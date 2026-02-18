«Не только «Спартак» обогнать можно». Главный «долгожитель» РПЛ после Акинфеева

Среди российских футболистов, которые сейчас готовятся к возобновлению сезона в Турции, Олег Иванов — самый опытный. Во всей РПЛ старше его лишь Акинфеев. Мнение капитана «Рубина» о перестройке в команде особенно ценно и интересно.
«Как старший нивелирую конфликтные ситуации, решаю бытовые вопросы — служу громоотводом»
— У вас было много тренеров, но испанский, кажется, первый?
— Получается, так.
— И какие первые впечатления от Артиги?
— У всех разные впечатления. Всегда есть что-то новое и интересное. На первых сборах привыкали, сейчас уже поняли требования тренера и выходим на финишную прямую зимней подготовки. Всё, что от нас требуют, довольно понятно.
— Что принципиально нового Франк привнёс в тренировочный процесс или внутренние правила?
— Ничего сверхъестественного нет. Обычные требования и рабочие футбольные моменты — выполнять свою работу, не нарушать дисциплину и режим.
— На вас как на «старейшину» команды тренер возлагает особые надежды?
— Для меня ничего не поменялось. Я всё так же доказываю свою состоятельность. Иногда как более старший и опытный игрок какие-то вещи нивелирую — конфликтные ситуации, бытовые вопросы. Если ребята обращаются — помогаю.
— Служите мостиком между игроками и штабом?
— Скорее громоотводом (улыбается).
Олег Иванов
Фото: Пресс-служба «Рубина»
— У вас было столько тренеров, что их смену уже воспринимаете по-философски?
— Я всю жизнь воспринимал эти вещи по-философски. Как и смену клубов, футболистов. В футболе никто не застрахован от увольнения или расторжения контракта. Это часть карьеры.
— Но Рахимов — особенный тренер для вас? Почти 250 матчей у него провели.
— Я большую часть карьеры провёл в «Ахмате», потом подвигался под его началом в «Уфе», а затем и в «Рубине». Это стечение обстоятельств. В тот момент я находился на ведущих позициях и играл в Грозном, мы давали результат — понятно, что и матчей много накопилось.
— Удалось с ним нормально попрощаться?
— Да, он собрал всю команду на ужин перед отлётом на сборы. Хорошо посидели, повспоминали и пожелали друг другу удачи.
«Реал» зависит от Мбаппе, «Спартак» — от Угальде, а «Рубин» — от Даку»
— Стилистически «Рубин» меняется?
— В последних играх на сборах это будет понятно. Пока местами получается то, что требуют. Мы стараемся. Думаю, команда на 100% будет выглядеть по-другому. У каждого тренера свои видение и рисунок игры.
— Травмы Иву, Кузяева — ощутимая проблема?
— Для нас травма каждого футболиста — это проблема, потому что у «Рубина» нет большой обоймы. Такие футболисты, как Даку и Иву, привносят качество в игру.
— «Дакузависимость» — реальность или выдумка журналистов?
— Каждая команда, в которой нападающий забивает 10+ мячей, зависит от этого нападающего. Когда условный Угальде забивал, «Спартак» выигрывал. Когда не играл – и у клуба результаты ухудшились. Так же «Реал» зависит от Мбаппе.
— На сборах побеждаете и без Даку.
— На сборах другая работа. Здесь не так важно, кто сколько будет забивать. Всё всегда показывает сезон.
— Обогнать «Спартак» — хороший стимул на вторую часть чемпионата?
— Обогнать можно и ещё кого-нибудь повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.
— Реально подняться в таблице?
— Конечно, реально. Отставание есть, но почему нет? Шесть очков до «Спартака» не такой большой гандикап.
— Следите краем глаза за клубом юности?
— Я за всеми клубами слежу. Сказать, что сейчас за кого-то переживаю, не могу. Может, когда завершу карьеру, начну, а пока на это нет времени. Сегодня я занимаюсь любимым делом и помогаю своему клубу.
— Зимний Кубок РПЛ в Эмиратах смотрели?
— К сожалению, не получилось. У нас как раз цикл двухразовых тренировок был. Успевали только до кровати дойти.
«40 лет не отмечают, чтобы… деньги не тратить»
— В августе у вас юбилей. Задумываетесь уже?
— 40 лет не отмечают (смеётся). Всем так говорят, чтобы деньги не тратить. Видно, кто-то придумал в своё время. А я уже лет 10 не праздную день рождения. Могу позвать двух-трёх друзей или семьями куда-то сходить поужинать, и всё.
— В РПЛ сейчас два 39-летних футболиста — вы и Акинфеев. Реально поспорить с Игорем за звание главного долгожителя лиги или с вратарем — без шансов?
— Я думаю, вообще нет никакого смысла. Дай бог, чтобы Игорь больше сыграл. Мне вообще непринципиально. Главное — приносить пользу и получать удовольствие от того, чем занимаешься. У меня нет задачи кого-то обогнать. Пока мне говорят, что нужен, с удовольствием буду заниматься тем, что люблю с детства.
Олег Иванов и Игорь Акинфеев в сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Не устали ещё от этой движухи?
— Невозможно устать от того, что полюбил в детстве. Я не верю в это. Знаю ребят, которые заканчивают из-за каких-то болячек — просто потому, что тяжело уже играть. Я пока не могу сказать, что устал. На каждой тренировке хочу выигрывать, мне нравится. Сам процесс меня будоражит.
— Ставите перед собой какие-то планки?
— Когда-то ставил планку по играм за всю историю чемпионата. Я мог обогнать ребят, которые передо мной. Опередил [Руслана] Аджинджала, Березуцких. Вот Семшова с шестого места будет тяжеловато уже подвинуть. Но и седьмой результат в истории РПЛ — какое-то достижение.
Олег Иванов
Фото: Пресс-служба «Рубина»
— Ещё не наигрались?
— Нет, конечно. Понятно, что где-то тяжелее восстанавливаться, но свой тайм или полчасика при нормальной подготовке нет проблем отыграть. По 90 минут играю в Кубке — и, тьфу-тьфу, всё хорошо.
— Многие профессионалы говорят, что чем старше становятся, тем серьёзнее и внимательнее относятся к восстановлению.
— Это правда. Я давно говорил, что во многом начинаешь себе отказывать. Следишь за режимом. Эту бы голову мне в 24 года — было бы вообще замечательно (улыбается).
— Молодые по имени-отчеству ещё не обращаются?
— Уже года три как. Бывали случаи, когда обращались: «Олег Александрович». Или просто: «Олег, а вы не знаете?» Быстро пресекаю: «Давай завязывай». Пока в игре будешь выговаривать имя-отчество, нам гол забьют.
— Внутренне примеряете на себя роль тренера?
— На тренера ещё надо выучиться, а у нас с недавнего времени это запретили действующим футболистам. Я так и не получил лицензию. Когда закончу, буду думать. Интересно попробовать поработать.
— С другим Олегом Александровичем, Кузьминым, вы как будто уже на одной волне?
— Как будто бы на одной, но так долго в помощниках быть не смогу.
— Если тренером, то главным?
— Понятно, что придётся вначале войти в какой-то штаб, чтобы вообще понять, как всё работает и устроено. Однако в дальнейшем буду стараться стать главным.
— Ваши подкасты — пока только хобби или начало чего-то нового?
— Нет, это просто новый опыт и не более. Прикольно рассказать людям, которые с теплотой вспоминают старое поколение, об этих людях. Тем более им есть что рассказать: чемпионства, Лига чемпионов. Раньше не хватало медиа, не было ютубов, когда ребята становились чемпионами. Сейчас всё это есть. Множеству болельщиков и людей, которые увлекаются футболом, это очень интересно.
— За Олимпиадой успеваете следить или вообще не ваше?
— Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идёт: почти за каждую страну наши соотечественники выступают. Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада — Чехия, Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдём в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта.
— Сейчас в моде падел. Играете?
— Большой теннис, падел, хоккей — я силён во всём (улыбается). В любую игру меня можно приглашать.