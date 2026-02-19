Новая сенсация от Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил три

«Будё-Глимт» с Хайкиным продолжает удивлять! В первом матче стыкового раунда плей-офф команда Хьетиля Кнутсена победила дома «Интер». Ещё на финише общего этапа норвежцы сенсационно переиграли «Манчестер Сити» и «Атлетико», а теперь поставили на грань вылета из ЛЧ лидера Серии А.

Дерби Италии забрало у игроков «Интера» так много сил и эмоций, что Кристиан Киву сделал сразу пять перестановок в стартовом составе. В центре обороны Ачерби вышел вместо Биссека, в центре полузащиты Мхитарян – вместо Зелиньского, в центре нападения Эспозито – вместо Тюрама. Кроме того, тренер «нерадзурри» освежил оба фланга, поменяв Луиса Энрике и Димарко, соответственно, на Дармиана и Карлоса Аугусто. Смелое решение в плей-офф Лиги чемпионов! Что ж, у кого-то избыток матчей, а у кого-то нехватка практики, как у «Будё-Глимт» этой зимой.

Искусственное поле и норвежский мороз увеличивали шансы хозяев. При счёте 0:0 команда Кнутсена больше владела мячом, а «Интер» в дебюте встречи высоко прессинговал и сделал несколько перехватов и отборов на чужой половине. Однако голевых моментов из этого не выжал. В остальном же игра застревала в центре поля. «Будё-Глимт» тоже включал высокий прессинг по ситуации и вынуждал «нерадзурри» ошибаться.

А на 20-й минуте норвежцы забили первым же ударом в створ. «Будё-Глимт» вскрыл оборону «Интера» классной многоходовой комбинацией по центру. Левый защитник Бьёркан своим смещением в середину создал в этой зоне численное преимущество и развил атаку, а в завершающей стадии здорово сыграл капитан Хёг. Центрфорвард тонким пасом пяткой вывел Фета на ударную позицию. Хавбек вторым касанием отправил мяч в сетку на средней высоте.

Только после этого «Интер» реализовал свой атакующий потенциал. До гола хозяев Хайкин скучал без настоящей работы. Чем ближе был перерыв, тем горячее становилось у ворот Никиты. Сначала Дармиан зарядил в штангу из пределов штрафной, затем команда Киву впервые пробила в створ, повторив голевую атаку «Будё-Глимт» (Мартинес пяткой ассистировал партнёру, но тот отправил мяч прямо в руки российскому голкиперу), а на исходе получаса «нерадзурри» отыгрались. Барелла дал предложение, сместившись в правый фланг, и оттуда выполнил кросс в штрафную. После единоборства в воздухе мяч отскочил к Эспозито, который нанёс удар низом с разворота. Вряд ли Хайкин мог спасти. Правда, показалось, что в верховой борьбе Карлос Аугусто сыграл рукой. VAR проверил эпизод – и не нашёл фола.

ГОЛ ФРАНЧЕСКО ЭСПОЗИТО Фото: Mattia Pistoia — Inter/Inter via Getty Images

На первых минутах второго тайма «Интер» продолжал создавать голевые моменты. Прошло всего 45 секунд со стартового свистка немца Зиберта, а Мартинес уже попал в штангу. В этой атаке передача в штрафную изначально шла на Эспозито, однако молодой форвард не попал по мячу и потом отбросил его на Лаутаро. Если бы Франческо пробил, выскочивший из ворот Хайкин, возможно, сделал бы сейв. А так Никите просто повезло. Но чуть позже и российский голкипер показал себя – справился с непростым ударом после розыгрыша «Интером» штрафного.

Тем не менее «Будё-Глимт» выровнял игру, отодвинул её от своих ворот. И по истечении часа матча выдал сумасшедший отрезок с двумя голами! Первый из них родился в результате ошибки Карлоса Аугусто – бразилец «привёз» контрвыпад неточным пасом через центр. Дальше сработала связка Хёг – Хёуге. Центрфорвард отдал передачу на вингера, а экс-игрок «Милана» Хёуге обработал мяч и тут же выстрелил в ближнюю девятку.

Игроки «Интера» как будто настолько замёрзли в Будё, что перестали анализировать происходящее на поле. Ещё одна потеря на своей половине стоила «нерадзурри» пропущенного гола спустя три минуты. «Будё-Глимт» развернул атаку с левого фланга в центр, где на грани офсайда почти в одной точке открылись сразу двое. Сработало такое открывание идеально. Бломберг получил мяч и покатил Хёгу на пустые.

Какие же красавцы парни Кнутсена! Всего с парой легионеров в составе «Будё-Глимт» деклассировал лидера Серии А. «Нерадзурри» не были похожи на топ-команду, а Киву наверняка пожалел, что поспешил с заменой капитана Мартинеса при счёте 1:1. Норвежцы хорошо защищались и числом, и умением и грамотно сбивали темп владением. «Интер» атаковал беззубо и за целый тайм нанёс лишь один удар в створ – хозяевам даже не потребовались чудеса от Хайкина, чтобы сохранить победу.