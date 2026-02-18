Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ!

После сумасшедшего матча в 8-м туре общего этапа «Бенфика» и мадридский «Реал» встретились вновь. На этот раз – в стыковом раунде плей-офф. Прошлая игра останется в истории ЛЧ благодаря голу вратаря Анатолия Трубина на 90+8-й минуте, а эта встреча подарила скандал с Винисиусом Жуниором.

Если в прошлой встрече «Бенфика» помчалась давить «Реал» с первых минут, то на этот раз Жозе Моуринью выбрал осторожную тактику. Альваро Арбелоа же выпустил состав с четырьмя номинальными центральными полузащитниками. И насыщение середины поля принесло свои дивиденды.

В первом тайме «Реал» не позволил «Бенфике» создать что-то опасное у своих ворот. Зато сами мадридцы набили 0,93 xG (ожидаемые голы), нанеся 10 ударов за 45 минут. В середине тайма Винисиус упустил отличный шанс открыть счёт: после рикошета бразилец с разворота нанёс опасный удар рядом с левой штангой.

«Бенфика» — «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

После этого «Бенфика» ответила отличным дальним выстрелом Фредрика Эурснеса – Тибо Куртуа спас «Реал» (хотя мяч по пути немного изменил траекторию от ноги Рафаэла Силвы). А в концовке трудился уже Анатолий Трубин. Вратарь лиссабонцев спас сначала после удара Килиана Мбаппе, а затем потащил выстрел Арды Гюлера. Также француз до этого завершил шикарную комбинацию «Реала» ударом чуть выше створа. Какой потенциально красивый гол мы потеряли!

Самое интересное во встрече произошло на старте второго тайма. На 50-й минуте Винисиус Жуниор вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку. И попал! Красота. После этого бразилец побежал отмечать гол у углового флажка и станцевал около него.

Винисиус Жуниор Фото: Eric Verhoeven/Getty Images

Карнавал от Винисиуса не понравился итало-аргентинскому полузащитнику «Бенфики» Джанлуке Престианни. Тот подбежал к бразильцу и начал что-то высказывать. Это уже не понравилось вингеру «Реала» – начался мини-конфликт. А ещё сильнее Винисиус завёлся, когда судья Франсуа Летексье показал ему жёлтую карточку.

И это только разгон истории. Престианни и Винисиус продолжили трэш-ток, в итоге вингер «Реала» рванул к судье и сообщил ему о расистских высказываниях. Летексье показал «крест» и остановил матч. Винисиус же убежал на скамейку, отказавшись продолжать встречу. Скамейки обеих команд начали выяснять отношения, Моуринью общался с Вини и Мбаппе, а судья слушал VAR. На повторе видно, что Престианни общается с бразильцем, прикрывая рот футболкой. Так что на 100% доказать расистское оскорбления вряд ли возможно.

Винисиус Жуниор Фото: Angel Martinez/Getty Images

Арбелоа вместе с несколькими игроками «Реала» уговаривал Винисиуса вернуться на поле. Летексье же после консультации с VAR не стал никого наказывать. Бразилец в итоге всё же вышел на газон под оглушительный свист стадиона «Да Луш». Правда, и на этом страсти не утихли. На этот раз поругались Мбаппе и Отаменди – к счастью, без серьёзного продолжения.

История с расистскими оскорблениями Винисиуса, несомненно, получит продолжение. И обрастёт подробностями в ближайшие дни. Прецедент неприятен со всех сторон: сам вингер «Реала» повёл себя не очень красиво, станцевав прямо около флажка с эмблемой «Бенфики». Но и Престианни поступил грязно.

Инцидент с Винисиусом – пик эмоций в матче. После этого веселее уже быть не могло. Это же касается и самого футбола. И «Реал», и «Бенфика» обменивались моментами, однако до голевых действий так и не дошло. Хотя Моуринью выдал своё мини-шоу: в одном из эпизодов не согласился с решением Летексье. Сначала он агрессивно высказывал претензии резервному арбитру, а затем обратился и к главному судье. Но в итоге нарвался на собственное удаление. Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» потерял сюжет с Жозе на скамейке. Жаль!

Жозе Моуринью Фото: Angel Martinez/Getty Images

12 добавленных ко второму тайму минут не помогли «Бенфике» отыграться. Зато на одном из угловых «Реала» в игроков мадридцев запустили электронный гаджет (позже – ещё и бутылку). Ещё и Отаменди потроллил Винисиуса, показав татуировку с Кубком мира. Однако давление на бразильца оказалось тщетным. «Реал» взял реванш у «Бенфики» и подходит ко второй встрече с отличным настроением.