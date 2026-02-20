15 главных трансферов зимы в РПЛ, которые так и не состоялись

Трансферное окно в России закрыто. Основная часть работы позади, но у клубов сохраняется небольшое окно возможностей для подписания свободных агентов. Мы понимаем, что едва ли эту опцию используют многие. Скорее малая часть тех, кто не успел привезти игроков в установленные регламентом сроки.

Как и в любое другое окно, в этом мы наблюдали не только за позитивными историями. Были и не самые приятные. А они в большинстве своём упираются в срывы сделок. К примеру, перед самым дедлайном до «Сочи» так и не доехал Шамар Николсона, хотя казалось, что экс-нападающий «Спартака» вновь очутится в РПЛ. И это далеко не единственный сюжет зимы, который так и не довели до конца. Мы собрали главные.

Владислав Саусь и ЦСКА

Владислав Саусь Фото: ФК «Спартак»

В декабре ЦСКА действительно контактировал с «Балтикой» по поводу Сауся. Это публично подтвердил Кирилл Брейдо уже в январе. Вероятно, клуб пытался найти для себя дополнительный механизм, чтобы сконструировать сделку по приобретению Лусиано Гонду, ведь часть прав на Сауся принадлежала «Зениту». Однако в итоге всё закончилось слишком просто: «Спартак» прислал более конкретное и финансово более выгодное предложение. А петербуржцы получили соответствующий процент. Сам ЦСКА вряд ли много потерял от срыва перехода Сауся. Вопрос только в том, выиграл ли «Спартак». Это мы поймём уже весной.

Александр Кокшаров и «Пари НН»

Александр Кокшаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чуть ли не самый загадочный сюжет зимы. Воспитанник «Краснодара» приехал на медосмотр с «Пари НН» и даже отправился на сборы. Сделка по аренде или выкупу должна была стать частью истории с трансфером Хуана Боселли. Однако время шло, а клубы молчали. И в конце января Кокшаров поехал обратно в расположение «Краснодара». По словам самого игрока, его дважды обманули, так и не предложив соглашение. В клубе же объяснили срыв перехода неуверенностью в том, что футболист будет готов играть в весенней части сезона. Так или иначе, до лета нападающий в «Краснодаре» и вряд ли получит там много шансов.

Ульви Бабаев и «Спартак»

Ульви Бабаев (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце декабря казалось, что воспитанник московского «Динамо» близок к переходу в «Спартак». Стороны действительно вели переговоры, несмотря на публичные слова члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина. Он заявил, что руководство никуда не отпустит парня. Уже после мы выяснили: для Степашина это и правда стало делом принципа. По его словам, он лично переговорил с отцом игрока и его агентом, убедив их, что в «Динамо» парню будет лучше. «Спартак» жёстко настаивать не стал. В итоге бело-голубые объявили о заключении нового контракта с 21-летним игроком. Он будет действовать до лета 2029 года.

Райан и «Зенит»

Райан Фото: Carl Recine/Getty Images

«Зенит» вёл консультации по игроку, обсуждалась даже сумма трансфера. Судя по всему, в Петербурге рассматривали возможность покупки молодого таланта за € 35 млн. Но позже выяснилось: ещё около € 15 млн потребовалось бы заплатить в качестве подъёмных и комиссии агентам. Сам игрок тоже не ставил РПЛ в приоритет, однако если бы «Зенит» и «Васко да Гама» договорились, то сделка была бы возможна. Тем не менее петербуржцы вышли из переговоров. А сам Райан в итоге перешёл в «Борнмут». Сумма агентских выплат не разглашается.

Кике Салас и ЦСКА

Кике Салас Фото: Fran Santiago/Getty Images

В середине января «Чемпионат» сообщил, что Кике Салас — один из кандидатов на роль центрального защитника в ЦСКА. 23-летний испанец действительно нравился Челестини, и Фабио лично предлагал кандидатуру этого игрока. Да, внимательные болельщики могли заметить, что интересы тренера и игрока представляет одно футбольное агентство. Однако это не особо помогало в продвижении сделки. А потом появилась кандидатура Матеуса Рейса. По игровым качествам он тоже подходил Челестини, плюс за игрока говорил опыт. Так что армейцы сконцентрировались на этой истории и довели её до конца.

Вадим Раков и «Спартак»

Вадим Раков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», в «Спартаке» рассматривали вариант с приглашением игрока «Крыльев Советов». Однако ситуация осложнялась двумя вещами. Во-первых, немалую часть осени Вадим пропустил из-за травмы, и мало кто понимает, в какой форме он находится. Во-вторых, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Следовательно, для сделки требовалось убедить «Крылья» прервать аренду, а ещё – договориться с другим московским клубом. В итоге в «Спартаке» решили не форсировать ситуацию и подождать до лета.

Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и «Локомотив»

Кирилл Щетинин и Мохаммад Мохеби Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» вёл обсуждения с «Ростовом» по поводу покупки Кирилла Щетинина и Мохаммада Мохеби. И если вытащить россиянина, чей контракт действует до 2028 года, было проблематично, то договориться с иранцем, чьё соглашение истекает через полгода, казалось реальным. Однако не сложился ни один из сюжетов. «Ростов» никого не подписал зимой, поэтому сконцентрировался на том, чтобы по максимуму сохранить обойму. Из ключевых игроков клуб оформил только продажу Ильи Вахании, но и тот присоединится к «Краснодару» летом.

Данила Годяев и «Крылья Советов», Иван Олейников и «Локомотив»

Данила Годяев и Иван Олейников Фото: «Чемпионат»

Эта сделка планировалась как взаимозачётная. «Локо» должен был подписать ведущего полузащитника «Крыльев» Ивана Олейникова, а взамен отправить в Самару талантливого Данилу Годяева, способного закрыть аналогичную позицию. С доплатой в 100 млн рублей. Казалось, всё было близко к завершению, но в итоге москвичи не смогли договориться с Олейниковым по условиям контракта.

Впрочем, это не единственная сага с участием Олейникова. Неделю назад «Чемпионат» сообщил, что переговоры по игроку ведёт «Рубин» — обсуждалась сумма 130 млн рублей. Причём казанцы предлагали Ивану более щедрые условия контракта, чем «Локо». Однако окно закрылось, а сделка так и не состоялась. Почему — пока загадка.

Никола Симич, Милан Роганович и ЦСКА

Никола Симич и Милан Роганович Фото: Getty Images/«Чемпионат»

ЦСКА рассматривал двух молодых игроков «Партизана» как инвестицию. И, судя по всему, сделал белградцам предложение в размере € 9 млн. Однако сербы отклонили оффер, посчитав его недостаточно выгодным. А позже даже подтвердили это публично. Вероятно, в «Партизане» рассчитывали, что российский клуб предложит за футболистов более внушительную сумму. Не исключено, что история не завершена и летом ЦСКА к ней вернётся.

Огуз Айдын и ЦСКА

Огуз Айдын Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В конце февраля турецкие медиа были убеждены: нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын перейдёт в ЦСКА. Местные журналисты инсайдили о согласовании личного контракта и о том, что клубы тоже очень близки к договорённости. Но сделка не состоялась. Кто-то утверждает, что сам Айдын в итоге отказался переезжать в Россию. Другая версия: клубы так и не смогли договориться по сумме компенсации и формату оплаты.

Нико Янкович и «Рубин»

Нико Янкович Фото: MB Media/Getty Images

Казанцы сделали предложение «Риеке» по приобретению 24-летнего полузащитника. Однако хорватский клуб оно не устроило. По данным Ивана Карпова, Казань давала € 1,5 млн вместо запрошенных € 3 млн. В итоге Янкович вместо России поехал в аренду в «Слован» на год. У клуба есть опция выкупа игрока.

Максим Петров и «Локомотив»

Максим Петров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что этот сезон точно хочу доиграть в «Балтике», — так Максим Петров объяснил несостоявшийся переход в «Локо». Однако, судя по инсайдам, сделка действительно была возможна. По информации «Чемпионата», клубы договорились о трансфере, но железнодорожники не смогли найти компромисс с агентами собственного воспитанника. В итоге Петров остался в Калининграде, получив обновлённый контракт.