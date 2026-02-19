Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферный дедлайн в РПЛ, зима 2026: кого клубы подписали в последний момент, подробности сделок, 19 февраля 2026

Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
Трансферный дедлайн в РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 февраля, последний день трансферного окна в МИР РПЛ. Это значит, что у клубов чемпионата России остались последние часы, чтобы укрепиться перед весенней частью сезона. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события и будет держать вас в курсе последних обновлений.

Закрытие трансферного окна не означает, что клубы не смогут усилиться и после. Это можно будет сделать с помощью свободных агентов. А какие интриги существуют в последний день ТО?

  • Перейдёт ли бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон в «Сочи».
  • Какой клуб для продолжения карьеры выберет Иван Олейников.
Последнее по трансферной теме
Live Никита Паглазов

Константин Генич порекомендовал «Краснодару» расстаться с нападающим Джоном Кордобой уже в летнее трансферное окно.

«На мой взгляд его [Кордобу] сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать. Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт, окей, купили Даку на его место».
01:07 Никита Паглазов

Какой клуб пострадает сильнее других от решения расстаться с игроком?

01:06 Никита Паглазов

Главные новости с трансферного рынка за прошедший день:

Комментарии
