиста, но пока стороны не вели переговоров по этой теме. Спортивный блок «Спартака» внимательно наблюдает за развитием игрока. В этом сезоне 25-летний Пруцев отыграл 12 встреч за «Локомотив» и забил один мяч. Интересно, в каком московском клубе Данил сыграет в следующей кампании.

Корейский защитник «Баварии» уедет в АПЛ?

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ интересен лондонским клубам. Журналист Кристиан Фальк утверждает, что «Челси» и «Тоттенхэм» рассматривают вариант с приобретением игрока в летнее окно. Корейский футболист доволен нахождением в «Баварии», однако пока он проигрывает конкуренцию за место в основном составе. Переход в «Тоттенхэм» зависит от того, кто будет тренером клуба в следующем сезоне. А «Челси» хотел бы укрепить защиту после того, как не договорился о переходе Жереми Жаке. В этом сезоне 29-летний Ким провёл 23 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2028 года.

Ким Мин Джэ Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«МЮ» не станет делать скидку «Барселоне» по Рашфорду

Хотите выкупить права на Маркуса Рашфорда, платите € 30-35 млн. Это посыл руководства «Манчестер Юнайтед» к «Барселоне». Англичанин играет за каталонский клуб на правах аренды. 28-летний Рашфорд забил 10 мячей в 34 встречах во всех турнирах и хотел бы остаться в испанской команде. «МЮ» не против такого расклада, но требует от «Барсы» той суммы, что была изначально прописана в арендном договоре. По информации ESPN, английский клуб не собирается делать скидку. Купить англичанина дешевле € 30 млн не получится.

Одной строкой

Официально: ульяновская «Волга» объявила о подписании контракта с полузащитником Александром Саплиновым. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Официально: «Урал» объявил о переходе нападающего Егора Богомольского из азербайджанского клуба «Зиря». Форвард будет выступать за российскую команду до конца сезона на правах аренды.

The Times: «Бавария» не выкупит нападающего Николаса Джексона по окончании срока аренды. Форвард вернётся в «Челси» по окончании сезона.