«Карабах» размазан в ЛЧ — пропустили 6! У звезды «Ньюкасла» покер и ссора с капитаном

Пара «Карабах» — «Ньюкасл», наверное, самая предсказуемая в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Однако так хотелось чуда! Как минимум в Баку от азербайджанцев ожидали серьёзного сопротивления. Но в дебютном для клуба матче в плей-офф ЛЧ «Карабах» посыпался уже в первом тайме.

Из-за многочисленных травм нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде играет в полузащите. А позицию центрфорварда занимает Энтони Гордон. Именно англичанин и стал главным героем встречи. С первых минут гости полетели забивать «Карабаху». И усилия оправдались сразу. Уже на третьей минуте Гордон открыл счёт: Дэн Бёрн проткнул мяч на Энтони, а тот вошёл в штрафную и с ходу пальнул в дальний угол.

Не успел «Карабах» опомниться, как на табло горел счёт 0:2. На восьмой минуте Малик Тшау удвоил преимущество «Ньюкасла», головой замкнув подачу от Кирана Триппьера с левого фланга.

Думаете, команда Эдди Хау остановилась? Нет! С высокой периодичностью англичане создавали опасные моменты. Уже к получасу счёт мог быть 0:5. Азербайджанцам повезло, что у них есть Матеуш Кохальски. Тот несколько раз выручил «Карабах» в критических ситуациях. Однако на 32-й минуте даже поляк не спас. Судья Эспен Эскос назначил пенальти в ворота «Карабаха»: арбитр сбегал к монитору и рассмотрел игру рукой у защитника Матеуса Силвы. Гордон подошёл к «точке» и уверенно реализовал 11-метровый.

Гордон празднует гол Фото: Aziz Karimov/Getty Images

А уже буквально в следующей атаке Энтони оформил хет-трик! Кевин Медина замешкался с мячом, который у него перехватил Гордон. Форвард умчался один на один с Кохальским, обошёл того и пробил в пустой створ. О какой-либо интриге уже не было и речи. А полтора оставшихся тайма превратились в формальность. «Ньюкасл» де-факто оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для «Карабаха» исторический матч в плей-офф ЛЧ обернулся трагедией. Зато Гордон продолжил переписывать рекорды. В концовке тайма он заработал ещё один пенальти. Капитан «Ньюкасла» Триппьер хотел, чтобы 11-метровый исполнил Джо Уиллок. Однако Энтони отодвинул партнёра от мяча и пробил сам. Точно, к счастью для него. 5:0! Гордон — второй игрок в истории Лиги чемпионов, оформивший покер в первом тайме. До этого таким отметился только форвард «Шахтёра» Луис Адриано (тот самый, потом выступавший за «Милан» и «Спартак») в 2014 году во встрече с БАТЭ.

Любопытно, что страсти внутри «Ньюкасла» закипели после свистка на перерыв. Триппьер начал высказывать претензии Гордону: видимо, капитану не понравилось, что партнёр не послушался его. Игрокам англичан пришлось разводить Кирана и Энтони по разным сторонам. Интересно, что творилось в раздевалке.

Конфликт игроков «Ньюкасла» Фото: Кадры из трансляции

«Карабах» вышел на второй тайм с одной задачей — утешить болельщиков. Ещё до матча тренер Гурбан Гурбанов отметил, что «Ньюкасл» не даёт соперникам показать их футбол. Действительно, азербайджанцев смяли и выключили из игры. За 45 минут «Карабах» ни разу не пробил по воротам. Но второй тайм начал достаточно бодро.

Повод покричать появился у болельщиков на стадионе имени Тофика Бахрамова на 56-й минуте. Элвин Джафаргулиев получил пас на грани офсайда, вошёл в штрафную и с острого угла пробил Ника Поупа. Судья Эскос сначала зафиксировал офсайд, но после консультации с VAR изменил решение.

«Карабах» празднует гол Фото: UEFA via Getty Images

«Ньюкасл» пропущенный гол особо не расстроил. Команда продолжила комбинировать и чаще владеть мячом. Множества моментов англичане не создавали, важнее было контролировать ход встречи. Впрочем, забитый мяч всё равно нашёл гостей. На 72-й минуте вышедший на замену Джейкоб Мёрфи получил пас в правом полуфланге, сместился ближе к центру и нанёс дальний удар. После рикошета от головы Бадави Гусейнова мяч аккуратно приземлился в воротах «Карабаха».

Второй день подряд Лига чемпионов удивляет разгромами. После неожиданного результата в матче «Галатасарая» и «Ювентуса» (5:2) сюрприз преподнесли в Баку. Кстати, ещё один фан-факт: Гордон с 10 голами вышел на второе место в списке бомбардиров ЛЧ. В АПЛ же у Энтони всего три мяча в 20 турах.

«Ньюкасл» уже может планировать подготовку к 1/8 финала. А «Карабах» должен получить кайф от выездной встречи на «Сент-Джеймс Парк». Возможно, команда Гурбанова сможет оформить неожиданный результат в Англии?