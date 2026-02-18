Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью

«ПСЖ» второй год подряд рубится в стыках Лиги чемпионов с французским клубом. В прошлом сезоне команда Луиса Энрике унизила «Брест» — 3:0 и 7:0. На этот раз «ПСЖ» уже в статусе лучшего клуба Европы встретился с «Монако». Первый матч получился очень событийным.

Матвей Сафонов снова появился в стартовом составе «ПСЖ» — в пятый раз подряд. Тот факт, что россиянин пропустил три мяча во встрече Лиги 1 с «Ренном» (1:3), не смутил тренерский штаб парижан. Александр Головин вышел с первых минут в составе «Монако». Событий до перерыва было так много, что хотелось стереть себе память, чтобы снова всё это увидеть без спойлеров.

Первая минута — и сразу гол. Головин забросил на Фоларина Болагуна, и американец головой отправил мяч в ворота Сафонова. Что делала в этом эпизоде оборона «ПСЖ»? Очень хороший вопрос, который Энрике наверняка задаст на разборе после матча. Гости забрали инициативу и создали хороший момент, но Жоау Невеш с линии штрафной запустил мяч выше створа.

А «Монако» снова забил. Два удара в створ — два гола. И всё это — за 18 минут. Отличная эффективность хозяев! На этот раз Балогун удрал от Маркиньоса и переиграл Сафонова. К Матвею нет вопросов ни по первому, ни по второму голу. К обороне «ПСЖ» вопросов предостаточно. Если так играть и дальше, то ни о какой защите титула речи не может быть.

Правда, «Монако» сделал очень хороший подарок сопернику. Ваут Фас, видимо, заскучал. Отдал мяч Хвиче Кварацхелии, а потом завалил его в своей штрафной площади. Гениальная игра защитника! Интересно, как отреагировал сидевший на трибуне главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия? Фас представляет именно эту национальную команду. Арбитр Хесус Хиль Мансано указал на «точку», однако Витинья не переиграл Филиппа Кёна.

На 27-й минуте Энрике пришлось менять Усмана Дембеле — травма. Тогда казалось, что это просто не день «ПСЖ». Но выход Дезире Дуэ реанимировал интригу похлеще дефибриллятора. Спустя две минуты после появления на поле фланговый нападающий гостей пробил Кёна — мяч попал в сетку рикошетом от штанги.

Дезире Дуэ идеально вышел на замену Фото: Neal Simpson/Getty Images

В концовке первого тайма «ПСЖ» и вовсе сравнял счёт. И снова не обошлось без Дуэ. Кён с большим трудом справился с плотным ударом игрока гостей, однако Ашраф Хакими оказался первым на подборе. Африканец аккуратно уложил мяч в дальний угол — 2:2. Что за тайм! Чуть позже Хвича легко удрал от Фаса (Руди Гарсия, как настроение?), просочился чуть ли не через всю оборону «Монако», но пробил мимо ближнего угла.

Можно было предположить, что после такого бешеного тайма вторая половина получится менее событийной. Но почти сразу после рестарта «Монако» остался вдесятером. К сожалению, Головин получил красную карточку во втором матче подряд. В пятницу Александр схватил две жёлтые в течение минуты (вторую получил за аплодисменты судье), на этот раз его удалили после просмотра повтора. Россиянин немного не успел и прочесал ногой по голеностопу Витинье. Да, вышло случайно, однако выглядело грубо. Мансано сначала показал жёлтую, но поменял решение после того, как сгонял к монитору. Ответная встреча в Париже пройдёт без Головина.

В середине второго тайма «Монако» устроился на 2:3. И снова забил Дуэ — какой же классный выход на замену! На этот раз он завершил симпатичную комбинацию «ПСЖ» идеальным ударом в самый угол. Почти сразу после этого Сафонов оставил без гола Дениса Закарию. Полузащитник «Монако» зарядил в створ, но россиянин по-настоящему спас гостей. Это было красиво!

В концовке уже спас Кён. Баркола бил между ног вратарю, а тот с большим трудом, но справился. Мяч хоть и пролетел сквозь голкипера, однако ушёл на угловой. «Монако» проиграл, и его и без того скромные шансы на проход в 1/8 финала, стали ещё меньше.