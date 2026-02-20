Дерби в АПЛ, Спаллетти против Фабрегаса, заочная битва «Реала» и «Барсы». Топ-игры уикенда

Первые стыковые матчи плей-офф в еврокубковых турнирах завершены. Впереди — новые встречи во внутренних чемпионатах. По традиции отобрали для вас несколько игр, которые представляют интерес. Они займут места в рейтинге в соответствии с тем, как вы их сами распределите. На этот раз в списке оказались 12 матчей. Почти все они представляют топ-лиги.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: суббота, 21 февраля, 23:00 мск
Интрига: продлит ли «Манчестер Сити» победную серию?
Четыре победы в четырёх предыдущих матчах — статистика «Манчестер Сити». А если копнуть ещё глубже, то получится шесть побед в семи встречах. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но у неё есть одна игра в запасе. В случае победы в субботу второй клуб АПЛ вплотную приблизится к лидеру. «Ньюкасл» же пока находится только на 10-м месте в таблице чемпионата Англии. С другой стороны, он одержал три победы подряд. На этой неделе «Ньюкасл» издевательски легко обыграл «Карабах» (6:1) в Лиге чемпионов. «Сити» трижды справился с соперником в четырёх прошлых очных встречах.
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: воскресенье, 22 февраля, 19:30 мск
Интрига: как пройдёт первое дерби Северного Лондона для Тудора?
Первый матч Игора Тудора на посту главного тренера «Тоттенхэма». И с каким соперником! Дерби Северного Лондона — безумно тяжёлый старт для хорвата. «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, а его принципиальный соперник занимает всего лишь 16-ю строчку. В последних восьми встречах команда Микеля Артеты проиграла в этом дерби всего лишь один раз. «Арсенал» дважды потерял очки в двух прошлых турах, в результате чего «Манчестер Сити» оказался в опасной близости. «Тоттенхэм» же не побеждает в чемпионате Англии, страшно сказать, с декабря 2025 года. Прервать такую неприятную серию в матче с «Арсеналом» — приятный вариант.
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 21 февраля, 20:30 мск
Интрига: справится ли «Боруссия» с неудобным соперником?
Клуб из Дортмунда увеличил интригу в борьбе за чемпионский титул в Германии. Хотя пока всё равно верится с трудом, что «Бавария» пропустит кого-то вперёд. Но «Боруссия» одержала шесть побед подряд в Бундеслиге и сократила отставание от лидера до шести очков. Собственно, за весь чемпионат команда проиграла только один раз — «Баварии» в Мюнхене. У «Лейпцига» всё гораздо хуже — всего две победы в семи предыдущих матчах во всех турнирах. Пятое место в Бундеслиге с отставанием от «Боруссии» в 11 очков. Но «Лейпциг» знает, как играть против соперника. Команда одержала четыре победы в шести прошлых матчах с «Боруссией».
«Ювентус» — «Комо»: суббота, 21 февраля, 17:00 мск
Интрига: пришёл ли «Юве» в себя после катастрофы в Лиге чемпионов?
Битва соседей по таблице чемпионата Италии. «Ювентус» занимает пятое место, «Комо» — шестое. Главный вопрос: насколько быстро команда Лучано Спаллетти пережила болезненное поражение в Лиге чемпионов? 2:5 в Стамбуле — это настоящий кошмар. После такого Спаллетти можно смело использовать культовую фразу комиссара Жибера из фильма «Такси». Да и в целом «Юве» не побеждает в четырёх матчах подряд (три поражения на этом отрезке). «Комо» рубится за еврокубки и пока опережает такие команды, как «Аталанта», «Болонья» и «Лацио». До «Ювентуса» — четыре очка. А в первом круге команда Сеска Фабрегаса обыграла дома туринский клуб (2:0). Но тогда у «Юве» был другой тренер.
«Аталанта» — «Наполи»: воскресенье, 22 февраля, 17:00 мск
Интрига: кто победит в битве двух топовых команд Италии?
Обе команды представляли Италию на общем этапе Лиги чемпионов. «Наполи» провалил задачу по выходу в плей-офф, а «Аталанта», похоже, надолго там не задержится. Бергамаски проиграли в Дортмунде (0:2) и прервали серию из трёх побед во всех турнирах. «Наполи» теперь сосредоточен исключительно на Серии А, поскольку вылетел не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Италии. Пока команда Антонио Конте входит в топ-3, а «Аталанта» располагается на седьмом месте. Очные матчи соперников — отдельная история. «Наполи» победил два раза подряд, но перед этим дважды проиграл. Ещё чуть ранее южане добились успеха четыре раза подряд, однако ранее они потерпели три поражения.
«Црвена Звезда» — «Партизан»: воскресенье, 22 февраля, 19:00 мск
Интрига: как пройдёт первое дерби для Станковича после возвращения в Сербию?
Деян Станкович вернулся на пост главного тренера «Црвены Звезды» в декабре 2025 года. Семь матчей после камбэка — шесть побед, ни одного поражения. На этой неделе клуб из Белграда прихлопнул во Франции «Лилль» (1:0) в первой стыковой встрече плей-офф Лиги Европы. Впереди — дерби с «Партизаном». Команды рубятся за чемпионство, и «Црвена Звезда» пока что опережает соперника на одно очко. Победа позволит команде Станковича получить право на ошибку в одном из следующих матчей. В последнее время разборки в белградском дерби заканчиваются в пользу «Црвены Звезды». Эта команда одержала пять побед в шести прошлых встречах.
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: понедельник, 23 февраля, 23:00 мск
Интрига: сохранит ли «МЮ» место в топ-4 АПЛ?
В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» чуть не проиграл в столице Англии. Манкунианцы всё-таки ушли от поражения во встрече с «Вест Хэмом» (1:1), но прервали серию из четырёх побед. Пока что команда Майкла Кэррика располагается на четвёртом месте. Достаточно неплохой результат, если учитывать, что в последние годы «МЮ» ассоциируется исключительно с чем-то негативным. «Эвертон» в нынешнем розыгрыше АПЛ забил (29 мячей) меньше, чем пропустил (30). Несмотря на это, клуб из Ливерпуля проиграл всего один раз в шести прошлых встречах и забрался на шестое место. «МЮ» ни разу не победил в трёх предыдущих матчах с «Эвертоном».
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: воскресенье, 22 февраля, 17:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» обыграет соперника впервые за два года?
Мерсисайдцы уже давно не думают о защите чемпионского титула. Всё-таки отставание от первого места достаточно большое (16 очков), и отыграть его за 12 туров практически нереально. Но команда Арне Слота пока располагается за пределами топ-5 — на шестом месте. Это явно не то, на что рассчитывают болельщики «Ливерпуля». «Ноттингем» решает свои задачи — ему бы не вылететь в Чемпионшип. Пока команда располагается за пределами опасной зоны, однако оторвалась от неё всего на три очка. Интересный факт — «Ливерпуль» ни разу не обыграл «Ноттингем» в трёх предыдущих встречах.
«Милан» — «Парма»: воскресенье, 22 февраля, 20:00 мск
Интрига: «Милан» снова пропустит два мяча в матче с «Пармой»?
«Милан» Массимилиано Аллегри выдал впечатляющую серию без поражений в чемпионате Италии. Уступили только «Кремонезе» (1:2) в 1-м туре, да ещё и на своём стадионе. Но потом — 24 матча без поражений. Очень впечатляет! Впрочем, даже такие показатели не позволили «Милану» подняться на первое место. Пока он находится на второй строчке в таблице, а до «Интера» — семь очков. Главная задача «Пармы» — не вылететь в Серию B. Пока она справляется с этим. Команда одержала две победы (в обоих случаях забивала в добавленное время) и оторвалась от опасной зоны на восемь очков. В трёх предыдущих встречах с «Миланом» футболисты «Пармы» неизменно забивали по два мяча.
«Осасуна» — «Реал» Мадрид: суббота, 21 февраля, 20:30 мск
Интрига: «Реал» продлит победную серию и сохранит первое место в Примере?
Столичный клуб возглавил таблицу чемпионата Испании — помогли серия из восьми побед и осечки «Барселоны». «Реал» опережает конкурента на два очка, но до конца турнира осталось провести 14 туров. Впереди — игра с «Осасуной». Команда из Памплоны ни разу не проиграла в пяти прошлых турах (три победы, две ничьих) и поднялась на 10-е место в таблице. Весьма неплохо, если учитывать, что отставание от еврокубковой зоны составляет пять очков. А ещё команда отобрала очки у «Реала» в прошлом домашнем матче — 1:1. Повторит ли «Осасуна» нечто подобное в предстоящей встрече?
«ПСЖ» — «Метц»: суббота, 21 февраля, 23:05 мск
Интрига: выйдет ли Сафонов на поле в матче с худшим клубом Лиги 1?
«ПСЖ» по-прежнему занимает второе место в таблице чемпионата Франции. Возможно, вас удивит, но столичная команда отстаёт от «Ланса» на одно очко. В прошлом туре команда Луиса Энрике «сгорела» во встрече с «Ренном» (1:3) и прервала победную серию в турнире. Правда, спустя несколько дней парижане организовали камбэк в матче Лиги чемпионов с «Монако» — превратили 0:2 в 3:2. Спасибо Дезире Дуэ за классный выход на замену (забил два мяча). «Метц» — худшая команда Лиги 1. Три победы за 22 тура — очень слабый результат. С фаворитом всё понятно, однако нас больше интересует, проведёт ли Матвей Сафонов шестой матч подряд в основе «ПСЖ». Во встрече с «Монако» россиянин пропустил дважды, но его вины в этом нет.
«Барселона» — «Леванте»: воскресенье, 22 февраля, 18:15 мск
Интрига: «Барса» частично реабилитируется за два поражения?
Каталонский клуб пережил несколько неприятных дней. Сначала команда Ханс-Дитера Флика «сгорела» в кубковом матче в Мадриде — проиграли «Атлетико» (0:4). А после этого «Барса» уступила «Жироне» (1:2) в Примере и пропустила «Реал» на первое место в таблице. Такой вот мини-кризис может стоить каталонской команде двух трофеев. Есть возможность вернуться на победный путь. «Леванте» — подходящий соперник для того, чтобы набрать три очка. Во-первых, он занимает предпоследнее место в таблице. Во-вторых, проиграл три раза подряд в чемпионате. В-третьих, у «Барсы» пять побед в шести предыдущих встречах с «Леванте». Лёгкая победа для фаворита?