Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Вулверхэмптон — Арсенал — 2:2, обзор матча 31-го тура АПЛ, голы: Сака, Инкапье, Буэно, Калафьори, статистика, 18 февраля 2026

«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте
Григорий Телингатер
Отчёт «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 2:2
Комментарии
Чемпионская гонка стала ещё напряжённее.

Вингер «Арсенала» Сака в воскресном матче Кубка Англии не должен был выходить в основе. Появился с первых минут лишь из-за травмы партнёра на разминке. Причём англичанин вышел центральным атакующим полузащитником. Тогда «Арсенал» выиграл у «Уигана» со счётом 4:0, а после матча Артету спросили про нестандартную позицию Саки. Тренер ответил, что ему понравилось, ведь соперник к такому не был готов.

И вот новый матч. На этот раз в чемпионате Англии. Эдегор должен восстановиться только к выходным, но есть возможность поставить в центр поля Эзе, который сделал два ассиста в последнем матче. Однако Артета вновь поставил Саку на позицию «десятки», а Мадуэке — направо. И уже на пятой минуте забил как раз Букайо!

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     0:2 Инкапье – 56'     1:2 Буэно – 61'     2:2 Калафьори – 90+4'    

Капитан команды оказался в самом центре вратарской, где обычно не появляется при позиционных атаках. Англичанину мяч шёл на ногу, однако он нагнулся и пробил головой — мяч прошёл между ног вратаря «Вулверхэмптона». Празднуя гол, Сака как бы записывал что-то ручкой. Вероятно, это была отсылка к подписанию нового контракта. Хотя официально о нём ещё не объявляли.

Букайо Сака празднует гол

Букайо Сака празднует гол

Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

На этом проблемы «Вулвз» в первом тайме не закончились. На 20-й минуте потребовалась замена одному из ключевых игроков. Гомес сел на газон, хотя он обошёлся без каких-либо явных стыков. Судя по всему, у него изначально были проблемы со спиной, которую затейпировали. Пришлось поле покинуть.

За первые 45 минут счёт по ударам — 0:7. Первый шанс у «Вулвз» появился только в компенсированное время, когда Андре пробил рядом со штангой. Однако в начале второго тайма «Арсенал» забил снова. Инкапье реализовал выход один на один, открывшись на грани офсайда после паса Габриэла Магальяйнса.

Ассист Габриэла Магальяйнса

Ассист Габриэла Магальяйнса

Фото: Кадр из трансляции

VAR долго проверял эпизод, но всё-таки засчитал взятие ворот. Важный гол для Инкапье, который бьётся за место в основе с Калафьори и Льюисом-Скелли. И дебютный за «Арсенал» в АПЛ.

Только вот у «Вулвз» тоже нашёлся футболист, забивший дебютный мяч за команду. Причём какой! После паса Сантьяго Буэно отличился его однофамилец Уго Буэно, который уже третий сезон находится в команде. Испанец пробил с линии штрафной, и мяч по дуге зашёл в дальнюю девятку. И вот тут стало действительно волнительно для лидера.

Гол Уго Буэно

Гол Уго Буэно

Фото: Кадр из трансляции

У «Арсенала» сразу пошли замены. Причём Артета обновил атаку, выпустив Эзе и Жезуса вместо Мадуэке и Дьёкереша. Эти перестановки позволили Саке вернуться на привычную позицию на правом фланге. Хотя англичанин отыграл там не так долго — на 72-й минуте его пришлось заменить из-за повреждения. Судя по всему, не очень серьёзного. После помощи врачей футболист сам покинул поле.

Концовка матча казалась скучной. В последние 15 минут основного времени никто не нанёс ни одного удара. Однако на 90+4-й минуте «Вулверхэмптон» вырвал ничью. Хозяевам помогла несогласованность между Райей и Габриэлом. Отскочивший от них мяч пришёл к Эдози, который забил с помощью двух рикошетов от Калафьори — 2:2.

Столкновение Габриэла Жезуса и Йерсона Москеры

Столкновение Габриэла Жезуса и Йерсона Москеры

Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

С финальным свистком в центре поля завязалась небольшая потасовка. Жезус получил жёлтую за толчок Москеры, который эмоционально праздновал ничью. У «Арсенала» же в последних семи турах лишь две победы. Отрыв команды Артеты от второго места составляет пять очков, но у «Сити» – матч в запасе.

Этим же вечером «Ньюкасл» одержал разгромную победу, но в другом турнире:
«Карабах» размазан в ЛЧ — пропустили 6! У звезды «Ньюкасла» покер и ссора с капитаном
«Карабах» размазан в ЛЧ — пропустили 6! У звезды «Ньюкасла» покер и ссора с капитаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android