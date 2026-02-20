Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА

Зимнее трансферное окно в МИР РПЛ – всё! Жарким оно не получилось, но всё же было весело. Мы следили за сделками почти два месяца: увидели несколько важных переходов внутри РПЛ, дождались звезду с мировым именем и получили новые интриги на весну. Сейчас же подведём итоги для каждого клуба. И субъективно оценим их работу по 10-балльной шкале.

«Краснодар» — 7/10

Хуан Боселли Фото: ФК «Краснодар»

Пришли: Хуан Боселли («Пари НН», € 650 тыс.).

Ушли: Гаэтан Перрен («Лилль», € 5 млн), Данила Козлов (ЦСКА, € 1,6 млн), Даниил Голиков («Челябинск», аренда), Густаво Сантос («Сочи», аренда).

Чемпион прошлого сезона и зимний чемпион нынешнего сделал всего один трансфер к весенней части сезона: забрал Хуана Боселли из «Пари НН».

По нашей информации, сумма сделки составила 60 млн рублей гарантированно (около € 700 тыс.) + 15 млн рублей за чемпионство + ещё 15 млн рублей (суммарно ещё около € 300 тыс.), если «Краснодар» выиграет с Боселли два чемпионства. Зарплата игрока — около 6 млн рублей в месяц.

Почему я поставил «Краснодару» 7/10 всего при одном трансфере «на вход»?

Во-первых, трансфер Боселли был необходим команде. У главного форварда — Кордобы — не было нормальной замены. Теперь она есть. У Боселли будет шанс себя проявить на старте весенней части, потому что Кордоба не до конца готов физически.

Во-вторых, трансфером уругвайца всё-таки не ограничились. Боселли — единственный, кто пополнит команду именно в этом сезоне, но «Краснодар» также провернул классную сделку, подписав Илью Ваханию . Тот останется в «Ростове» до конца сезона, а с 15 июня начнёт действовать его контракт с «Краснодаром». Правый защитник с российским паспортом ― настолько редкое явление, что «Краснодару» можно поаплодировать: «быки» закрыли эту позицию на несколько лет вперёд.

Да, этой зимой краснодарцы отпустили Перрена обратно во Францию и продали молодого таланта Козлова в ЦСКА. Обе сделки мне понятны.

Гаэтан Перрен Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

По нашей информации, Перрена продали, потому что француз столкнулся с бытовыми сложностями в России. Они касались образования его ребёнка. Из-за этих проблем семья Перрена захотела обратно во Францию – клуб удерживать не стал.

Козлова же отпустили, чтобы взять Ваханию, а также дать возможность самому Даниле получить больше игровой практики. При чём тут Вахания? Дело в том, что у них с Козловым один агент — Василий Голяна. И он договорился для «Краснодара» о сниженной стоимости Вахании — около € 1,3 млн, а в ответ клуб согласился отпустить Козлова в ЦСКА всего за € 1,6 млн.

«Зенит» — 8/10

Джон Дуран Фото: ФК «Зенит»

Пришли: Джон Дуран («Аль-Наср», аренда), Игорь Дивеев (ЦСКА, € 2 млн), Джон Джон («Ред Булл Брагантино», € 18 млн).

Ушли: Лусиано Гонду (ЦСКА, обмен), Страхиня Эракович («Црвена Звезда», аренда за € 1 млн), Матео Кассьерра («Атлетико Минейро», € 7 млн), Жерсон («Крузейро», € 27 млн).

Очень яркая трансферная кампания. И нужная. Главной целью клуба было сбалансировать состав, чего не добились летом и осенью. На бумаге кажется, что сейчас у «Зенита» наконец-то получилось.

Клуб из Санкт-Петербурга расстался с Жерсоном, которому так и не смогли найти место на поле рядом с Венделом. Однако при этом бразильца продали примерно за те же деньги, за которые брали летом. Взамен приехал другой бразилец – Джон Джон, которого тренерский штаб «Зенита», по нашей информации, хотел видеть ещё в прошлом сезоне.

Джон Джон в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

На замену ушедшему в «Атлетико Минейро» за € 8 млн Кассьерре взят в аренду Джон Дуран. Форвард может разорвать РПЛ, если Семак совладает с характером колумбийца. Мы об этом уже писали: да, формат аренды спорный, однако уровень у Дурана – топ. Остаётся надеяться, что нападающий его покажет.

Ещё один трансфер ― обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева. По нашей информации, Семак сразу согласился на такой вариант.

«Зенит» хотел видеть Дивеева в составе на протяжении трёх лет — и вот наконец трансфер случился. Лусиано же в состав проходить перестал, поэтому его потерю в Санкт-Петербурге точно переживут. Как переживут и отсутствие Эраковича, которого «Зенит» отдал в аренду в «Црвену Звезду». После прихода Дивеева места в основе у серба бы не было.

Игорь Дивеев Фото: ФК «Зенит»

Итог: клуб избавился от не нужных Семаку футболистов, закрыл все проблемные позиции игроками сильнее, чем были до этого. Не хватило разве что правого защитника. Так что 8/10 – отличная работа.

«Локомотив» — 6/10

Лукас Вера в «Локомотиве» Фото: ФК «Локомотив»

Пришли: Лукас Вера (свободный агент).

Ушли: Дмитрий Баринов (ЦСКА, € 2 млн), Иван Кузьмичёв («Окжетпес», бесплатно), Марк Мампасси («Туран», аренда).

«Локомотив» за зиму провернул лишь один трансфер «на вход» ― бесплатно подписал Лукаса Веру. Его рассматривали ещё прошлым летом, почти забрали, но тогда всё сорвалось. Сейчас же историю довели до конца.

Все остальные переговоры срывались: клубу не удавалось договориться либо по агентским, либо по зарплате и подъёмным. Например, так и не состоялись трансферы Максима Петрова из «Балтики» и Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». По словам наших источников, после прихода нового руководства в лице Бориса Ротенберга в «Локо» стали следить за каждым рублём. Теперь в переговорах с клубами, игроками и агентами хотят либо исключить переплаты, либо свести их к минимуму.

Борис Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Изначально хотелось поставить «Локомотиву» за зиму оценку 5/10. Ведь, помимо единственного трансфера «на вход», клуб ещё и потерял легенду и капитана Дмитрия Баринова. Да, железнодорожники заработали 185 млн рублей (около € 2 млн) на игроке, которого летом потеряли бы бесплатно. Однако сам факт ухода Баринова выглядит более весомым. Впрочем, «Локомотив» надо и похвалить. За то, что клуб удержал весь остальной костяк этой зимой . Тяжёлой была ситуация с центральным защитником Монтесом, которого хотели приобрести «Бешикташ» и мексиканские клубы. Но игрока уговорили остаться в Москве до конца сезона. Активный интерес проявляли уже российские команды к Воробьёву и Карпукасу: «Зенит» общался с агентами первого, а вторым активно интересовались тот же «Зенит» и «Краснодар». Весной руководству «Локомотива» предстоят тяжёлые переговоры о продлении контрактов с этими игроками, однако зимой они их не потеряли.

ЦСКА — 9/10

Дмитрий Баринов Фото: ФК ЦСКА

Пришли: Лусиано Гонду («Зенит», обмен), Максим Воронов («Урал», € 3 млн), Дмитрий Баринов («Локомотив», € 2 млн), Матеус Рейс («Спортинг», € 4 млн, по данным инсайдеров), Данила Козлов («Краснодар», € 1,6 млн).

Ушли: Игорь Дивеев («Зенит», € 2 млн), Алеррандро («Интернасьонал», аренда за € 420 тыс.), Родриго Вильягра («Интернасьонал», € 350 тыс.), Михаил Рядно («Балтика», бесплатно), Адольфо Гайч («Эстудиантес», бесплатно), Лионель Верде («Унион» Санта-Фе, прекращение аренды), Джамалутдин Абдулкадыров («Ахмат», аренда), Илья Агапов («Уфа», аренда), Артём Шуманский («Крылья Советов», аренда), Глеб Пополитов («Чайка», аренда).

Однозначно главный клуб этой зимы. Такую трансферную кампанию ЦСКА не проводил давно! Многие называют эту зимнюю закупку заявкой на чемпионство уже в нынешнем сезоне. Клуб исполнил абсолютно все желания Фабио Челестини .

Тренер хотел видеть в команде Дмитрия Баринова ещё летом. Тогда договориться не получилось, однако трансфер дожали зимой. Переход был настолько важным, что о нём, по нашей информации, на финальном этапе договаривались патрон ЦСКА и замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и глава «РЖД» Олег Белозёров. Агент Кахор Муминов — партнёр агентов Баринова — в интервью «Чемпионату» говорил, что в ЦСКА считают центр поля Баринов — Обляков — Кисляк чемпионской историей.

Пополнил состав ЦСКА и талантами. За 18-летнего форварда «Урала» Максима Воронова клуб отдал страшные для его возраста деньги — около € 5 млн (с учётом всех бонусов). В клубе считают Воронова лучшим нападающим России в перспективе трёх-четырёх лет. ЦСКА также забрал у «Краснодара» Данилу Козлова, которого хотели купить, когда парень ещё был в «Балтике».

К тому же Челестини всю зиму настаивал на усилении центра обороны. И, кажется, кандидатура Матеуса Рейса подходит идеально. Опытный защитник (только исполнился 31 год), который несколько лет подряд был основным в «Спортинге». Игрок с характером (не всегда приятным – бойкотировал матч и наступал соперникам на голову). Да, у него не самый большой для центрального защитника рост — всего 184 см. Но Рейс компенсирует это отличным ведением борьбы за счёт мощи, опыта и чтения игры.

Матеус Рейс Фото: ФК ЦСКА

Главный же свой трансфер ЦСКА провернул с помощью Игоря Дивеева. Клубу пришлось разменять одного из лучших защитников России на долгожданного форварда ― Лусиано Гонду. По нашей информации, больше всех на обмене настаивал Фабио Челестини. Тренер считал, что Дивеев не совсем подходит под его модель игры, а Гонду, наоборот, видел лучшим вариантом в атаку. Поэтому всё сошлось. Отдали в аренду и другого центрального защитника — Джамалутдина Абдулкадырова. Причина примерно такая же — он не подходил под игру Челестини. Тренера не устраивала скорость молодого защитника.

ЦСКА даже Алеррандро, Вильягру и Шуманского пристроил. Почему тогда не 10/10? Не довезли вингера, которого тоже искали всю зиму.

«Балтика» — 7/10

Дерик Ласерда Фото: ФК «Балтика»

Пришли: Дерик Ласерда («Куяба», аренда за € 250 тыс.), Иван Кукушкин («Пари НН», € 100 тыс.), Михаил Рядно (ЦСКА, бесплатно), Эдуардо Андерсон («Альянса», аренда).

Ушли: Владислав Саусь («Спартак», € 3,8 млн), Сергей Пряхин («Ахмат», € 800 тыс.), Амир Мохаммад («Кайсар», бесплатно), Диего Луна (свободный агент), Даниил Уткин («Ростов», прекращение аренды).

Главной задачей для «Балтики» было не дать раскупить всю команду. Таким было и требование Андрея Талалаева. Получилось.

Из основных игроков потеряли только Владислава Сауся, за которым пришёл «Спартак». Ещё отдали Сергея Пряхина в «Ахмат» – но назвать его безоговорочно основным нельзя: чуть больше половины (10 из 18) матчей в сезоне в стартовом составе. Талалаев игрока ценил, однако незаменимым считать его не стоит. Да и тот же Максим Петров запомнился гораздо больше.

В общем, без Пряхина Талалаев должен справиться. К тому же вышеупомянутый Максим Петров остался в команде (хотя был близок к «Локо»). Бориско, Бевеев и Андраде — тоже.

А сверху калининградцы добавили основного защитника сборной Панамы Андерсона, защитника ЦСКА Рядно, который неплохо выглядел ещё у Владимира Федотова, когда сломалась половина основного состава (сейчас Рядно 20 лет, и в последнее время он выступал за «Родину»), и бразильского форварда Ласерду. Его взяли в аренду с правом выкупа за € 1,5 млн у «Куябы». Бразилец был лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне — шесть голов в 17 матчах бразильской Серии А. Неплохая кампания от главного открытия РПЛ.

«Спартак» — 6/10

Владислав Саусь Фото: ФК «Спартак»

Пришли: Владислав Саусь («Балтика», € 3,8 млн).

Ушли: Максим Лайкин («КАМАЗ», бесплатно), Егор Гузиев («Чайка», аренда), Даниил Хлусевич («Ахмат», аренда).

«Спартак» был очень тихим этой зимой. Из трансферов «на вход» – один Владислав Саусь, который добавит Карседо вариативности и в атаке, и в обороне. Из значимых уходов ― отпустили Хлусевича в аренду в «Ахмат».

С другой стороны, «Спартак» и не планировал шуметь на рынке. По нашей информации, Карседо полностью доволен составом, который есть в его распоряжении. Важнее было не потерять никого из основных игроков. С этим клуб справился. Чего-то масштабного от красно-белых стоит ждать уже летом. Зато продлили контракты с Даниилом Денисовым и Александром Максименко.

«Рубин» — 6,5/10

Назми Грипши Фото: ФК «Рубин»

Пришли: Алексей Кеняйкин («Волга» Ульяновск, бесплатно), Игнасио Сааведра («Сочи», аренда за € 100 тыс.), Назми Грипши («Астана», € 390 тыс.).

Ушли: Умарали Рахмоналиев («Сабах», € 400 тыс.), Никола Чумич («Сарагоса», аренда).

У «Рубина» три трансфера этой зимой — вратарь ульяновской «Волги» Алексей Кеняйкин, которому доверена роль дублёра Евгения Ставера, полузащитник «Сочи» Начо Сааведра, его казанцы берут в аренду с правом выкупа за € 1 млн, плюс в дедлайн оформлен переход ещё одного албанца, чтобы Даку не было скучно. За € 350 тыс. выписан атакующий хавбек «Астаны» Грипши. За него, по данным Ивана Карпова, попросил сам Мирлинд. У парня 18+9 за 2025 год.

Однако главный трансфер для «Рубина» этой зимой — смена главного тренера Рахимова на Артигу . И сейчас никто с уверенностью не скажет, пойдёт ли это на пользу. Глобально же «Рубин» взял неплохого Начо, албанца Грипши и сохранил состав ― ставим 6,5/10.

«Ахмат» — 7/10

Сергей Пряхин Фото: ФК «Ахмат»

Пришли: Сергей Пряхин («Балтика», € 800 тыс.), Клисман Цаке («Шкендия», € 400 тыс.), Галымжан Кенжебек («Елимай», бесплатно), Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА, аренда), Валерий Царукян («Пари НН», аренда), Даниил Хлусевич («Спартак», аренда), Ахмет Давлитгереев («Нарт», аренда).

Ушли: Фелиппе Кардосо («Аль-Нажма», € 1,5 млн), Дарко Тодорович («Факел», € 300 тыс.), Амин Талал («Тобол», бесплатно), Милош Шатара («Бачка Топола», бесплатно), Лукас Ловат («Клуб Регатас Бразил», бесплатно), Надер Гандри («Ассвехли», бесплатно), Анас Эль-Махрауи («Оренбург», аренда).

Грозненцы провели одну из самых масштабных трансферных кампаний этой зимы. Куплены полузащитник Сергей Пряхин у «Балтики» и албанский центральный защитник Клисман Цаке за € 400 тыс. Пряхин был пусть не ключевым, но достаточно важным игроком для команды Талалаева. Цаке же в интервью «Чемпионату» так представил Станислав Черчесов: «Это центральный защитник, кандидат в сборную Албании. Мы ищем людей, которые начинают атаку, с мячом на ты и в целом располагают высоким футбольным интеллектом. Поэтому Цаке здесь. Мы рады, что он у нас. Он проводит все тренировки — в игре прибавляет, в весе — убавляет».

Свободным агентом взяли одного из главных талантов Казахстана — атакующего полузащитника Галымжана Кенжебека, который может закрыть оба фланга в атаке и составит конкуренцию по части дриблинга даже Садулаеву.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» – о покупке Кенжебека «Кенжебек при мне дебютировал в сборной Казахстана — я его из второй лиги Кипра брал. Уже в молодёжке видел его качества, а сейчас он ещё и возмужал. Теперь задача — это всё подсобрать воедино, чтобы получился не просто хороший футболист, а исполнитель, влияющий на результат. Кенжебек умеет сверкнуть, но игра состоит не только из этих моментов. Блеснуть и пропасть — это не дело. Полузащитник должен отрабатывать и в обороне, и в атаке, закрывать зоны, страховать и так далее. Нам ещё нужно поработать, чтобы повысить его вовлечённость в игру».

В аренду взяли Даниила Хлусевича у «Спартака», Валерия Царукяна у «Пари НН» и Джамалутдина Абдулкадырова у ЦСКА. Все трое – с опытом игры в РПЛ, причём с запредельной мотивацией. Хлусевичу после «Спартака» карьеру надо спасать, Царукян выделялся в «Нижнем», но как будто бы не хватало шага наверх, а об Абдулкадырове мы узнали лишь в этом сезоне – и по нескольким матчам за ЦСКА он понравился.

Многое для этих трансферов сделал лично Станислав Черчесов. Например, Хлусевича и Абдулкадыров убедил именно он. Защитник «Спартака» даже согласился на понижение зарплаты. Да и в целом Даниил совсем не играл за красно-белых, так что от перехода должны выиграть все.

Из потерь выделяется уход центрального защитника Гандри, с ним был расторгнут контракт по соглашению сторон. Причины пока неизвестны, но осенью он был хорош. Также расстались с Тодоровичем, который ушёл в «Факел». Тут вопросов нет — Дарко хотелось играть чаще.

На бумаге трансферная кампания выглядит мощно, а особенно – для «Ахмата». Уверенные 7/10 – всё-таки рисков с таким количеством новичков хватает.

«Акрон» ― 5/10

Кевин Аревало Фото: ФК «Акрон»

Пришли: Кевин Аревало («Монтевидео Сити», € 600 тыс.).

Ушли: Константин Савичев («Торпедо» Москва, бесплатно), Сергей Грибов («Динамо» Брянск, бесплатно), Солтмурад Бакаев («Родина», бесплатно), Илья Агапов (ЦСКА, прекращение аренды).

У «Акрона» ситуация похожа на казанскую. Только смены тренера не было. Всего один трансфер «на вход» — тольяттинцы наконец-то дожали сделку по Кевину Аревало на сумму около € 1 млн. Уругваец должен был перейти в команду ещё летом, но тогда всё сорвалось в последний момент. Отпустили же тех, кто хотел играть больше (как Савичев или Бакаев) или совсем не прижился (Агапов). Ставим усреднённую оценку за один трансфер и сохранение лидеров – 5/10.

«Динамо» Москва — 6/10

Дэвид Рикардо Фото: ФК «Динамо»

Пришли: Дэвид Рикардо («Ботафого», € 6 млн).

Ушли: Денис Макаров («Кайсериспор», бесплатно).

«Динамо», как и «Спартак», не шумело. Тоже один трансфер. Но за то, что бело-голубые наконец-то укрепили проблемную позицию, ставим оценку на балл выше, чем «Акрону». Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо за € 6 млн призван помочь Ролану Гусеву решить проблемы в обороне. Ради перехода в «Динамо» Рикардо отказался от трансфера в «Торино».

«На выход» тоже всего один трансфер: Денис Макаров после ссоры с Гусевым уехал в Турцию.

«Ростов» — 3/10

ДЖОНАТАН АЛЬБА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: –

Ушли: Николай Поярков («Сокол», бесплатно), Даниил Уткин («Торпедо» Москва, аренда).

«Ростов» вообще не выходил на рынок зимой. Решал финансовые проблемы и занимался снятием трансферного бана. Лишь Даниила Уткина дончане отдали в аренду в «Торпедо». Плюс продали в «Краснодар» Ваханию, о чьём трансфере мы написали выше, — к «быкам» Илья присоединится только летом. Зато удалось удержать Щетинина и Мохеби, которыми интересовался «Локомотив». По полтора балла за каждого, а то было бы совсем грустно.

«Крылья Советов» — 6/10

Джеффри Чинеду Фото: ФК «Крылья Советов»

Пришли: Джеффри Чинеду («Астана», € 330 тыс.), Кирилл Столбов («Зенит-2», € 100 тыс.), Дани Фернандес («Астерас», бесплатно), Артём Шуманский (ЦСКА, аренда), Гонсало Рекена («Институто», аренда, € 100 тыс.).

Ушли: Адольфо Гайч (ЦСКА, прекращение аренды), Егор Карпицкий («Днепр» Могилёв, аренда), Дмитрий Иванисеня («Урал», аренда).

Чинеду из «Астаны», Столбов из «Зенита-2», экс-защитник «Химок» Фернандес, Шуманский из ЦСКА, Рекена из «Институто» — это все трансферы «Крыльев Советов» зимой.

Форвард Чинеду был взят за € 300 тыс. В «Астане» нападающий оформил 12+2 за 2025 год. Столбов — капитан «Зенита-2». За центрального полузащитника самарцы боролись с «Пари НН», но сумели убедить игрока выбрать их команду. Хорошее и понятное усиление, если помнить про ужесточение лимита. Шуманский же потерял место в составе ЦСКА, хотя в начале сезона пользовался доверием Челестини. После трансфера Гонду, успешной игры на флангах Глебова и Кругового шансов у белоруса на игровое время в ЦСКА не оставалось. А вот в «Крыльях» рассчитывать на место в старте он может.

Пять трансферов «на вход» — неплохо для команды, которая летом испытывала серьёзные проблемы. 6/10 – пришли игроки с опытом игры в РПЛ, однако ожидания завышать всё-таки не стоит.

«Динамо» Махачкала — 5/10

Дайя Эддин Мешид Фото: ФК «Динамо Махачкала»

Пришли: Дайя Эддин Мешид («УСМ Алжир», € 210 тыс.).

Ушли: Имадеддин Аззи («УСМ Алжир», € 355 тыс.), Шамиль Гаджиев («Нафтан», аренда).

А вот здесь ситуация один в один как с «Рубином»! Один трансфер «на вход» — алжирский вингер Эддин. Звездой его не назвать, но Махачкала нас уже приучила: тут даже совсем средние футболисты берут самоотдачей и борьбой. Ну и главное для команды – смена тренера: вместо Хасанби Биджиева зашёл Вадим Евсеев.

Но опять-таки ставим плюсик за то, что никого не потеряли после летнего ухода Пальцева – 5/10.

«Пари НН» — 5,5/10

Адриан Бальбоа Фото: ФК «Пари НН»

Пришли: Адриан Бальбоа («Расинг», Аргентина, € 840 тыс.); Матвей Урванцев («Челябинск», € 780 тыс.), Артём Сидоренко («Краснодар-2», бесплатно), Егор Гуренко («Краснодар-2», € 50 тыс.), Илья Кирш («Зенит-2», аренда за € 90 тыс.).

Ушли: Хуан Боселли («Краснодар», € 650 тыс.), Дмитрий Калайда («Торпедо» Москва, € 100 тыс.), Валерий Царукян («Ахмат», аренда), Иван Кукушкин («Балтика», € 100 тыс.), Русланбек Джиянов («Навбахор», бесплатно), Александр Трошечкин («Ротор», бесплатно), Николоз Кутателадзе («Рустави», бесплатно), Тьяго Весино («Велес Сарсфилд», завершение аренды), Вахо Бедошвили («Иберия», аренда), Кирилл Глущенков (свободный агент).

Клуб из Нижнего Новгорода борется за выживание, но отдал своего лучшего игрока — Боселли ушёл в «Краснодар». За это сразу вычитаем баллы. Хотя не отдать его сейчас равно отпустить бесплатно летом.

Закупку «Пари НН» всё-таки тоже провёл. На замену Боселли выписали Адриана Бальбоа из «Расинга» за € 1 млн. Бальбоа — или Рокки, как его называют на родине — потерял место в составе, поэтому согласился на переезд в Россию. Также команду пополнили сразу несколько молодых россиян — Урванцев из «Челябинска», Кирш из «Зенита-2», а также Гуренко и Сидоренко из «Краснодара». Сидоренко, кстати, был частью сделки по переходу Боселли.

Ставим 5,5/10 за попытку заменить Боселли (получится или нет, гадать не будем) и поход за молодыми россиянами. Шпилевскому есть с чем работать. Времени, правда, не так много.

«Оренбург» — 6,5/10

Дамиан Пуэбла Фото: ФК «Оренбург»

Пришли: Дамиан Пуэбла («Институто», € 860 тыс.), Джон Паласиос («Индепендьенте Медельин», € 510 тыс.), Ренат Голыбин («КАМАЗ», € 55 тыс.), Руслан Куль («Шинник», € 33 тыс.), Максим Рудаков («Сочи», бесплатно), Тигран Аванесян («Арсенал» Тула, аренда), Алексис Кантеро («Олимпия», аренда), Анас Эль-Махрауи («Ахмат», аренда).

Ушли: Георгий Зотов («Сибирь», бесплатно), Анри Чичинадзе («Навбахор», бесплатно), Владислав Камилов («Уфа», бесплатно), Иван Игнатьев («Арсенал» Тула, аренда), Николай Косерик («Машук-КМВ», аренда), Владан Бубанья («Осиек», аренда), Ацамаз Ревазов («КАМАЗ», аренда).

«Оренбург», которому тоже предстоит борьба за выживание, неплохо прошерстил латиноамериканский рынок.

Атакующий полузащитник из аргентинского «Институто» Пуэбла, за которого заплатили € 800 тыс., уже классно выглядит на сборах. Аргентинец способен сыграть на флангах атаки, но в первую очередь в нём видят «десятку». В 2024-м Пуэбла оформил 11+4 в чемпионате Аргентины, однако потом долго восстанавливался после травмы. Также на фланге атаки помочь должен Эль-Махрауи – оренбуржцы оформили аренду из «Ахмата» в дедлайн.

А в оборону призваны колумбиец Паласиос и парагваец Кантеро. Паласиоса купили за € 600 тыс. Рост центрального защитника — 188 см, и он отлично вёдет борьбу — выиграл 70% единоборств в своей предыдущей команде в нынешнем сезоне. Кантеро — крайний защитник, который прошёл через олимпийскую сборную Парагвая. Для борьбы за выживание пойдёт. Ну и важно, что большинство новичков Ахметзянову привезли достаточно рано.

«Сочи» — 3/10

Густаво Сантос Фото: ФК «Сочи»

Пришли: Сауль Гуарирапа («Шарджа», завершение аренды), Густаво Сантос («Краснодар», аренда).

Ушли: Максим Рудаков («Оренбург», бесплатно), Иван Ломаев (свободный агент), Соломон Агбалака (свободный агент), Набиль Аберден («Аль-Джазира», аренда), Игнасио Сааведра («Рубин», аренда за € 100 тыс.).

Худшая трансферная кампания зимы — у худшей команды первой части сезона. Казалось бы, всё логично. Но должно-то было быть наоборот. Чтобы увеличить шансы остаться в РПЛ, «Сочи» было необходимо усиление. Его не случилось. Всю зиму южане пытались избавиться от двух любых футболистов, чтобы получить возможность заявить новичков.

В итоге в последний день трансферного окна сочинцы отдали одного из своих лучших игроков Начо Сааведру в «Рубин». А из новичков сумели подписать и заявить только форварда «Краснодара» Густаво Сантоса. Да и того в аренду без права выкупа. Даже экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон, о чьей аренде уже договорились, доехать не смог. Просто не хватило заявочных мест. В спасение команды теперь не верится вообще.