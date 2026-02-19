Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 19 февраля, последний день трансферного окна в МИР РПЛ. Это значит, что у клубов чемпионата России остались последние часы, чтобы укрепиться перед весенней частью сезона. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события и будет держать вас в курсе последних обновлений.
Закрытие трансферного окна не означает, что клубы не смогут усилиться и после. Это можно будет сделать с помощью свободных агентов. А какие интриги существуют в последний день ТО?
- Перейдёт ли бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон в «Сочи».
- Какой клуб для продолжения карьеры выберет Иван Олейников.
Константин Генич порекомендовал «Краснодару» расстаться с нападающим Джоном Кордобой уже в летнее трансферное окно.
«На мой взгляд его [Кордобу] сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать. Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт, окей, купили Даку на его место».
