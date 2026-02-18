«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала

Первые стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов подарили массу интересных сюжетов. А вот встреча в Лиссабоне с участием «Бенфики» и «Реала» запомнилась скандалом. Во время игры нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор обвинил футболиста португальской команды Джанлуку Престианни в оскорблении на почве расизма. Матч остановили примерно на 10 минут, бразилец не хотел возвращаться на поле. Игру всё-таки возобновили, и «Реал» победил благодаря голу Винисиуса (он забил его до случившегося). После матча испанские и португальские СМИ встали на сторону бразильца.

Marca: «Винисиус — герой и мученик»

«Бразилец стал главным героем встречи в Лиссабоне. Он в очередной раз решил исход важного матча, но при этом оказался в центре бури, выходящей далеко за рамки футбола. Винисиус забил эффектный гол, практически в одиночку вёл атаку «Реала» и в очередной раз столкнулся лицом к лицу с расизмом. Он заслуживает статус героя за игру и мученика — за всё остальное.

После гола Винисиус исполнил танец около углового флажка. Он не был направлен против кого-то конкретно, однако толпа восприняла это как провокацию. Полетели бутылки и другие предметы. Бразилец ответил, повернувшись и показав свой номер. Никаких непристойных жестов, никакой суеты. Просто седьмой номер. На случай, если кто-то подумает обвинить Винисиуса.

А потом был конфликт с Престианни. В этом хаосе было трудно разобрать каждое слово. Но один жест вызвал тревогу. Футболист «Бенфики» поднял футболку ко рту, когда говорил. Когда кто-то делает нечто подобное, у него почти не остаётся защиты. Независимо от того, за какую команду он играет. Вечер наполнили два контрастных образа. Футболист, который в очередной раз спас «Реал». И футболист, который оказался в центре позорящего спорт инцидента. Винисиус был ответственен за 95% атак «Реала» на стадионе «Да Луш». На этом уровне мало кто может его остановить… по крайней мере, в рамках правил».

AS: «Лицемерие футбола возобладало над борьбой с расизмом»

«Нет, Престианни, на этот раз ты не пинал мяч. Ты послал миру ужасающий сигнал, что есть существа, которые ещё не эволюционировали. Футбол перестал быть спортом после вечера вторника. Его отбросили в каменный век, как будто человечество не способно эволюционировать. Только Престианни, Винисиус и несколько других людей знают, что произошло на самом деле. Однако аргентинца выдаёт жест. Он явно не отвешивал комплименты бразильцу. Престианни прикрыл рот и что-то сказал, а Винисиус сразу побежал жаловаться арбитру.

Факт остаётся фактом. Престианни продолжил играть, Вини же получил жёлтую карточку за празднование гола. Он сделал это перед теми болельщиками, которые неоднократно его оскорбляли. Как долго подобные вещи будут оставаться без наказания? Самый печальный момент — поведение «Бенфики». Она пытается доказать всем, что всё это выдумка, что ничего не произошло. Невероятно.

Футбол в этом отношении не развивается. «Бенфика», как и другие клубы, оказавшиеся в подобной ситуации, озабочена лишь тем, чтобы избежать каких-либо санкций. Борьба с расизмом? Возможно, в другой раз, когда нам это будет удобнее. Это повторится. Не заблуждайтесь. Таким образом, футбол станет прибежищем для нетерпимых. Через несколько часов всё прикроют из-за отсутствия доказательств».

Празднование Винисиуса после гола Фото: Ricardo Nogueira/Getty Images

A Bola: «Рыцарство и шок Престианни и Винисиуса Жуниора»

«История матча никогда не должна фокусироваться на ситуации, подобной той, что произошла с участием аргентинца и бразильца. Были времена, когда на поле случались грубые фолы, но рыцарство царило среди людей, ведущих один и тот же бой. Было время, когда футболисты без проблем говорили друг с другом, не прикрывая рот рукой или футболкой. Как справедливо заметил испанский журналист, задававший вопросы Жозе Моуринью в пресс-центре: «Кто бы это ни делал, он хочет что-то скрыть».

Обвинение против аргентинца серьёзное и реальное. Подозрения усиливаются из-за жеста сокрытия, ставшего обычным явлением на поле. В отсутствие конкретных доказательств «правда» будет интерпретироваться в соответствии со взглядами и убеждениями. Одни будут говорить о спонтанности и резкости протеста Винисиуса, другие – вспоминать прошлые эпизоды с участием бразильца. Однако этот эпизод будет преследовать Престианни на протяжении всей карьеры.

Такая проблема, как расизм, не связана с клубной принадлежностью. Она гораздо шире, чем граница, национальность или спорт. Молодой или возрастной, неопытный или ветеран. Ни у кого нет права оскорблять другого человека из-за цвета кожи. Тот спортивный дух на поле, каким он был во времена Эйсебио и Ди Стефано, сегодня — иллюзия. «Искусство», которое прославляли и «Реал», и «Бенфика» (и другие), со временем угасло. То, что должно было быть правилом, теперь стало исключением».

Джанлука Престианни закрывает рот футболкой Фото: Angel Martinez/Getty Images

Clarin: «Престианни грозит суровое наказание за предполагаемое оскорбление на почве расизма»

«Престианни оказался в центре скандала во время матча с «Реалом». Винисиус обвинил его в оскорблении на почве расизма, и теперь все против аргентинца. Товарищи по команде встали на защиту эксцентричного нападающего. Престианни стал мишенью для всех игроков «Реала», которые высказывались в микст-зоне. Мбаппе и вовсе потребовал дисквалифицировать Джанлуку на матчи Лиги чемпионов.

УЕФА давно борется с расизмом на поле, и его правила включают показательные санкции за подобные ситуации. Поэтому руководящий орган проведёт расследование, и Престианни может быть дисквалифицирован как минимум на 10 матчей, если обвинения окажутся обоснованными».