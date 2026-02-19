Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 февраля, последний день трансферного окна в МИР РПЛ. Это значит, что у клубов чемпионата России остались последние часы, чтобы укрепиться перед весенней частью сезона. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события и будет держать вас в курсе последних обновлений.

Закрытие трансферного окна не означает, что клубы не смогут усилиться и после. Это можно будет сделать с помощью свободных агентов. А какие интриги существуют в последний день ТО?