«Атлетико» пострадал в бельгийском сумасшествии, «Байер» отомстил! Главное в ЛЧ

Кто прилежно вёл себя на протяжении сезона — отдыхает… А вот троечникам назначили дополнительное занятие — чтобы добраться до 1/8 финала, придётся пройти соперника по стыковым матчам. Во вторник, 17 февраля, зрителей поразили разгромом «Ювентуса», скандалом с Винисиусом и камбэком «ПСЖ». А что же нам показали другие пары в среду?

Гордон оформил покер и повторил рекорд ЛЧ

Сенсации не случилось: «Карабах» «привёз» два пенальти и вдогонку пропустил ещё три мяча уже в первом тайме. Самым активным оказался Энтони Гордон, оформивший покер в первой половине (ранее таким достижением в ЛЧ мог похвастаться только Луис Адриано). Кстати, послушай Гордон капитана Триппьера, дело бы ограничилось хет-триком: Киран хотел, чтобы один из пенальти исполнил Уиллок, но Энтони нагло отодвинул партнёра.

В перерыве пришлось выяснять отношения — наверное, это повлияло на командный дух гостей. Во втором тайме Гордон затих, а «Карабах» отыграл один мяч — Джафаргулиев избежал офсайда и прошил Поупа с острого угла. Однако результативный удар Мёрфи из-за штрафной вернул «Ньюкаслу» победную разницу в пять голов. Шансы «Карабаха» на камбэк в ответной встрече испарились, толком не успев появиться.

Шик исправился за промахи в первом тайме

«Олимпиакосу» не впервой шугать леверкузенцев: ещё на общем этапе греки одержали победу – 2:0. По первому тайму верилось в повторение истории. Шик с Поку мазали из выгодных позиций, а Тареми в концовке забил после стандарта — но гол отменили из-за офсайда. Зато во втором тайме чешский нападающий исправился: сначала спрятался за спиной защитника в контратаке и реализовал выход один на один, а спустя три минуты забил после углового. Скипиони вместе с Андре Силвой в концовке нашли несколько шансов, чтобы сократить разрыв, но игроки «Олимпиакоса» слишком торопились с финальными решениями. В итоге леверкузенцы отомстили за основной этап.

«Брюгге» выжил после 0:2

У «Брюгге» игра не сложилась с самого начала: Сейс сыграл рукой в штрафной, за что Альварес наказал голом с пенальти. В дальнейшем бельгийцы регулярно проверяли Облака дальними ударами, пользуясь дождливой погодой. Но следующий гол снова пришёл от «Атлетико» — постарался новичок Лукман.

Во втором тайме хозяевам наконец-то улыбнулась удача. Оньедика на 51-й минуте добил мяч в створ после спасения Облака, а спустя девять минут Трезольди вовремя подставился под прострел и сравнял счёт. После этого «Атлетико» разозлился: вышедший на замену Сёрлот расшатал нервы чужой обороне многократными ударами, и в итоге Ордоньес зарядил по своим воротам. И всё же «Брюгге» не сломался: мадридцы забыли про Дзолиса на правом фланге, и тот отправил мяч между ног Облаку. Интрига жива!

Хайкин пропустил от «Интера», но норвежцы всё равно победили

«Будё-Глимт» уже сотворил историю, став первой командой из-за полярного круга в плей-офф ЛЧ — теперь норвежцы, видимо, хотят выиграть турнир. Хёг пяткой запустил первую голевую атаку хозяев, которая закончилась расстрелом от Брунстада из центра штрафной. Спустя 10 минут миланцы отыгрались — новая атакующая звезда «Интера» Эспозито сравнял счёт ударом с разворота.

В дальнейшем у команд наблюдалось равенство по голевым моментам, пока на 61-й минуте Хёуге не пробил в ближнюю девятку. А через три минуты гол на себя записал и Хёг — Берг великолепным забросом вывел Бломберга против Зоммера, но вингер отдал на пустые Касперу. До самого финального свистка «Будё-Глимт» дисциплинированно держался у своих ворот, оставляя минимум пространства. Был опасный прорыв от Тюрама, который едва не закончился голом Аугусто, однако Бьёркан спас. Норвежцы на последних секундах едва не ответили четвёртым мячом, но уставшие футболисты запороли интересную контратаку. Как бы это не припомнили после ответки.