Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ

19 февраля в России закрывается зимнее трансферное окно. Большинство клубов завершило работу по сделкам. Однако в дедлайн ещё сохраняется несколько неразрешённых историй. Рассказываем, какие переходы ещё могут состояться.

Олейников уйдёт из «Крыльев Советов»?

Иван Олейников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», в декабре 2025 года главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о большом желании заполучить Ивана Олейникова. Однако уже в феврале 2026-го поступила информация: москвичи не договорились с представителями футболиста. Те потребовали для Ивана зарплату 5 млн рублей в месяц. Железнодорожников эти условия не устроили.

При этом 27-летний вингер до сих пор может уехать из Самары. «Рубин» ведёт переговоры с «Крыльями» по его трансферу. Речь идёт о переходе за 130 млн рублей. Казанцы предлагают более выгодные личные условия, чем «Локомотив». Так что вариант с «Рубином» остаётся реальным.

Рассказов сменит Самару на Калининград?

Николай Рассказов «отличился» на сборах, начав массовую потасовку во встрече «Крылья Советов» – «КАМАЗ». Видимо, бойцовские качества защитника приглянулись Андрею Талалаеву. По информации «Чемпионата», «Балтика» интересуется игроком самарцев. В Калининграде видят в Рассказове замену ушедшему в «Спартак» Владиславу Саусю. Николай как раз отказывается продлевать контракт, который истекает летом. Так что самарцы могут предпочесть хоть какую-то компенсацию, чем потерять Рассказова в июне бесплатно.

«Пари НН» привезёт замену для Боселли?

Брайан Мансилья Фото: ФК «Ахмат»

«Пари НН» зимой потерял Хуана Боселли. Лидер команды уехал биться за золото РПЛ в «Краснодар». А нижегородцы пока так и не привезли ему замену. Однако приоритетный вариант у спортивного блока «Пари НН» есть. По информации «Чемпионата», клуб не против арендовать вингера «Ахмата» Брайана Мансилью. Также нижегородцы настаивают на том, чтобы прописать в соглашении опцию выкупа. Грозненцы готовы отпустить 28-летнего аргентинца, но хотят выручить за него приблизительно ту же сумму, которую потратили на покупку — около € 2 млн. Её и планируют прописать в возможном выкупе.

А ещё к Шпилевскому приедет воспитанник «Зенита»?

Илья Кирш Фото: ФК «Черноморец»

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что защитник Илья Кирш переходит в «Пари НН». «Зенит» прерывает аренду футболиста в «Черноморце», чтобы отправить 21-летнего игрока в Нижний Новгород. Аренда Кирша также подразумевает обязательный выкуп за 22 млн рублей. Отметим, что «Пари НН» заплатит «Черноморцу» 8 млн рублей за досрочное расторжение аренды. Летом 2026-го Кирш подпишет с нижегородцами трёхлетний контракт. Ждём официального подтверждения сделки.

В «Сочи» окажутся экс-форвард «Спартака» и нападающий «Краснодара»?

«Сочи» нужен центральный нападающий. И оказаться в команде Игоря Осинькина на финише могут сразу две «девятки». По данным «Чемпионата», сочинцы арендуют у «Краснодара» Густаво Сантоса. В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провёл всего 164 минуты в РПЛ. А в «Сочи» у Осинькина он способен раскрыться. Густаво арендуют до конца сезона-2025/2026 без опции выкупа.

А Иван Карпов 12 февраля сообщил, что на юг России переберётся бывший форвард «Спартака» Шамар Николсон. По его информации, сочинцы арендуют игрока у мексиканской «Тихуаны» до конца сезона. Если же «Сочи» сохранит место в РПЛ, то у него будет опция полноценного выкупа ямайца. Однако клуб до сих пор не объявил о сделке. Состоится сегодня?

«Рубин» дожмёт трансфер Ильи Петрова?

Илья Петров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один важный футболист покинет «Балтику»? По информации Ивана Карпова, «Рубин» обсуждает с калининградцами трансфер Ильи Петрова. Казанцы предлагают 40-60 млн рублей, однако за эти деньги «Балтика» отпускать футболиста не хочет. «Рубин» же живёт в режиме экономии и не планирует тратить большие деньги. Альтернативный вариант для команды Франка Артиги — аренда Игнасио Сааведры из «Сочи».

Бонус. «Бомбанёт» ли кто-то из топ-клубов?

«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» не планируют покупок в последний день. Но вдруг один из клубов решит удивить? Никогда нельзя исключать, что подвернётся вариант с классным футболистом. И тогда действовать нужно быстро. Возможно, даже придётся оформлять сделку за пару часов.