Станкович перевернул сезон «Црвены Звезды»! У клуба теперь ещё больше пересечений с РПЛ

«Црвена Звезда» – одна из немногих оставшихся в еврокубках команд, которую в России многие поддерживают вне зависимости от клубных пристрастий. Всё же сербы близкий нам народ, да и в составе самих белградцев хватает людей, которых мы помним по РПЛ. Это вернувшийся домой из «Спартака» тренер Деян Станкович, экс-защитники «Зенита» Родригао и Страхиня Эракович, а также бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян. Рассказываем, как у них дела. Сегодня «Црвена Звезда» с этим квартетом выйдет во Франции на битву с «Лиллем» в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы.

Мы привыкли, что «Црвена Звезда» каждый год легко выигрывает чемпионат Сербии. В прошлом сезоне белградцы привезли 27 очков соседям и своему самому принципиальному сопернику «Партизану». В позапрошлом – 18. Ещё годом ранее «Црвена Звезда» оторвалась от дуэта преследователей на 22 очка и вообще прошла весь чемпионат без поражений. Но в этом сезоне – не так.

Когда Станкович принимал команду в конце декабря, «Црвена Звезда» занимала лишь второе место. После 20 туров лидировал «Партизан», набравший 46 очков. Действующий чемпион и участник Лиги Европы не совсем справлялся с гонкой на несколько фронтов – отставал на одно очко. На тот момент у команды было аж три поражения и три ничьих в сербской лиге. Прежний тренер Владан Милоевич ушёл в отставку, освободив кресло уволенному из «Спартака» коллеге.

У Станковича пока всё идёт как по маслу. В чемпионате «Црвена Звезда» одержала при нём три победы с общим счётом 11:1 – в матчах с «Чукаричками» (3:1), «Нови Пазаром» (5:0) и «Железничаром» (3:0). Особую ценность победной серии придаёт тот факт, что команда вернула себе лидерство. Это случилось благодаря осечке «Партизана», который сыграл вничью дома с «Радничками» (0:0). Кстати, в ближайшем туре 22 февраля «Црвена Звезда» примет как раз «Партизан».

Деян Станкович в «Црвене Звезде» Фото: Imago/TASS

В Кубке Сербии команда Станковича вышла в четвертьфинал, разгромив в 1/8 финала на выезде соперника из низшего дивизиона – «Будучность Добановци» (4:1). Так что к лету Деян может взять два трофея с «Црвеной Звездой». Лигу Европы белградцам выиграть вряд ли по силам, но общий этап при новом старом тренере она завершила успешно. Команда Станковича победила «Мальмё» (1:0) в Швеции и сыграла вничью дома с «Сельтой» (1:1). Встреча с соперником из топ-лиги – пока единственная, которую Деян не выиграл после возвращения. В плей-офф Лиги Европы белградцы вышли с 15-го места.

В зимнее окно одним из трёх приобретений «Црвены Звезды» и самым ценным, исходя из статуса игрока, стал Эракович. Именно Станкович несколько лет назад раскрутил карьеру молодого Страхини, а теперь добился его трансфера из «Зенита». Белградцы арендовали 25-летнего центрального защитника (за € 1 млн, по данным Transfermarkt) с правом выкупа. По информации Mozzart Sport, «Звезда» в межсезонье может забрать Эраковича за € 3,5 млн, а «Зенит» получит 50% от будущей перепродажи игрока. Защитник присоединился к команде 4 февраля и уже поучаствовал в победных матчах с «Железничаром» и «Будучностью Добановци».

«Страхиня – отличный игрок, именно тот профиль, который мы искали для усиления обороны. Станкович хорошо его знает, и всё это необходимое условие для того, чтобы Эракович добился успеха, внёс свой вклад в укрепление команды, повышение её конкурентоспособности и продолжение достигнутых нами успехов. Станкович с самого начала был за возвращение Эраковича, он его очень хорошо знает и продвинул в первую команду «Црвены Звезды». Под его руководством Эракович стал тем, кем является сейчас, поэтому я верю, что Страхиня при Деяне будет отлично играть и в этом сезоне», – рассказал спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела.

Другой зимний трансфер с участием экс-игрока РПЛ – уход из «Црвены Звезды» бывшего вингера «Пари НН» Милсона. Ангольца арендовала «Аль-Джазира» из ОАЭ за € 500 тыс. Милсон отыграл за белградский клуб полтора года, в нынешнем сезоне провёл 26 матчей (в основе – 14) и набрал 2+5.

Ещё один центральный защитник и экс-легионер «Зенита» Родригао выступает за «Црвену Звезду» со старта сезона. В феврале 2025 года бразилец уехал из Санкт-Петербурга, несколько месяцев оставался без команды, а летом подписал двухлетний контракт с белградским клубом.

Родригао в «Црвене Звезде» Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Известно, что у Родригао есть хроническое повреждение, которое помешало ему держать стабильно высокий уровень в «Зените», но в Сербии 30-летний защитник восстановился, набрал форму и не выбывал надолго. Бразилец провёл 27 матчей во всех турнирах (в основе – 23), только восемь раз оставался на скамейке. У Родригао три гола и одна голевая передача. Интересно, что он забивал в трёх последних играх в чемпионате Сербии – пока не появился Эракович и Станкович не отправил бразильца в запас.

По статистике Родригао лучший в составе «Црвены Звезды» в сербской лиге по выигранным единоборствам (70%) и по такому своеобразному показателю, как выносы мяча. Второй по точным длинным передачам, третий по общему количеству выигранных единоборств. Кроме того, он входит в топ-5 по отборам и перехватам. На общем этапе Лиги Европы бразилец хоть и сыграл поменьше, но тоже среди лидеров «Црвены Звезды» по разным статистическим данным – выигранным единоборствам (те же 70%), длинным пасам, выносам, заблокированным ударам и отборам. Запомнилась предголевая передача Родригао в дебютном матче Станковича с «Мальмё». Экс-зенитовец классно развил атаку забросом за спины со своей половины поля.

Наир Тикнизян в «Црвене Звезде» Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Тикнизян и вовсе наш человек в Сербии, пусть даже играет за сборную Армении. Уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник российского футбола. Наир тоже в «Црвене Звезде» с лета 2025-го – белградский клуб выкупил его у «Локомотива» за € 1,7 млн. У левого защитника 30 матчей в нынешнем сезоне и две голевые передачи. В еврокубках стабильно играет с первых минут – во всех 14 матчах Лиги Европы и квалификации Лиги чемпионов попадал в основу. Там Тикнизян лучший в составе «Црвены Звезды» по обводкам, второй по количеству выигранных единоборств и входит в топ-5 по ударам, точным передачам на чужой трети, заработанным фолам и заблокированным пасам.

В чемпионате Сербии Наир восемь раз начинал матчи на скамейке – в двух из них вышел на замену. Тренер иногда давал ему паузу. Там защитник только в топ-5 по отборам и проценту выигранных единоборств. В зимнее окно писали о возможном уходе Тикнизяна. Однако Станкович попросил не продавать игрока сборной Армении.

Звездан Терзич генеральный директор «Црвены Звезды» «В первом же разговоре о составе команды Деян Станкович сказал мне: «Пожалуйста, не трогай Тикнизяна». Нам поступило предложение по нему из России на € 5,5 млн. Не буду называть клуб. Деян умолял меня, говорил: «Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, у него такая энергия, работоспособность».

Тикнизян ради переезда в Белград пошёл на понижение зарплаты. В интервью Нобелю Арустамяну Наир признался, что зарабатывает в «Црвене Звезде» € 600 тыс. чистыми, тогда как в «Локомотиве» его зарплата составляла приблизительно € 750 тыс. в год. Зато этот трансфер, судя по всему, принёс ему пользу в игровом плане. А ещё – сербский паспорт. В сентябре Тикнизян получил его по инициативе клуба.

К слову, чемпиону Сербии принадлежит россиянин Егор Пруцев. Вот только брат хавбека «Локомотива» с сентября играет на правах аренды за белградский ОФК. У 23-летнего вингера девять матчей и три голевые передачи за сезон – в основе «Црвены Звезды» Пруцев так и не закрепился.