«Не только «Спартак» обогнать можно». Главный «долгожитель» РПЛ после Акинфеева

Среди российских футболистов, которые сейчас готовятся к возобновлению сезона в Турции, Олег Иванов — самый опытный. Во всей РПЛ старше его лишь Акинфеев. Мнение капитана «Рубина» о перестройке в команде особенно ценно и интересно.

«Как старший нивелирую конфликтные ситуации, решаю бытовые вопросы — служу громоотводом»

— У вас было много тренеров, но испанский, кажется, первый?

— Получается, так.

— И какие первые впечатления от Артиги?

— У всех разные впечатления. Всегда есть что-то новое и интересное. На первых сборах привыкали, сейчас уже поняли требования тренера и выходим на финишную прямую зимней подготовки. Всё, что от нас требуют, довольно понятно.

— Что принципиально нового Франк привнёс в тренировочный процесс или внутренние правила?

— Ничего сверхъестественного нет. Обычные требования и рабочие футбольные моменты — выполнять свою работу, не нарушать дисциплину и режим.

— На вас как на «старейшину» команды тренер возлагает особые надежды?

— Для меня ничего не поменялось. Я всё так же доказываю свою состоятельность. Иногда как более старший и опытный игрок какие-то вещи нивелирую — конфликтные ситуации, бытовые вопросы. Если ребята обращаются — помогаю.

— Служите мостиком между игроками и штабом?

— Скорее громоотводом (улыбается).

Олег Иванов Фото: Пресс-служба «Рубина»

— У вас было столько тренеров, что их смену уже воспринимаете по-философски?

— Я всю жизнь воспринимал эти вещи по-философски. Как и смену клубов, футболистов. В футболе никто не застрахован от увольнения или расторжения контракта. Это часть карьеры.

— Но Рахимов — особенный тренер для вас? Почти 250 матчей у него провели.

— Я большую часть карьеры провёл в «Ахмате», потом подвигался под его началом в «Уфе», а затем и в «Рубине». Это стечение обстоятельств. В тот момент я находился на ведущих позициях и играл в Грозном, мы давали результат — понятно, что и матчей много накопилось.

— Удалось с ним нормально попрощаться?

— Да, он собрал всю команду на ужин перед отлётом на сборы. Хорошо посидели, повспоминали и пожелали друг другу удачи.

«Реал» зависит от Мбаппе, «Спартак» — от Угальде, а «Рубин» — от Даку»

— Стилистически «Рубин» меняется?

— В последних играх на сборах это будет понятно. Пока местами получается то, что требуют. Мы стараемся. Думаю, команда на 100% будет выглядеть по-другому. У каждого тренера свои видение и рисунок игры.

— Травмы Иву, Кузяева — ощутимая проблема?

— Для нас травма каждого футболиста — это проблема, потому что у «Рубина» нет большой обоймы. Такие футболисты, как Даку и Иву, привносят качество в игру.

— «Дакузависимость» — реальность или выдумка журналистов?

— Каждая команда, в которой нападающий забивает 10+ мячей, зависит от этого нападающего. Когда условный Угальде забивал, «Спартак» выигрывал. Когда не играл – и у клуба результаты ухудшились. Так же «Реал» зависит от Мбаппе.

— На сборах побеждаете и без Даку.

— На сборах другая работа. Здесь не так важно, кто сколько будет забивать. Всё всегда показывает сезон.

— Обогнать «Спартак» — хороший стимул на вторую часть чемпионата?

— Обогнать можно и ещё кого-нибудь повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.

— Реально подняться в таблице?

— Конечно, реально. Отставание есть, но почему нет? Шесть очков до «Спартака» не такой большой гандикап.

— Следите краем глаза за клубом юности?

— Я за всеми клубами слежу. Сказать, что сейчас за кого-то переживаю, не могу. Может, когда завершу карьеру, начну, а пока на это нет времени. Сегодня я занимаюсь любимым делом и помогаю своему клубу.

— Зимний Кубок РПЛ в Эмиратах смотрели?

— К сожалению, не получилось. У нас как раз цикл двухразовых тренировок был. Успевали только до кровати дойти.

«40 лет не отмечают, чтобы… деньги не тратить»

— В августе у вас юбилей. Задумываетесь уже?

— 40 лет не отмечают (смеётся). Всем так говорят, чтобы деньги не тратить. Видно, кто-то придумал в своё время. А я уже лет 10 не праздную день рождения. Могу позвать двух-трёх друзей или семьями куда-то сходить поужинать, и всё.

— В РПЛ сейчас два 39-летних футболиста — вы и Акинфеев. Реально поспорить с Игорем за звание главного долгожителя лиги или с вратарем — без шансов?

— Я думаю, вообще нет никакого смысла. Дай бог, чтобы Игорь больше сыграл. Мне вообще непринципиально. Главное — приносить пользу и получать удовольствие от того, чем занимаешься. У меня нет задачи кого-то обогнать. Пока мне говорят, что нужен, с удовольствием буду заниматься тем, что люблю с детства.

Олег Иванов и Игорь Акинфеев в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не устали ещё от этой движухи?

— Невозможно устать от того, что полюбил в детстве. Я не верю в это. Знаю ребят, которые заканчивают из-за каких-то болячек — просто потому, что тяжело уже играть. Я пока не могу сказать, что устал. На каждой тренировке хочу выигрывать, мне нравится. Сам процесс меня будоражит.

— Ставите перед собой какие-то планки?

— Когда-то ставил планку по играм за всю историю чемпионата. Я мог обогнать ребят, которые передо мной. Опередил [Руслана] Аджинджала, Березуцких. Вот Семшова с шестого места будет тяжеловато уже подвинуть. Но и седьмой результат в истории РПЛ — какое-то достижение.

Олег Иванов Фото: Пресс-служба «Рубина»

— Ещё не наигрались?

— Нет, конечно. Понятно, что где-то тяжелее восстанавливаться, но свой тайм или полчасика при нормальной подготовке нет проблем отыграть. По 90 минут играю в Кубке — и, тьфу-тьфу, всё хорошо.

— Многие профессионалы говорят, что чем старше становятся, тем серьёзнее и внимательнее относятся к восстановлению.

— Это правда. Я давно говорил, что во многом начинаешь себе отказывать. Следишь за режимом. Эту бы голову мне в 24 года — было бы вообще замечательно (улыбается).

— Молодые по имени-отчеству ещё не обращаются?

— Уже года три как. Бывали случаи, когда обращались: «Олег Александрович». Или просто: «Олег, а вы не знаете?» Быстро пресекаю: «Давай завязывай». Пока в игре будешь выговаривать имя-отчество, нам гол забьют.

— Внутренне примеряете на себя роль тренера?

— На тренера ещё надо выучиться, а у нас с недавнего времени это запретили действующим футболистам. Я так и не получил лицензию. Когда закончу, буду думать. Интересно попробовать поработать.

— С другим Олегом Александровичем, Кузьминым, вы как будто уже на одной волне?

— Как будто бы на одной, но так долго в помощниках быть не смогу.

— Если тренером, то главным?

— Понятно, что придётся вначале войти в какой-то штаб, чтобы вообще понять, как всё работает и устроено. Однако в дальнейшем буду стараться стать главным.

— Ваши подкасты — пока только хобби или начало чего-то нового?

— Нет, это просто новый опыт и не более. Прикольно рассказать людям, которые с теплотой вспоминают старое поколение, об этих людях. Тем более им есть что рассказать: чемпионства, Лига чемпионов. Раньше не хватало медиа, не было ютубов, когда ребята становились чемпионами. Сейчас всё это есть. Множеству болельщиков и людей, которые увлекаются футболом, это очень интересно.

— За Олимпиадой успеваете следить или вообще не ваше?

— Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идёт: почти за каждую страну наши соотечественники выступают. Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада — Чехия, Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдём в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта.

— Сейчас в моде падел. Играете?

— Большой теннис, падел, хоккей — я силён во всём (улыбается). В любую игру меня можно приглашать.