Как скромные клубы не из топ-лиг играли в плей-офф ЛЧ. Несколько примеров для «Карабаха»

Перформанс «Карабаха» — открытие общего этапа Лиги чемпионов. Команда впервые в истории вышла в плей-офф, где зарубится с «Ньюкаслом». Вспоминаем другие случаи, когда далеко не самые топовые клубы Европы проходили групповой этап. Рассматривали только клубы, которые не играют в топ-5 лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). И тех, кто нечасто оказывался в плей-офф в XXI веке. В случае с некоторыми командами рассматривали только их первый выход в плей-офф.

«Панатинаикос» (Греция, сезон-2001/2002)

Выход греческого клуба в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2001/2002 — большая сенсация. Формат турнира 24-летней давности предусматривал наличие сразу двух групповых этапов, а стадия плей-офф начиналась с четвертьфинала. На первом этапе клуб из Афин оказался в компании трёх команд из топ-лиг («Арсенал», «Мальорка», «Шальке»). Это нисколько не смутило «Панатинаикос». Четыре победы в шести матчах и первое место в группе с 12 очками.

«Панатинаикос» очень удивил в сезоне-2001/2002 Фото: Mike Egerton/Getty Images

На втором этапе «Пао» оказался в компании с «Реалом», «Спартой» и «Порту». На этот раз греческий клуб набрал восемь очков и занял второе место вслед за «Реалом». В четвертьфинале «Панатинаикос» ждал ещё один испанский клуб — «Барселона». И здесь едва не случилась новая сенсация. Греческая команда выиграла дома (1:0) и забила на восьмой минуте в ответной встрече. Но «Барса» оформила камбэк — организовала три гола и прошла в полуфинал. После этого «Пао» выходил в плей-офф ЛЧ только в сезоне-2008/2009.

«Спарта» (Чехия, сезон-2003/2004)

В том сезоне уже не было второго группового этапе. После первого по две лучшие команды из каждого квартета попадали в 1/8 финала. «Челси», «Бешикташ» и «Лацио» — соперники «Спарты» на групповом этапе. Для выхода в плей-офф чешской команде хватило пяти забитых мячей. После четырёх туров у «Спарты» было всего четыре очка. После этого команда сгоняла по нулям на «Стэмфорд Бридж» с «Челси», а потом справилась дома с «Лацио» (1:0) благодаря голу на 90+3-й минуте.

Футболисты «Спарты» перед матчем с «Миланом» Фото: Tony Marshall/Getty Images

«Спарта» опередила «Бешикташ» на одно очко и поднялась на второе место. Это единственный случай в XXI веке, когда пражская команда оказалась в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, там она надолго не задержалась. «Спарта» сдержала «Милан» в первом матче — зрители так и не увидели голов. В Италии до 66-й минуты на табло горели две единицы — такой результат устраивал «Спарту» (по правилу выездных голов). Но потом чешский клуб рассыпался и пропустил ещё три мяча — 1:4.

«Локомотив» (Россия, сезон-2003/2004)

В том сезоне, когда «Спарта» оказалась в 1/8 финала, туда заскочил и «Локомотив». Исторический успех для московской команды, ведь это единственный случай его выхода в плей-офф ЛЧ. И ведь какой была группа у красно-зелёных! «Арсенал», «Интер» и киевское «Динамо». Тут хотя бы до третьего места дотянуть. К тому же «Локо» стартовал с поражения в Киеве (0:2), а потом сыграл по нулям с «Арсеналом» в Москве (0:0).

Футболисты «Локомотива» пытаются сдержать Тьерри Анри Фото: Nigel French/Getty Images

Но затем команда Юрия Сёмина набрала семь очков в трёх матчах — обыграла «Интер» (3:0) и «Динамо» (3:2) плюс была ничья в Италии (1:1). И даже поражение в Лондоне (0:2) оставило «Локо» на втором месте в группе. Российский клуб опередил «Интер» только по дополнительным показателям. В 1/8 финала «Локо» не прошёл «Монако» по правилу выездного гола (2:1, 0:1). Французский клуб в итоге дойдёт до финала, а по пути выкинет из турнира «Реал» и «Челси».

ЦСКА (Россия, сезон-2009/2010)

Ещё один выход российского клуба в плей-офф. ЦСКА тогда очень порадовал — команда добралась до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю турнира. На групповом этапе армейцы набрали три очка по итогам первого круга. Но втором были та самая легендарная ничья с «МЮ» (3:3) на «Олд Траффорд» и победы в матчах с «Вольфсбургом» (2:1) и «Бешикташем» (2:1). Второе место в группе и выход в 1/8 финала.

Футболисты ЦСКА выходят на гостевой матч с «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

В плей-офф ЦСКА прошёл «Севилью». После 1:1 в Москве красно-синие одолели соперника на выезде (2:1) благодаря голу Кейсуке Хонды со штрафного. Но в четвертьфинале армейцев тормознули. И сделал это «Интер» Жозе Моуринью, который впоследствии станет победителем Лиги чемпионов. Армейцы дважды проиграли по 0:1 и завершили выступление в турнире. После этого ЦСКА играл в плей-офф ЛЧ в сезоне-2011/2012.

«Копенгаген» (Дания, сезон-2010/2011)

Клуб из столицы Дании два раза выходил в плей-офф ЛЧ в XXI веке. В обоих случаях он играл там с английскими клубами и вылетал после стадии 1/8 финала. В сезоне-2010/2011 «Копенгаген» оказался в одной группе с «Барселоной», «Рубином» и «Панатинаикосом». Датский клуб стартовал с двух побед и в итоге набрал 10 очков, чего хватило для второго места в группе. Проиграли всего два раза, один — в Казани.

«Копенгаген» празднует выход в плей-офф ЛЧ Фото: Claudio Villa/Getty Images

В 1/8 финала «Копенгаген» не забил ни одного матча в ворота «Челси». Всё было решено по итогам первого матча, в котором датский клуб проиграл дома 0:2. В Лондоне обошлись без голов, и этот результат полностью устроил соперника. «Копенгаген» прошёл в 1/8 финала и в сезоне-2023/2024, но там проиграл «Манчестер Сити» (1:3, 1:3).

«Зенит» (Россия, сезон-2011/2012)

В сезоне-2011/2012 сразу два российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Эх, были же времена! «Зенит» сделал это впервые в истории. Команда из Санкт-Петербурга набрала девять очков в компании с АПОЭЛом, «Порту» и «Шахтёром». Заняли второе место, поскольку уступили клубу с Кипра по дополнительным показателям. «Зенит» завершил групповой этап двумя нулевыми ничьями, но этого хватило для попадания в 1/8 финала.

Футболисты «Зенита» празднуют гол Фото: Андрей Фокин, «Чемпионат»

В феврале 2012-го сине-бело-голубые обыграли «Бенфику» (3:2) в весёлом матче на «Петровском». Та самая встреча, где Сергей Семак забивал пяткой, а Роман Широков, со слов комментатора Геннадия Орлова, «нашёл щёлочку». В Лиссабоне получилось не так весело — «Зенит» проиграл 0:2 и вылетел из турнира. Тогда в составе «Бенфики» выделялся Аксель Витсель, которого потом переманят в Петербург. «Зенит» после этого ещё дважды выходил в плей-офф ЛЧ — в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016.

АПОЭЛ (Кипр, сезон-2011/2012)

Клуб с Кипра выступал в одной группе с «Зенитом». В 1-м туре соперники встретились друг с другом на поле АПОЭЛа, и тогда хозяева одержали сенсационную победу — 2:1. Клуб с Кипра ни разу не проиграл в пяти турах, после чего неудачно провёл домашнюю встречу с «Шахтёром» (0:2). Впрочем, это не помешало команде занять первое место. АПОЭЛ опередил и «Зенит», и «Порту», и донецкий клуб.

АПОЭЛ дошёл до четвертьфинала, но не справился с «Реалом» Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

1/8 финала — время для нового сюрприза. На этот раз АПОЭЛ справился с «Лионом». Соперники обменялись победами со счётом 1:0, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты кипрского клуба. АПОЭЛ вышел в четвертьфинал — в такое нельзя было поверить перед стартом группового этапа. Но дальше сказка кипрского клуба закончилась. Навязать борьбу «Реалу» не получилось — 2:8 по сумме двух матчей.

«Базель» (Швейцария, сезон-2011/2012)

Ещё одна сенсация из сезона-2011/2012. «Базель» попал в одну групп с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Оцелулом». Ну какой тут выход в 1/8 финала? Казалось, что швейцарский клуб может рассчитывать максимум на третье место в квартете. «Базель» стартовал с того, что одолел «Оцелул» (2:1), а потом неожиданно отобрал очки у «МЮ» на «Олд Траффорд» (3:3). Далее швейцарская команда набрала одно очко в двух матчах с «Бенфикой» и повторно обыграла «Оцелул» (3:2).

«Базель» оставил «МЮ» без места в плей-офф ЛЧ Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Перед заключительным туром «Базель» отставал от «МЮ» на одно очко. Швейцарский клуб играл дома, но его устраивала только победа. И он её добыл! 2:1 — с таким счётом «Базель» прихлопнул манкунианцев и отправил их в Лигу Европы. В плей-офф швейцарский клуб зашёл ещё на одну сенсацию — обыграл дома «Баварию» (1:0). Но поездка в Мюнхен превратилась в настоящий кошмар — 0:7. После этого «Базель» выходил в плей-офф в сезоне-2014/2015 и сезоне-2017/2018.

«Гент» (Бельгия, сезон-2015/2016)

Бельгийский клуб попал в очень сложную группу. Его соперниками были «Зенит», «Валенсия» и «Лион». Одно очко после трёх туров — очень скромный показатель «Гента» по итогам первого круга. Вроде бы всё шло так, как многие ожидали. Но бельгийский клуб врубил турборежим. Он последовательно обыграл всех соперников по группе, включая «Зенит» (на тот момент у российского клуба было пять побед в пяти встречах). 10 очков хватило, чтобы взобраться на второе место. Хотя «Гент» вышел бы в плей-офф даже в случае поражения в заключительном туре.

«Гент» обыграл «Зенит» в последнем туре группового этапа Фото: PA Images/Getty Images

Далее — два матча плей-офф с «Вольфсбургом». И вот тут «Гент» уже не справился. Он «горел» 0:3 к 80-й минуте домашнего матча, хотя прибавил в концовке и сделал разницу в счёте более-менее удобоваримой (2:3). Но в Германии бельгийский клуб не забил ни разу, хотя нужно было как минимум дважды. 2:4 по сумме двух матчей — «Гент» попрощался с еврокубками.

«Бешикташ» (Турция, сезон-2017/2018)

Возможно, вы удивитесь, но «Бешикташ» всего один раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2017/2018 турецкий клуб отлично показал себя на групповом этапе — ни одного поражения в шести матчах. «Порту», «РБ Лейпциг», «Монако» — все эти соперники остались позади. В первом круге «Бешикташ» одержал три победы, во втором набрал ещё пять очков. Первое место в группе и выход в 1/8 финала.

Футболисты «Бешикташа» празднуют гол Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Но «Бавария» в 1/8 финала не пощадила соперника. 0:5 в Мюнхене — после такого «Бешикташу» просто нечего было ловить. В Стамбуле за турецкий клуб забил только Вагнер Лав, но «Бавария» ответила ещё тремя голами. Тотальное доминирование немецкого клуба. Больше «Бешикташ» не играл в плей-офф Лиги чемпионов.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия, сезон-2021/2022)

«Лилль», «Севилья», «Вольфсбург» — соперники австрийского клуба на групповом этапе. «Зальцбург» набрал семь очков в первом круге, но после этого потерпел два поражения подряд. Всё решилось в заключительном туре, когда в Австрию прилетела «Севилья». «Зальцбург» был выше соперника в таблице, поэтому его устраивала ничья. Но хозяева перевыполнили задачу — победили со счётом 1:0. Первый и единственный выход австрийского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зальцбург» оставил «Севилью» без плей-офф ЛЧ Фото: Martin Rose/Getty Images

А дальше на пути «Зальцбурга» встала всё та же «Бавария». Австрийский клуб едва не победил дома. Вёл 1:0, но пропустил на 90-й минуте. В Мюнхене «Бавария» не оставила сопернику никаких шансов — 7:1. Интересно, сколько ещё времени потребуется «Зальцбургу», чтобы снова попасть в плей-офф ЛЧ.