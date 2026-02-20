Новый формат Второй лиги, переезд «Чайки», возвращение легенды. Главное в ФНЛ

Российский футбол на уровне ФНЛ продолжает жить в режиме перемен. Клубы теряют спонсоров, решают финансовые вопросы и даже меняют прописку. В новом дайджесте «Чемпионата» собрали всё самое интересное за прошедшую неделю.

«Сатурн» и LEON завершили сотрудничество

Ещё один клуб прекратил сотрудничество с букмекерской конторой. «Сатурн» работал с LEON три года — за это время реализовали ряд совместных проектов. Букмекеры массово сокращают расходы на спорт. Это связано с недавним повышением налогов.

Совсем недавно гендиректор тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский отметил, что ситуация сложная — это напрямую влияет на финансы клубов.

Валерий Гриньковский генеральный директор тульского «Арсенала» «Не могу сказать, что это влияет положительно. Сегодня многие букмекерские компании разрывают контракты с клубами. К счастью, наш спонсор принял решение остаться с «Арсеналом», мы плотно работаем. Это очень хорошая компания, много совместных активностей, им нравится сотрудничество с нами. Тем не менее знаю, что со многими клубами контракты разрываются. Финансовая нагрузка увеличилась, компании пересматривают бюджеты и, к сожалению, принимают такие решения».

У вологодского «Динамо» есть лицензия, но что дальше?

Команда прошла лицензирование для участия в LEON-Второй лиге, однако старт в новом сезоне остаётся под вопросом из-за финансовых проблем. Хотя в прошлом году динамовцы стали вторыми в своей группе. Клуб получил на сезон около 20 млн рублей — денег хватит лишь до весны. Для сравнения: в 2025-м бюджет «Динамо» составил порядка 70 млн рублей.

При этом в апреле 2025-го губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал соглашение с Минспорта и РФС о развитии футбола в регионе. В нём есть интересная деталь — в 2026-м перед «Динамо» стоит задача повышения в классе к 100-летию клуба. Сейчас же под угрозой как участие в сезоне, так и юбилейные мероприятия, включая возможный матч с ЦСКА.

Команда находится на сборах в Крымске, но при сохранении нынешнего финансирования не исключены досрочное возвращение и пересмотр планов.

«Чайка» переезжает в Московскую область

Игроки «Чайки» Фото: ФК «Чайка»

Главный аутсайдер Лиги PARI может провести весеннюю часть сезона не в Песчанокопском, а в Подольске — на стадионе «Труд». Таким образом, команда будет базироваться более чем в 1200 км от родного села, сообщает Иван Карпов.

В клубе считают, что размещение в Подмосковье сократит количество перелётов и упростит логистику. Первый матч на новом месте запланирован на 1 марта — со «СКА-Хабаровск». Однако официального уведомления соперник до сих пор не получил, несмотря на уже купленные билеты и спланированную логистику.

Если перенос подтвердится, «Чайке» придётся компенсировать расходы хабаровчанам.

В дивизионе «Б» Второй лиги кое-что поменялось

Все вроде бы только разобрались со сложной структурой Второй лиги, как сразу же появились новые вводные. В сезоне-2026 в группе 4 сыграет 12 команд. Организаторы утвердили обновлённый формат чемпионата — матчей станет заметно больше.

На первом этапе команды проведут 22 тура в два круга. Затем турнир разделится на две части: первая шестёрка разыграет свои места ещё в два круга, вторая шестёрка — по аналогичной схеме.

В сумме каждая команда проведёт 32 матча за сезон. Предполагается, что в новом формате у футболистов будет больше игровой практики. Ждём плотную турнирную борьбу.

Сергей Терехов возвращается в большой футбол

Российские клубы закрыли последние сделки в трансферный дедлайн. ФНЛ тоже бурлила.

«Оренбург» купил 20-летнего полузащитника Рената Голыбина из «КАМАЗа». У ЦСКА было приоритетное право на выкуп своего воспитанника, однако игрок всё-таки отправился к Ильдару Ахметзянову. Тренер оренбуржцев прекрасно знаком с возможностями новичка. В нынешнем сезоне Голыбин стал одним из лидеров челнинцев (2+2 в 19 матчах). По данным Transfermarkt, «КАМАЗ» заработал € 55 тыс. Отличный доход для команды с одним из самых скромных бюджетов в Первой лиге.

Во Второй лиге громче всех выстрелила «Кубань» — краснодарцы подписали 35-летнего Сергея Терехова.

Бывший футболист сборной России в прошлом сезоне выступал за «Сочи», а потом поддерживал форму в Медиалиге. Примечательно, что на сборах штаб Андрея Ещенко наигрывает опытного латераля на позиции опорного полузащитника.

«Родина», которая, казалось, точечно усилила все нужные позиции, подписала ещё одного опытного игрока. К москвичам на сборах в Турции присоединился Солтмурад Бакаев, которого отпустил «Акрон».

26-летний вингер уже выступал за «Родину» в сезоне-2023/2024 — отыграл 22 матча в чемпионате, оформил 1+3 по системе «гол+пас».