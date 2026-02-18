Есть первый гол Баринова за ЦСКА! Обыграли «Ростов» и не заметили. Видео

До рестарта Мир РПЛ осталось чуть больше недели. ЦСКА и «Ростов» по-прежнему находятся на сборах в ОАЭ. Именно там они провели контрольный матч.

Армейцы выпустили в стартовом составе почти всех новичков. Матеус Рейс (сегодня празднует 31-й день рождения) бегал по левой бровке, Данила Козлов и Дмитрий Баринов вышли в средней линии, а Лусиано Гонду — в нападении. В центре обороны вместе с Жоао Виктором играл молодой Кирилл Данилов. Мойзес, Иван Обляков и Тамерлан Мусаев остались в запасе. У «Ростова» в основе вышли почти все россияне — исключение составил только защитник Умар Сако.

Вратарь донского клуба Даниил Одоевский заработал красную карточку уже на первых минутах. Он срубил за пределами штрафной площади Данила Кругового, который пробросил мяч через голкипера. Одоевского удалили, но он продолжил игру. Такое возможно только в контрольных встречах. В матче возникла небольшая пауза — по всей видимости, согласовывали вопрос с представителями ЦСКА.

В первые 15 минут на поле была примерно равная игра. Но потом красно-синие перехватили инициативу. На 32-й минуте они организовали достаточно симпатичную комбинацию. Козлов отдал предголевую передачу, Матвей Кисляк прострелил, а Баринов вонзил мяч под перекладину из района 11-метровой отметки. Первый гол бывшего капитана «Локомотива» в составе ЦСКА!

Красно-синие укрепили преимущество прямо перед перерывом. На этот раз Козлов выступил в роли ассистента. Длинноволосый полузащитник забросил мяч за спину Одоевскому, а Гонду оставалось не промахнуться по пустым воротам. Аргентинец неплохо смотрится в контрольных матчах. Интересно, что будет в официальных встречах? А Козлова следует поздравить с первым голевым пасом в форме армейцев.

В перерыве Джонатан Альба выпустил на поле Мохаммада Мохеби, и этот ход сработал буквально через семь минут. Иранец выдал удобный пас на Егора Голенкова, а тот огорчил Игоря Акинфеева. Очень неплохая комбинация донского клуба! У вратаря ЦСКА появился хороший повод «напихать» защитникам.

Правда, спустя шесть минут команда Фабио Челестини вернула преимущество в два гола. На этот раз никто не помешал Кисляку аккуратно уложить мяч в самый угол. Матвей приплюсовал гол к результативной передаче. Ещё один продуктивный матч для молодого полузащитника красно-синих.

По истечении часа игры швейцарский тренер ЦСКА поменял почти весь стартовый состав. Остался только Акинфеев. Неприятный момент — Козлов уходил с поля прихрамывая. Данила получил повреждение, о степени серьёзности которого мы узнаем позднее.

Вышедший на замену Обляков мог сделать счёт крупным, но мяч после его удара вонзился в перекладину. Впрочем, ЦСКА всё равно победил. Очень интересно, как многочисленные новички московской команды проявят себя во второй части сезона.