«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте

Вингер «Арсенала» Сака в воскресном матче Кубка Англии не должен был выходить в основе. Появился с первых минут лишь из-за травмы партнёра на разминке. Причём англичанин вышел центральным атакующим полузащитником. Тогда «Арсенал» выиграл у «Уигана» со счётом 4:0, а после матча Артету спросили про нестандартную позицию Саки. Тренер ответил, что ему понравилось, ведь соперник к такому не был готов.

И вот новый матч. На этот раз в чемпионате Англии. Эдегор должен восстановиться только к выходным, но есть возможность поставить в центр поля Эзе, который сделал два ассиста в последнем матче. Однако Артета вновь поставил Саку на позицию «десятки», а Мадуэке — направо. И уже на пятой минуте забил как раз Букайо!

Капитан команды оказался в самом центре вратарской, где обычно не появляется при позиционных атаках. Англичанину мяч шёл на ногу, однако он нагнулся и пробил головой — мяч прошёл между ног вратаря «Вулверхэмптона». Празднуя гол, Сака как бы записывал что-то ручкой. Вероятно, это была отсылка к подписанию нового контракта. Хотя официально о нём ещё не объявляли.

Букайо Сака празднует гол Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

На этом проблемы «Вулвз» в первом тайме не закончились. На 20-й минуте потребовалась замена одному из ключевых игроков. Гомес сел на газон, хотя он обошёлся без каких-либо явных стыков. Судя по всему, у него изначально были проблемы со спиной, которую затейпировали. Пришлось поле покинуть.

За первые 45 минут счёт по ударам — 0:7. Первый шанс у «Вулвз» появился только в компенсированное время, когда Андре пробил рядом со штангой. Однако в начале второго тайма «Арсенал» забил снова. Инкапье реализовал выход один на один, открывшись на грани офсайда после паса Габриэла Магальяйнса.

Ассист Габриэла Магальяйнса Фото: Кадр из трансляции

VAR долго проверял эпизод, но всё-таки засчитал взятие ворот. Важный гол для Инкапье, который бьётся за место в основе с Калафьори и Льюисом-Скелли. И дебютный за «Арсенал» в АПЛ.

Только вот у «Вулвз» тоже нашёлся футболист, забивший дебютный мяч за команду. Причём какой! После паса Сантьяго Буэно отличился его однофамилец Уго Буэно, который уже третий сезон находится в команде. Испанец пробил с линии штрафной, и мяч по дуге зашёл в дальнюю девятку. И вот тут стало действительно волнительно для лидера.

Гол Уго Буэно Фото: Кадр из трансляции

У «Арсенала» сразу пошли замены. Причём Артета обновил атаку, выпустив Эзе и Жезуса вместо Мадуэке и Дьёкереша. Эти перестановки позволили Саке вернуться на привычную позицию на правом фланге. Хотя англичанин отыграл там не так долго — на 72-й минуте его пришлось заменить из-за повреждения. Судя по всему, не очень серьёзного. После помощи врачей футболист сам покинул поле.

Концовка матча казалась скучной. В последние 15 минут основного времени никто не нанёс ни одного удара. Однако на 90+4-й минуте «Вулверхэмптон» вырвал ничью. Хозяевам помогла несогласованность между Райей и Габриэлом. Отскочивший от них мяч пришёл к Эдози, который забил с помощью двух рикошетов от Калафьори — 2:2.

Столкновение Габриэла Жезуса и Йерсона Москеры Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

С финальным свистком в центре поля завязалась небольшая потасовка. Жезус получил жёлтую за толчок Москеры, который эмоционально праздновал ничью. У «Арсенала» же в последних семи турах лишь две победы. Отрыв команды Артеты от второго места составляет пять очков, но у «Сити» – матч в запасе.