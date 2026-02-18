«Спартак» отпустил двоих, «Реал» готовит мегапредложение для «ПСЖ». Трансферы и слухи дня

Прощаемся с ежедневной рубрикой, где мы собираем главные сделки и инсайды дня. Уже завтра в России закрывается трансферное окно. А пока насладимся последней зимней подборкой.

Состоявшиеся трансферы

«Спартак» отпустил двух игроков

О возможном уходе Хлусевича неизменно говорили на протяжении нескольких трансферных окон. В этот раз всё завершилось настоящей сделкой. Принадлежащий «Спартаку» с начала 2022 года защитник отправился в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона. С новым тренером Хуаном Карседо поработать пока не получится, зато есть возможность поучиться у Станислава Черчесова!

Даниил Хлусевич — игрок «Ахмата» Фото: fc-akhmat.ru

Помимо этого, «Спартак» отпустил полузащитника Максима Лайкина. 22-летний воспитанник уехал покорять Лигу PARI в составе «КАМАЗа». В отличие от Хлусевича, здесь трансфер полноценный. Впрочем, у «Спартака» остаётся право приоритетного выкупа.

«Балтика» рассталась с Фернандесом и купила бразильца

Калининградцы тоже провернули две сделки, но кардинально разные — на вход и на выход. Начнём со второй категории: нападающий Алекс Фернандес уехал в аренду в узбекистанский «Навбахор». Договор — до конца 2026 года.

Теперь о пополнении. К «Балтике» присоединился бразильский нападающий Дерик Ласерда. Забрали его с родины, где он играл за «Куябу». 26-летний игрок будет рубиться в Калининграде на правах аренды до конца сезона, при этом предусмотрено право выкупа.

Дерик Ласерда — игрок «Балтики» Фото: Телеграм-канал «Балтики»

У «Рубина» новый вратарь

Контракт с казанским клубом подписал 27-летний Алексей Кеняйкин. Договор рассчитан до 2028 года. Новичок получил почётный 1-й номер.

Вы можете помнить Кеняйкина по «Оренбургу», за который он выступал в РПЛ с 2022-го по 2024-й. Впоследствии кипер принадлежал ульяновской «Волге». Там он в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча. Тем не менее отправился на повышение, с чем можно только поздравить.

Алексей Кеняйкин — игрок «Рубина» Фото: Телеграм-канал «Рубина»

Трансферные слухи дня

«Реал» потеряет двух ветеранов, но готовит мегапредложение по звезде «ПСЖ»

Речь об Антонио Рюдигере и Давиде Алабе. У обоих летом истекают контракты, и продлены они, судя по всему, не будут. По крайней мере, об этом пишет Николо Скира.

А мужчины, если что, заслуженные. 32-летний Рюдигер играет за «Реал» с 2022 года и выигрывал Лигу чемпионов в 2024-м. А 33-летний Алаба в Мадриде с 2021-го и застал аж две победы в ЛЧ. Без этого опыт в «Реале» не считается полноценным.

Есть для болельщиков и хорошие новости. El Nacional пишет, что «Мадрид» нацелился на вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ. «Реал» якобы готов заплатить за 20-летнего таланта € 100 млн и даже предложить ему больше игрового времени, чем тот получает в Париже. Нас ждёт новая сага?

Вольтемаде заскучал по Германии в «Ньюкасле»

Ещё летом новая надежда немецкого футбола переехал в Англию за внушительные € 75 млн, а теперь, похоже, намерен всё вернуть назад. Bild пишет, что 24-летний Вольтемаде недоволен жизнью вдали от родины и хочет снова играть в Бундеслиге.

План Ника — вернуться в «Штутгарт», откуда и уезжал в «Ньюкасл», либо поднять планку и запрыгнуть в «Баварию», которая уже давно хочет его заполучить. Во втором случае Вольтемаде заменит Николаса Джексона, выступающего в Мюнхене на правах аренды.

«Ливерпуль» снова отбивается от «Реала»

У мадридцев особые чувства к игрокам этого английского клуба — интерес возникает моментально. В случае с Домиником Собослаи оно и понятно — венгр проводит мощнейший сезон и тащит, несмотря на общекомандные проблемы. Косвенные признаки готовящегося трансфера уже появились: тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что Собо с детства мечтает о «Реале», из Мадрида доносятся комплименты.

Но, если верить TEAMtalk, «Ливерпуль» это не волнует. Клуб уже ведёт переговоры о новом контракте с 25-летним полузащитником, о чём тот и сам в открытую заявлял, и намерен в дальнейшем помешать отъезду лидера в Испанию. Если что, нынешний контракт Собослаи с «Ливерпулем» действует до 2028-го, так что о любимом формате со свободными агентами «Реал» пока может не думать.

«Сити» нашёл правого защитника на годы

С этой позицией в Манчестере давно творится что-то непонятное. После того как на глазах состарился, а затем и ушёл Кайл Уокер, Гвардиола зарядил на правый фланг обороны номинально центрального полузащитника Матеуса Нунеса. И именно бразилец сейчас первый выбор, хотя «Сити» явно может позволить себе качественного профильного игрока.

Кажется, теперь всё встанет на свои места, причём буквально. Как сообщает talkSPORT, «Сити» нацелился на Тино Ливраменто из «Ньюкасла». За 23-летним англичанином (паспорт — ещё один плюс) следят уже несколько месяцев и видят в нём решение проблемы на годы вперёд. Единственное препятствие — сам «Ньюкасл», который рассчитывает продлить контракт с игроком.

Новые подробности переговоров «Барсы» и «МЮ» по Рашфорду

Тут без лишних подводок, просто дадим слово маэстро мира инсайдов Фабрицио Романо, который выступил по теме на своём YouTube-канале.

«С одной стороны, «Барселона» хочет сохранить его. Намерения клуба предельно ясны. Они хотят, чтобы Рашфорд остался. Им очень нравится его отношение к делу, они довольны его игрой, универсальностью. Маркус может играть на позиции центрального нападающего и на позиции вингера. Но «Барселона» хотела бы договориться с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера.

У них есть опция выкупа за € 30 млн. «Барселона» хочет договориться ещё и потому, что зарплата Маркуса Рашфорда — это значительная сумма. Одно дело — оформить аренду игрока на несколько месяцев, а потом снова вести переговоры, и совсем другое — оформить полноценный трансфер.

Поэтому с финансовой точки зрения «Барселона» хотела бы договориться с «Манчестер Юнайтед» и найти компромисс. Однако «МЮ» даёт понять, что цена уже ясна — € 30 млн, фиксированная сумма, уже гарантированная опцией выкупа».

Одной строкой