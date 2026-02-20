«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом

«Балтика» — дважды герой российского футбола в 2025 году. Весной калининградцы за явным преимуществом выиграли Первую лигу, а осенью учинили большой переполох в РПЛ. Олег Лысенко встретился с гендиректором клуба Равилем Измайловым на сборе команды в Турции, чтобы понять, как они это делают и ждать ли продолжения красивой балтийской сказки весной.

«Если не ставить амбициозные сверхзадачи, мы их точно никогда не решим»

— С какими настроениями и ожиданиями подходите к возобновлению сезона?

— Мы прекрасно понимаем, что 12 матчей в чемпионате и как минимум один в Кубке России (надеемся, их всё-таки будет несколько) будут очень тяжёлыми. Всё-таки в начале сезона, летом 2025-го, к нам относились как к клубу, который только вышел из Первой лиги в РПЛ. Соответственно, не ожидали, что мы будем давать бой всем лидерам, с нами будет так сложно играть и за весь первый круг «Балтика» потерпит всего одно поражение. Поэтому настрой был несколько иной, и в той или иной степени он продлился до зимней паузы. Теперь все прекрасно понимают, что мы уже несколько иная команда, с другими амбициями и возможностями в плане игры, и к нам нужно относиться по-другому. Наверное, этот подход усложнит нам проведение игр. С нами будут играть как с командой, которая занимает пятое место, а не как с командой, которая только-только вышла из Первой лиги.

— После первых удачных матчей вы говорили, что если задачи и будут пересмотрены, то позже, осенью. Сейчас это уже произошло?

— Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно. Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места.

— В свежем интервью «Чемпионату» Станислав Черчесов сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятое место будет сродни чемпионству. Какое место станет чемпионством для «Балтики»?

— Первое.

— Даже так?

— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Однако если их не ставить, то их точно никогда не решим.

— За эти полгода самооценка футболистов, тренеров, всего клуба так повысилась?

— Да, но, наверное, всё-таки не за полгода. Этот путь развития «Балтики» имеет несколько более длительную историю. Не стоит забывать: команда уже выходила в РПЛ со второго места, что на тот период тоже было достаточно большим успехом для Калининграда и клуба…

К сожалению, потом мы вылетели. Так сложилось. Однако не стоит забывать, что мы играли в финале Кубка России. Для калининградского футбола это пока самое яркое и большое достижение более чем за 70 лет существования клуба.

Давайте вспомним, что в финале мы играли с «Зенитом», одним из самых сильных клубов России. И при этом очень достойно выглядели: до 80-й минуты вели в счёте и только в конце матча, к сожалению, пропустили два гола, упустив победу. Это веха, история, которая уже вписана в хронологию клуба на долгие-долгие годы.

Это был первый шажок к успеху и к его развитию. Сейчас мы продолжаем движение и радуем наших болельщиков, когда при полных трибунах на равных играем с лидерами. Я считаю, что во встрече с «Краснодаром» ничья скорее была на руку чемпиону – мы вполне могли победить.

Матч со «Спартаком» всё показал, когда мы в меньшинстве, строго на характере, на дисциплине вытянули победу. Поэтому путь продолжается, и становление «Балтики» — тоже.

— Одну из этих игр считаете лучшей с точки зрения эстетики, эмоций или каких-то иных параметров в прошлом году?

— С точки зрения эстетики мне очень понравился первый матч с московским «Динамо». Несмотря на ничейный результат, от игры я получил удовольствие. А в плане характера, борьбы, понятно, выделю встречу в Калининграде со «Спартаком», который заканчивали в меньшинстве. Мы потом посмотрели с тренерским штабом общий пробег команды, и оказалось, что наши 10 игроков в сумме пробежали бо́льшую дистанцию, чем 11 футболистов «Спартака». Это показывает их желание, физическую готовность и возможности нашей команды.

«Мы на пятом месте, «Спартак» — на шестом. У нас критики меньше»

— Если отмотать плёнку назад, на что реально рассчитывали перед стартом сезона?

— Первым хорошим звоночком для нас стала победа в товарищеской игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Тогда впервые подумалось, что наши ожидания несколько скромны. Вместе с удивлением пришло понимание, что команда находится в очень хорошем, сбалансированном состоянии, что она прилично готова физически и тактически. И уже тогда было заметно, что сложился дружеский коллектив. И в сезоне эта работа, которая была проведена повсеместно, привела к достаточно серьёзным результатам.

— Из каких факторов сложилась команда-сенсация первой части сезона?

— Первое — тренерский фактор, работа всего штаба. Невозможно выделить кого-то одного. Прекрасную работу провели главный тренер, помощники главного, тренер по физподготовке, аналитики. У нас очень много правильной информации поступает от аналитического отдела. Обязательно нужно отметить медицинский штаб. Всё-таки у нас сложная физподготовка, и она требует очень кропотливой работы медицины. При таких нагрузках и массажисты должны интенсивно и часто работать, чтобы микротравмы не выливались во что-то неблагоприятное и плохое. Нельзя не сказать и про административный штаб. Вот яркий пример его профессионализма: у нас из-за непогоды отменился спарринг. Но как только ушли тучи, вышло солнце, наши администраторы за считаные минуты нашли другого соперника. И мы, как и было запланировано, провели две полноценные игры, которые дали огромный массив информации для тренеров в плане подготовки и готовности команды к третьему сбору и непосредственно к сезону.

— Тренер по физподготовке Серджио Джованни ещё в штабе Невио Скалы в «Спартаке» работал?

— Да, Серджио — прекрасный специалист и пример для игроков. Даже молодые футболисты не всегда могут с первого раза повторить те упражнения, которые делает человек в три раза старше. Для своего возраста он находится просто в потрясающей форме!

— Говоря о феномене «Балтики», чаще всего вспоминают пример «Лестера». Вам, кажется, такая аналогия не по душе?

— Не помню, чтобы называл «Лестер» плохим примером. Я говорил, что есть и другие вдохновляющие истории — тот же «Кайзерслаутерн» 1990-х.

— Однако «Лестер» вылетел потом.

— Да. Поэтому мы всё-таки хотим строить наше здание по кирпичикам. Не хотим забраться сразу на третий этаж, не заложив фундамент и не построив первые два. Сейчас мы на стадии этого строительства, и хороший результат нам только помогает.

— Каким образом?

— У нас появляются огромная поддержка, энтузиазм, желание. И мы видим, что вложенное и сделанное на данный момент уже даёт какие-то результаты. Представляю, какими они будут, когда мы реализуем всё задуманное.

— Вдохновляют примеры других региональных клубов, того же «Краснодара»?

— Из примера «Краснодара» много чего можно почерпнуть. Прежде всего поражает, как за 15-16 лет существования клуба там развилась вся инфраструктура. У клуба прекрасная академия, многие выпускники которой сегодня являются основными игроками клубов РПЛ, а Сафонов уже и в Европе даёт шума. Плюс работа с болельщицкой базой. Мы понимаем, что, наверное, это отчасти вызвано хорошими результатами и чемпионством. Но у клуба прекрасный, красивый стадион и всегда очень много болельщиков — при том что 10 лет назад с этим были проблемы. В городе больше поддерживали «Кубань». А сейчас весь Краснодар болеет за «Краснодар». Это хорошо, правильно. «Краснодар» сегодня можно назвать одним из положительных примеров развития футбольного клуба.

— А в Калининграде чувствуется сегодня футбольный бум?

— Да-да. Наверное, он и раньше был. Всё-таки Калининград — футбольный город. Но сейчас, на подъёме команды, на развитии клуба, этот бум достиг своей высшей точки.

— В чём это обычно проявляется?

— Во-первых, у нас очень высокая посещаемость — на сегодняшний день четвёртая по стране. При том что население области — порядка 1 млн человек, а Калининграда — в два раза меньше. При этом средняя посещаемость у нас больше 18 000. Если брать на душу населения, то у нас очень футбольный город.

При этом болельщики не просто приходят — они поддерживают клуб: всегда очень эмоционально, громко реагируют на все события на стадионе. Я смотрю соцсети: люди живут футболом, командой, им не всё равно. Это очень приятно — значит, клуб движется в правильном направлении.

— Со стороны складывается впечатление, что в Калининграде более благодарная и менее требовательная публика, чем у не чуждого вам «Спартака».

— Могу честно сказать: в Калининграде очень требовательная публика. Наверное, вся наша российская футбольная публика такая. Я понимаю, почему так, и отдаю себе отчёт, что самый главный критик любого действия — наш болельщик. Другое дело, что результаты и вектор развития «Балтики» только радуют калининградского болельщика в последние три-четыре года. Ну и не стоит забывать, что мы на пятом месте, а «Спартак» — на шестом. У нас критики меньше.

Трибуны стадиона в Калининграде Фото: ФК «Балтика»

— Инфраструктура клуба успевает расти за результатами?

— На сегодняшний день инфраструктура для профессионального, большого футбольного клуба РПЛ — самая сложная тема для нас. В Калининграде очень немного полей, а в этом году тяжёлая и длинная зима, какую область не видела очень-очень давно. Естественно, есть переживания по поводу условий для тренировок. В городе почти нет полей с подогревом. Это создаёт большие сложности в подготовке и поддержании той физической формы, которую мы сейчас набираем в Турции.

— Какой выход?

— Будем думать, искать варианты. Пока ситуация такая. Сейчас занимаемся одним из полей стадиона «Локомотив»: идут проектировочные работы, закупается оборудование, в ближайшее время приступим к монтажу. Хотим сделать там полноценное, хорошее, натуральное поле с подогревом, чего сейчас для тренировочного процесса «Балтики» остро не хватает. Это не быстрый процесс, но он планомерно идёт. Надеюсь, в ближайшее время у нас появится хорошее тренировочное поле с подогревом.

— Что насчёт базы?

— У нас как таковой базы нет — только футбольное поле и раздевалки.

— Нет — и не нужна?

— Очень нужна. Этим вопросом тоже занимаемся сейчас. Думаю, в ближайшее время порадуем и команду, и тренерский штаб, и, естественно, наших болельщиков более полной информацией о нашей будущей базе.

— Значит, будет?

— Планируется. Но мы тоже понимаем, что это не «Лего»: невозможно собрать базу с нуля за полгода. Это достаточно продолжительная история.

«Когда-нибудь повторим финал Кубка, но уже не с серебряными медалями, а с золотыми»

— Вы упомянули прошлые сезоны как этапы становления команды. Сегодня не считаете стратегической ошибкой Игнашевича ставку на Кубок России?

— Во-первых, я никогда и нигде не скажу, что у Игнашевича что-то не получилось. Считаю его путь в «Балтике» достаточно интересным. Сергей Николаевич сделал очень многое для клуба. Огромное ему спасибо! Напомню, именно Игнашевич вывел команду Премьер-Лигу. Он же довёл эту команду до финала Кубка страны. Поэтому его имя вписано в историю «Балтики» очень большими и яркими буквами. Он сам принял решение уйти из клуба после завершения контракта. У нас сохранились очень хорошие отношения, до сих пор общаемся.

Награждение «Балтики» серебряными медалями после финала Кубка России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— И всё-таки был стратегический просчёт или нет?

— Если посмотреть на ситуацию с высоты прошедших двух лет, могу сказать, что это было здорово и правильно. Наверное, на коротком отрезке, в месяц – два-три, многие, и я сам в том числе, подумали, что это просчёт. Тогда важнее казалось остаться в Премьер-Лиге. А с другой стороны, останься мы тогда в РПЛ — не факт, что сегодня имели бы то, что имеем. Объясню почему. Как раз таки в тот момент мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Мы приобрели от этого вылета опыт. А главное — получили финал Кубка, который останется в памяти у людей, игроков, у всей «Балтики» на долгие годы. И я уверен, что когда-нибудь мы повторим этот результат, но уже не с серебряными медалями, а с золотыми. Да, мы вылетели, однако затем провели прекрасный сезон в Первой Лиге. Доказали, что «Балтика» — клуб РПЛ, а не ФНЛ. Мы уверенно прошли всю дистанцию, заняли первое место и очень красиво, эмоционально этот успех отпраздновали, ещё больше укрепив культуру боления в Калининграде.

— Торжества были пышные?

— Это было незабываемо. К сожалению, в мае нас немножко подвела погода, но это никак не сказалось на атмосфере праздника. Мы отметили победу на зелёном газоне футбольного поля при почти полном стадионе, а после прошли на корабле по реке. И по всему пути следования нас торжественно встречали болельщики. Потом на острове Канта был небольшой концерт, где наши же футболисты пели многие песни. Считаю, что это был сильный ход для становления культуры футбола в городе и укрепления позиций «Балтики» в плане её открытости, медийности, вовлечения людей. Мы чувствуем себя неотъемлемой частью города и области.

Наверное, нам нужно было сделать один шаг назад, чтобы совершить даже не два, а побольше шагов вперёд. Современная «Балтика» подтверждает поговорку: за одного битого двух небитых дают.

«В парадигме открытости «Балтики» Талалаев играет ключевую роль»

— Как начиналась ваша совместная история с Талалаевым? Почему был сделан выбор в его пользу?

— Сначала мы сделали ставку на молодого тренера [Александра Грищенко].

— Чем руководствовались?

— Мы рассудили, что молодой и амбициозной командой должен руководить такой же перспективный и интересный тренер, который будет расти вместе с ней. Наверное, немного поторопились Я желаю Сан Санычу только успехов. Считаю его очень перспективным специалистом, который со временем станет большим тренером для нашего футбола.

Но, видя результаты и понимая нашу сверхцель (а она была одной-единственной), мы не имели других вариантов. Если изначально ставили цель просто выйти в Премьер-Лигу, то потом она трансформировалась в задачу выйти с первого места, уверенно. Что, в общем-то, и получилось. И мы сделали ставку на опыт. На человека, который точно знает, что и как нужно делать, чтобы не только вывести клуб в РПЛ, но и добиться результата на высшем уровне.

— На Талалаева?

— Да. Андрей Викторович очень хорошо и успешно работал со многими клубами в Премьер-Лиге. Достаточно долгий период он возглавлял «Ахмат» и добирался с ним до высоких мест. Поэтому мы сделали выбор в его пользу — и оказались правы.

— Андрей Викторович — человек крайне эмоциональный и достаточно принципиальный. Тяжело с ним иногда взаимодействовать?

— Когда человек всецело погружён в своё дело и живёт этим, это подкупает. Мы все живём футболом и понимаем, что эти переживания, нервы, принципиальность направлены на благо клуба. И поэтому это не тяжело. Ты просто понимаешь, что это рабочие моменты, которые надо обдумывать и решать. Что касается эмоциональности Андрея Викторовича, то мы не раз это обсуждали и обсуждаем. Иногда это отрицательно сказывается на некоторых вещах. Но чаще это всё-таки положительная история.

— В чём именно?

— Когда команда видит переживания главного тренера и понимает, что он всё пропускает через себя, она просто не имеет права его подвести. Игроки получают от него такой эмоциональный импульс, который позволяет вытаскивать вдесятером такие матчи, как со «Спартаком». Да, Андрей Викторович излишне эмоционально себя в той игре повёл. Однако его удаление, эта красная карточка стала зарядом энергии, ярким импульсом для команды, который помог ей протянуть все 90 минут и вырвать победу у гранда нашего футбола — московского «Спартака».

Равиль Измайлов и Андрей Талалаев (крайние справа) в раздевалке «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

— Верно ли ощущение, что иногда он просто принимает на себя весь огонь, тем самым заслоняя команду от негатива?

— Опять-таки – мы занимаемся футболом. А что такое футбол? Спортивное соревнование, но в первую очередь — эмоциональность. Это эмоции игроков, болельщиков, тренера. Поэтому — да, есть такое ощущение.

— Талалаев прямо сейчас самый медийный тренер в РПЛ. Какие это несёт плюсы и минусы для клуба?

— Наш клуб выбрал путь открытости. Мы не хотим хайпа, популярности за счёт каких-то там негативных историй. Мы своей работой повышаем популярность клуба и получаем её уже не только в Калининградской области. Насколько я знаю, сейчас очень много болельщиков следит за «Балтикой» и очень многим она нравится. Нам даже начинают иногда приписывать термин «народная команда». Это приятно. И вот эту медийность мы хотим получать за счёт результата, за счёт матчей, когда выигрываем битвы, как Давид у Голиафа. Когда сталкиваемся с соперниками, которые на бумаге намного сильнее и богаче, но при этом побеждаем их. Всё это работает на нашу популярность. Как и работа клуба, пресс-службы. Могу с гордостью сказать, что на наши открытые тренировки часто приходит больше болельщиков, чем на некоторые игры РПЛ. Этим можно гордиться. На этих мероприятиях болельщики видят, как проходит тренировочный процесс, как выкладываются и стараются наши игроки, как профессионально и открыто работает тренерский штаб. У нас не такой большой штат сотрудников, однако мы всегда вместе и готовы ответить на любой вопрос. Для нас важен каждый болельщик. Обещаю, что между оставшимися 12 турами мы устроим ещё несколько таких открытых тренировок.

Что касается медийности Талалаева, то она, безусловно, есть, и Андрей Викторович её поддерживает. В парадигме открытости футбольного клуба, которую мы развиваем, Андрей Викторович играет ключевую роль.

Андрей Талалаев и Равиль Измайлов Фото: ФК «Балтика»

— Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талалаева и интереса к нему топ-клубов? Вас это напрягало?

— Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

— Юридически клуб защищён от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?

— В нашем клубе достаточно серьёзная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

— Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?

— Это серьёзная сумма относительно любого тренера РПЛ.

— Как выстраивается взаимодействие в вопросах селекции в тройке спортивный директор — генеральный директор — главный тренер?

— За эти полтора года взаимодействия мы уже чётко и системно поняли и утвердили, как и что развиваем. Если немножко приоткрыть завесу для болельщиков, могу сказать, что спортивный блок работает не только на протяжении трансферного окна. Как раз таки основная его работа идёт вне трансферного окна. Прорабатывается невероятный массив информации по каждой позиции, даже если она у нас сейчас чёткая, стабильная и не нуждается в усилении. Всё равно спортивный блок подбирает на неё потенциальных кандидатов, чётко представляя, какие требования предъявляет к футболистам Андрей Викторович. Могу сразу сказать, что огромное число хороших, прекрасных футболистов в наше поле зрения просто не попадёт, потому что они не подходят под критерии отбора и модель главного тренера.

После этого список сужается и передаётся в тренерский штаб. Далее уже аналитики прорабатывают, просматривают игроков, после чего рекомендуют их непосредственно главному тренеру. Талалаев, соответственно, просматривает ещё меньшее число футболистов — относительно стартового массива. Те футболисты, которые прошли все стадии отбора, попадают уже на разбор к руководству. У нас есть попечительский совет, и на нём мы рассматриваем возможные трансферы. Дальше смотрим по каждому футболисту технико-экономические показатели и определяем, есть возможность у клуба, спонсоров осуществить эту сделку или стоит отложить её на более поздний период. На этом же этапе идёт обсуждение условий контракта футболиста и размера компенсации клубу, где он сейчас играет.

— Какой потолок стоимости футболиста установлен в «Балтике»? Вот до такой стоимости ещё можем, а дальше уже не обсуждаем.

— Этот потолок меняется с каждым трансферным окном. Могу с некой гордостью сказать: чем лучше наши результаты, тем выше эта планка. То есть клуб развивается планомерно, поступательно. Есть успехи спортивные, соответственно, и команда растёт. Когда мы играли в Первой лиге, естественно, таких возможностей у нас не было. Да, было достаточно большое приобретение Брайана Хиля, однако его мы всё-таки покупали уже с прицелом на Премьер-Лигу.

— Условно говоря, € 2 млн за футболиста — подъёмная сумма для «Балтики»?

— Для нас это очень большая сумма, но в единичном порядке, наверное, такой трансфер можно рассмотреть.

— Как бы вы оценили эффективность летней трансферной кампании?

— В нашем деле все показатели и действия сказываются на результате. В одной таблице чётко показано, как и кто отработал — трансферное окно, сборы и всё-всё-всё. Если за 18 туров чемпионата мы только один раз оступились и набрали 35 очков, значит, всё было сделано правильно.

— А если пройтись по персоналиям? Например, Уткин не заиграл.

— Уткин не заиграл — зато Саусь ещё лучше заиграл. Или Бевеев, Мендель. Я не хочу выделять кого-то. У нас очень тёплая, семейная атмосфера в команде. Любой футболист, попадая к нам в команду, это видит. Даже сейчас ребята, приезжая к нам на просмотр, это отмечают и очень хотят остаться. Их подкупают вот эта семейная обстановка, добрая атмосфера и настрой всей команды на работу. Здесь не надо никого подталкивать, заставлять.

Да, у нас сложные тренировки — и по тай-бо, и просто физические упражнения от Серджио. Но все видят, насколько мы заточены на результат, насколько команда заточена на развитие, насколько мы понимаем важность того, что делаем каждый день. У нас вся команда понимает, что каждая тренировка является самой важной.

В этом году в Турции плохая погода. Однако у нас благодаря слаженным действиям всех-всех-всех отменилась только одна тренировка, и то мы её успешно заменили фитнесом. Даже игру, которая у нас могла сорваться, тоже заменили и всё провели. Клуб нацелен на то, что всё, что спланировали и задумали, надо реализовывать любым способом. И тогда будет результат, потому что в футболе нет мелочей. Каждая мелочь является ключевой.

«Кейс Сауся показывает молодым игрокам, как они могут вырасти в «Балтике»

— Этой зимой спрос со стороны топ-клубов был на всех ваших лидеров?

— Он точно был повышенным. Вот вы задаёте вопрос о лидерах, а я не знаю, что ответить. Для меня они все лидеры и все заиграли! У нас сейчас прекрасно выступает молодой калининградец Степанов, забивает в товарищеских матчах, отлично проявил себя с ЦСКА. Да, это молодой футболист, но для меня он тоже является одним из лидеров. У нас в команде все лидеры — нет аутсайдеров.

— У болельщиков, экспертов были опасения насчёт возможной распродажи в «Балтике». Она была реальна и как её удалось избежать?

— Я думаю, то, что обещали болельщикам со своей стороны, мы выполнили. Мы сказали, что распродажи не будет, однако точечно кто-то команду покинет. Это футбольная жизнь, и здесь не только от инициативы клуба всё зависит. Иногда инициатива исходит от игроков. И по каждому индивидуальному случаю надо разбираться. Это очень такая тонкая и деликатная работа по каждому моменту. Если футболисту поступает заманчивое предложение от серьёзного клуба и сам игрок хочет туда перейти, мы учитываем его желания. Но и наш клуб тоже не должен оставаться в проигрыше. Иногда даже с очень важными и ключевыми игроками приходится прощаться, однако это надо всегда делать так, чтобы был некий win-win, когда от сделки хорошо и игроку, и клубу.

— Какие вы можете раскрыть детали трансфера Сауся?

— Финансовые точно не раскрою. Но я могу сказать, что мы как клуб довольны. Это, наверное, на сегодняшний день самая большая сумма трансфера, которая приходила в наш клуб. Что касается развития игрока, то я уже говорил и, наверное, повторюсь, что это очень хороший и правильный прецедент. Кода к нам приходит молодой малоизвестный футболист из клуба Первой лиги, мы его развиваем, он полностью выкладывается, правильно понимает требования тренера, грамотно и профессионально относится к своему труду и выполняет всё, что от него нужно, а иногда даже на 110% — естественно, на него обращают внимание другие клубы, и дело заканчивается крупным трансфером. Кейс Сауся показывает молодым игрокам, как они могут вырасти в «Балтике» при правильной работе. В этом трансфере мотивационная составляющая очень сильная.

— Наверняка и вратарь Бориско имел варианты?

— Думаю, имел. Я считаю Максима невероятным, одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги. Поэтому все его лучшие варианты ещё впереди. При таком же отношении к своей работе Бориско обещает стать легендарным голкипером для России.

Равиль Измайлов и Максим Бориско Фото: ФК «Балтика»

— Судя по малочисленным приобретениям, в глобальном усилении команда не нуждается?

— Я считаю, что все трансферы «на вход» нас усилят. Как говорит наш тренер, иногда усиление — это не приобретение новых футболистов, а отсев тех футболистов, которые получают мало практики.

«По размеру бюджета «Балтика» во второй восьмёрке»

— Спортивные показатели влияют на рост экономических показателей клуба?

— Да. Во-первых, это посещаемость. Хотя в первую очередь она важна для нас с точки зрения как раз таки развития культуры боления и причастности зрителя к «Балтике». Плюс недавно мы открыли хороший уютный магазин в центре города. Мы постоянно расширяем ассортимент, но зачастую клуб не успевает за нашими болельщиками. Очень много интересных товаров раскупается прямо в считаные дни. Мы работаем над этим, увеличиваем количество товаров.

Плюс доходы от матчдэя, расширение отношений с нашими постоянными спонсорами и выход на будущих партнёров. Мы понимаем, что результаты клуба влияют на его медийность и популярность. А популярность всегда притягивает возможности от партнёрства, рекламы, маркетинга и коммерции.

— Все руководители клубов плюс-минус понимают размеры бюджетов конкурентов. Где в этой таблице «Балтика»?

— Точно во второй восьмёрке.

— Несмотря на все успехи?

— Да, и в ближайшее время мы не будем это менять. Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность.

Хочу сказать огромное спасибо нашему генеральному спонсору «Ростеху». Председатель попечительского совета клуба Илья Анатольевич Мясников и другие руководители госкорпорации «Ростех» живут нашим проектом. Они всегда готовы подставить нам плечо даже в решении каких-то небольших вопросов. Тем более, повторюсь, в футболе нет мелочей, и каждый вопрос является самым важным. Очень многое делает для команды и правительство Калининградской области. Мы видим переживания и погружённость губернатора в футбола. Знаю, что раньше Алексей Сергеевич [Беспрозванных] очень любил хоккей, но сейчас, думаю, его внимание перешло на футбол. Теперь он является самым главным и преданным болельщиком «Балтики», который тоже очень эмоционально реагирует и на наши успехи, и на какие-то сложности. Именно этот симбиоз позволяет нам развиваться и двигаться вперёд.

— У «Балтики» есть программа долгосрочного развития?

— Да, у нас есть как программа тактического развития, которая корректируется от сезона к сезону, так и план стратегического развития на три-пять лет. Планы относительно спортивной базы — одно из ключевых звеньев в этой стратегической программе. У клуба должен быть определённый базовый минимум. Без него очень сложно. У нас он сейчас только на стадии формирования. Главное – мы понимаем, куда идём, знаем, где у нас слабые стороны и что и как нам надо развивать.