Крах Тедеско, счастье Станковича и сенсация Армении. В еврокубках жарко и после ЛЧ!

В четверг нас порадовали аж 16 еврокубковыми матчами — в Лиге Европы и Лиге конференций тоже начались стыки. «Панатинаикос» с «Викторией Пльзень» сыграли результативную ничью (2:2), «Генк» внезапно разделался с загребским «Динамо» на выезде (3:1). У «Лудогорца» отменили гол в компенсированное время, но это не помешало одолеть «Ференцварош» (2:1). «Болонья» на контратаках обыграла «Бранн» (1:0), а другой итальянский клуб, «Фиорентина», разгромил «Ягеллонию» (3:0). В Лиге конференций тоже весело: грузин Торнике Морчиладзе из хорватского клуба «Риека» вышел против «Омонии» на 74-й минуте и за 15 минут отхватил две жёлтые карточки.

Но это ещё не всё! Рассказываем подробно о топ-матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

ПАОК с Оздоевым не сдержал Аспаса

ПАОК совсем разочаровал: без вратаря Цифциса вообще могли уйти с разгромом (он оформил семь сейвов). Сначала «Сельта» наказала хозяев за потерю на их половине: Мигель Роман пяткой вывел вечно молодого Яго Аспаса в штрафную, а тот без помех прошил ближний угол ворот.

Яго Аспас Фото: ACHILLEAS CHIRAS/EPA/ТАСС

Затем Аспас записал себе ассист: прострелил в штрафную на Сведберга, тот чуть ли не в прыжке замкнул передачу. Под конец ПАОК оставил себе шансы на второй матч, забив шикарный мяч: Живкович с фланга забросил на Еремеева в штрафную, а тот забил ударом в касание по летящему мячу. Оздоев провёл на поле все 90 минут — у него два успешных отбора, одна ключевая передача (лучший показатель в ПАОКе) и оценка 6,3 от WhoScored.

Новый тренер «Ноттингема» разгромно переиграл Тедеско

Чудесный дебют Витора Перейры, уже четвёртого по счёту тренера «Ноттингем Форест» в этом сезоне. Почти в четыре раза перебили «Фенербахче» по ударам и добились разгрома. Началось всё с Мурилло — защитник перехватил мяч в центре поля, подбежал к штрафной и дальним ударом с левой открыл счёт. Под конец первого тайма Игор Жезус забил после углового, а третий вновь оформили после контратаки. Длинный заброс на чужую половину, потом – закидушка за спины защитникам, и вот Жезус выкатывает на Гиббс-Уайта — англичанин едва не споткнулся после такого подарка, однако всё же успел в падении пробить Эдерсона.

«Селтик» готов к вылету

Противники коротких розыгрышей от ворот ликуют: к 21-й минуте обе команды допустили по ошибке и пропустили по голу. Но «Штутгарт» после первого пробития ошибок не допустил: почти сразу Эль-Ханнус оформил дубль, а на 57-й Левелинг забил ударом из-за пределов штрафной. Прорыв Тьягу Томаша в штрафную на 90+3-й минуте, кажется, окончательно похоронил надежды «Селтика» на 1/8 финала Лиги Европы.

Станкович одолел «Лилль»

Станкович вовсю пользуется спартаковским опытом — минимально обыграл «Лилль» с пятого места чемпионата Франции. Победный мяч прилетел от Франклина Тебо Ученны, защитник коленом направил мяч в створ после углового. В старте вышел Наир Тикнизян, и он едва не записал на себя голевую передачу: во втором тайме прострелил на Арнаутовича, однако австриец не забил из опасной позиции.

Чудо в Армении

Главная сенсация еврокубкового вечера — армянский «Ноа» прихлопнул АЗ. Хозяева провели классную позиционную атаку, которая завершилась не менее прекрасным ударом от Оганеса Амбарцумяна — защитник пушечным ударом с границы штрафной попал в дальнюю девятку. Отдельно похвалим российского вратаря Алексея Площадного, который вышел на поле впервые с лета: у него три сейва и «сухарь».

«Пэлас» не удержал победу в Боснии

Ещё один результат, претендующий на сенсацию, — «Кристал Пэлас» не смог обыграть «Зриньски» из Боснии. Исмаила Сарр открыл счёт аккуратным ударом в дальний нижний угол, после чего гости продолжали нагнетать обстановку у ворот Горана Карачича.

«Зриньски» — «Кристал Пэлас» Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Боснийский вратарь стойко выдержал все нападки, а полузащитник со звучным именем Карло Абрамович в благодарность прошил Дина Хендерсона — Микич перехватил пас в центре, убежал от Уортона и увидел забег партнёра на правом фланге. Абрамович подработал мяч и прицельно вонзил его в дальний угол — Хендерсон даже не дёрнулся.

Иосифов стал свидетелем двух камбэков

Настоящий триллер произошёл в Косове. «Целе» уже не Альберта Риеры (испанец теперь в «Айнтрахте») в первом тайме сделал себе комфортный счёт 2:0, а во втором — упустил преимущество. Постарался Лиридон Балай, вышедший на замену: он оформил 1+1 и забил блестящий мяч после смещения в центр с края.

Гости не ушли в депрессию. Наоборот, продолжили прессинговать и так запустили победную атаку: Руди Ванцаш идеальным навесом с фланга нашёл голову Матея Поплатника, а тот почти скопировал гол ван Перси в ворота Испании — в прыжке головой ударил в правый угол. Российский вингер Никита Иосифов провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.