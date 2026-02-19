Бывший форвард-мем «Ливерпуля» снова влип. Нуньеса отзаявили – подставил трансфер Бензема

Дарвин Нуньес — один из самых парадоксальных футболистов современности. Ещё в «Ливерпуле» он запомнился тем, что забивал из сложных ситуаций, но промахивался по пустым воротам. Например, как в этом случае в матче с «Тулузой» в Лиге Европы.

Промах Дарвина Нуньеса Фото: Кадр из трансляции

Когда Дарвину дали исполнить пенальти, чтобы набраться уверенности, он попал в штангу. Со штангами у него вообще особые отношения. Во встрече с «Манчестер Сити» влетел в одну из них пятой точкой, а в игре с «Челси» четыре раза пробил в каркас ворот. Удивительный нападающий, который регулярно влипал в истории. Как-то раз даже наехал на Гвардиолу прямо на поле.

В прошлом сезоне форвард практически не появлялся в стартовом составе. Португальское издание A Bola сообщало, что уругваец стал жертвой своего же контракта. «Ливерпулю» пришлось бы заплатить «Бенфике» бонусные € 5 млн, если бы нападающий сыграл 50-й матч в основе в АПЛ или в ЛЧ.

Уход Нуньеса из «Ливерпуля» напрашивался и случился летом 2025 года. Изначально сообщалось, что форвард может оказаться в «Наполи», но в результате удалось договориться о трансфере футболиста в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатил € 53 млн и бонусы. Сообщалось, что главный тренер Симоне Индзаги лично заинтересован в футболисте, который заключил контракт на три года.

Дарвин Нуньес Фото: ФК «Аль Хиляль»

Однако прошло чуть больше полугода, и форвард снова оказался в удивительной ситуации. Его отзаявили в чемпионате. Он больше не может играть за команду, хотя у него нет проблем со здоровьем. Дарвин долгое время был игроком основы и забил пять мячей за 15 туров, но теперь по нему ударил лимит на легионеров. По регламенту клуб может заявлять не более восьми иностранцев, родившихся раньше 2003 года.

Этой зимой в «Аль-Хиляль» пришёл 38-летний Карим Бензема. Чтобы включить его в состав, нужно было от кого-то отказаться. Этим кем-то стал другой форвард — Нуньес. «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб страны (19 чемпионств) и сейчас ведёт упорную борьбу за первое место. «Аль-Наср» с Криштиану Роналду отстаёт всего на одно очко. Бензема в дебютном матче за «Аль-Хиляль» сделал хет-трик, а победный гол забил пяткой между ног защитнику.

Права на трансляции саудовской Про-Лиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Дарвину в такой ситуации приходится довольствоваться лишь азиатской Лигой чемпионов. В последней встрече его выпустили в основе — отдохнувший форвард сделал дубль, а его команда выиграла со счётом 2:1 у «Аль-Вахды» из ОАЭ. Следующий матч в азиатской ЛЧ только в марте.

Всё это едва ли устраивает Дарвина. Особенно с учётом ЧМ-2026. Нуньес остаётся самым опытным нападающим сборной Уругвая, после того как Суарес и Кавани завершили карьеру. При этом главный тренер национальной команды Марсело Бьелса в октябрьскую паузу набрал состав, полный молодых футболистов, чтобы лучше познакомиться с ближайшим резервом. Отсутствие игровой практики в чемпионате может сказаться на позициях Нуньеса в сборной.

И вариантов у форварда не так много. Его отстранение случилось тогда, когда трансферное окно в европейских топ-лигах уже закрылось. В последнее время мелькали новости об интересе к форварду со стороны бразильского «Фламенго», однако сделка не продвинулась из-за запросов футболиста по зарплате. По информации Capology, форвард получает в Саудовской Аравии около € 22 млн в год.

Дарвин Нуньес Фото: ФК «Аль Хиляль»

Нуньес не первый футболист, которого отзаявили из команды саудовской Про-Лиги из-за лимита. Один из самых известных случаев произошёл год назад. Тогда «Аль-Ахли» исключил из заявки на чемпионат Роберто Фирмино ради новичка Вендерсона Галено, за которого заплатили € 50 млн «Порту». Впрочем, самая удивительная ситуация сложилась буквально на днях с одноклубником Дарвина Нуньеса. Помимо него, «Аль-Хиляль» отзаявил ещё и Пабло Мари, которого взял в аренду совсем недавно — в январе 2026 года.