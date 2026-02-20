И вот этот «Арсенал» достоин чемпионства?

У «Арсенала» лишь две победы в последних семи турах АПЛ. В любой лиге это неприличный показатель для команды, которая претендует на первое место. Тем более в самой крутой. Сразу напрашивается вопрос: этот «Арсенал» вообще достоин чемпионства? Команда, которая удерживает преимущество в один мяч, играя против последнего клуба АПЛ.

В первом круге «Арсенал» каким-то чудом выиграл у «Вулвз» благодаря автоголу на 90+4-й минуте. Теперь же лондонцы упустили победу из-за автогола на 90+4-й минуте. Забавное совпадение, которое говорит в первую очередь о том, с каким скрипом лидер АПЛ набирал очки в этих случаях.

И всё же важно не подстраиваться под свежий результат. «Арсенал» пока идёт лучше всех и в АПЛ, и в ЛЧ. Просто сейчас мы находимся в такой точке, когда последние результаты настораживают. А ведь команда Артеты смотрелась явно лучше «Вулвз», если брать весь матч. Обычно «Арсенал» как раз хорошо контролирует ход игры. И даже конкретно в этом случае у соперника был лишь один удар за последние 35 минут встречи. Именно он и позволил хозяевам сравнять счёт.

Эберечи Эзе Фото: Arsenal FC via Getty Images

В этом сезоне «Сити» (очевидно, главный конкурент) точно так же упускал победу, выигрывая со счётом 2:0. После ничьей с «Тоттенхэмом» тоже говорили, что команде Гвардиолы не светит чемпионство. Хотя спокойная и трезвая оценка тут очевидна: обе команды — в гонке. Разница по потерянным — всего два очка. У «Сити» очный матч дома (18 апреля).

При этом и у «Арсенала» ещё есть ряд небольших преимуществ. Дело не только в отрыве в таблице. У лондонцев сейчас, по сути, два состава, что важно, если учитывать борьбу в четырёх турнирах. А ещё «Арсеналу» предстоит значительно меньше летать в АПЛ — 1118 км, по подсчётам The Athletic, а «Сити» почти в два раза больше — 2042 км.

Деклан Райс Фото: Arsenal FC via Getty Images

Есть красивая фраза экс-тренера «МЮ» Алекса Фергюсона: «Атака выигрывает матчи, а оборона — титулы». Это, конечно же, не так. «Сити» и «Ливерпуль» брали последние чемпионства не благодаря обороне, как и «ПСЖ» — последнюю ЛЧ. И всё же сейчас в АПЛ особенный момент. Все топ-клубы лихорадит. Настораживает уже сам факт того, что лидирует команда с двумя победами за последние семь туров. Получается особенно показательно, если сравнивать АПЛ с Ла Лигой. Понятно, что чемпионаты отличаются, однако речь именно про темп набора очков. В Испании два клуба идут с абсолютно чемпионским графиком.

У «Барселоны» в среднем 2,42 очка за тур, а у «Реала» — 2,50. Если проложить этот темп до конца сезона, то получается 91,96 и 95 очков соответственно к концу сезона. Вполне чемпионский результат. В шести из последних семи сезонов Ла Лиги для титула хватало менее 90 очков. Если же взять АПЛ, то у «Арсенала» 2,15 очка за тур, а у «Сити» — 2,04. Про остальные топ-клубы Англии и говорить не стоит. Команда Артеты сейчас идёт на 81,7 очка за сезон. Это тяжело назвать чемпионским темпом. Он, скорее, был у «Ливерпуля», который набирал 92 очка (сезон-2021/2022) и 97 очков (сезон-2018/2019), но становился вторым.

Юрген Клопп Фото: AMA/Getty Images

Однако в ситуации, когда уже есть данность с пробуксовкой всех претендентов на титул, вполне можно допустить, что чемпионство заберёт самая прагматичная команда. И в этом плане «Арсенал» как раз лучше конкурентов. Даже если учитывать матч с «Вулвз», в котором Артету едва ли можно упрекнуть в трусливом футболе. И особенно если учитывать, что команда сделала три замены в основное время, выпустив строго атакующих игроков (Эзе, Жезуса и Троссарда).

Да, последние семь туров АПЛ — провальный отрезок для «Арсенала». При этом по игре команда смотрелась хуже соперника лишь в одной из этих встреч — с «Брентфордом». Если брать «Сити», то он тоже по-настоящему провалил только одну игру за последние семь туров (0:2 от «МЮ»). А ещё у команды Гвардиолы были такие же упущенные победы. В том числе ничья с «Тоттенхэмом», где матч развивался точно по такому же сценарию — вели 2:0, но закончили 2:2.

Гол Доминика Соланке в ворота «Сити» Фото: Offside via Getty Images

Так что если отвечать на вопрос о том, достоин ли «Арсенал» чемпионства, то всё зависит от того, с чем сравнивать. Если с другими командами АПЛ в этом сезоне — то да, вполне достоин (по ожидаемым очкам отрыв «Арсенала» от «Сити» ещё более явный). Если же сопоставлять нынешний «Арсенал» с другими чемпионскими командами за последние годы, то перформанс действительно вызывает вопросы.