Главный трансферный сериал лета-2026 уже очевиден. За Альвареса бьются четыре топ-клуба!

До летнего трансферного окна 2026 года ещё полно времени — только-только закрылось зимнее. Но уже сейчас понятно, что главным сериалом станет битва топ-клубов Европы за Хулиана Альвареса. Аргентинский форвард «Атлетико» — желанная цель сразу для нескольких грандов! Рассказываем, что известно о будущем чемпиона мира 2022 года.

Альварес оказался в Европе в 2022-м, перебравшись из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити». В тот же год Хулиан помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре. Однако форвард так и не стал основным у Хосепа Гвардиолы. Летом 2022 года клуб также купил Эрлинга Холанда. Альварес же стал либо второй опцией на место в центре атаки, либо приносил пользу на других позициях.

Однако Хулиан был слишком крут, чтобы сидеть на лавке. ЧМ-2022 показал, насколько уникален аргентинец. Альварес — крайне гибкий и тотальный форвард. Его влияние распространяется за пределы чужой штрафной. Он совсем не похож на чистую «девятку» Холанда, хотя и забивать Хулиан умеет. Забавно, что по типажу аргентинец подходил Гвардиоле сильнее, чем норвежец. Однако сумасшедшая результативность Холанда перевешивала все плюсы Альвареса.

Хулиан Альварес Фото: Alex Pantling/Getty Images

Летом 2024 года «Манчестер Сити» продал нападающего в «Атлетико» за € 75+20 млн. В Мадриде аргентинец тут же стал основным у Диего Симеоне. И за сезон-2024/2025 наколотил 29 мячей в 57 встречах — лучший результат в карьере! Характеристики форварда отлично подошли «Атлетико»: Симеоне любит работоспособных игроков атаки, а тут ещё и подъехал нападающий с высокой результативностью и огромным функционалом.

И всё же союз Хулиана с мадридцами — не самый идеальный мэтч. Альварес намного круче смотрелся бы в более атакующей системе. Хотя и в «Атлетико» он установил рекорд, забив 12 мячей в 18 играх в Лиге чемпионов (0,67 гола за игру — лучший показатель в истории клуба в турнире). Но сиять в условных «Барселоне» или «ПСЖ» 26-летний нападающий смог бы ярче. Вероятно, другие топ-клубы Европы также понимают это. И летом 2026 года сразу несколько грандов мечтают заполучить Альвареса.

Гонка за аргентинцем началась даже не сейчас, а ещё несколько месяцев назад. Например, осенью 2025-го появилась информация об интересе «Арсенала». Спортивный директор лондонцев Андреа Берта ранее на протяжении 12 лет работал как раз в «Атлетико». И именно он вёл переговоры о переезде Альвареса в Мадрид из «Манчестер Сити» в 2024 году! Так что некоторое преимущество в этом плане у «Арсенала» есть. В январе 2025-го ESPN снова сообщил, что лондонцы хотят купить аргентинца.

Андреа Берта Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Предполагается, что в контракте Хулиана прописаны отступные в размере € 500 млн. Если «Атлетико» будет в принципе согласен продать нападающего, то не дешевле € 100 млн. Большая, но подъёмная сумма для «Арсенала». Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в подкасте The Rest Is Football отметил, что Хулиан отлично усилил бы команду Артеты: «Я видел, что «Арсенал» связывают с Альваресом, который, как я знаю, не совсем доволен жизнью в «Атлетико». Игрок такого типа, как вы знаете, может справиться с важными моментами — он же чемпион мира, чёрт побери. С таким игроком «Арсенал» закрыл бы вопрос о чемпионской гонке».

Издание TEAMtalk сообщило, что Альварес всё больше разочаровывается в «Атлетико». А активные переговоры по нему также ведёт «Челси». Но другие СМИ не так объёмно связывают клуб и игрока. Эта же ситуация касается «ПСЖ»: парижане участвуют в гонке за Хулианом, но пока не предпринимают активных шагов. Впрочем, ближе к лету — или если кто-то из конкурентов активизируется сильнее — Париж наверняка приложит больше усилий.

Этот же источник сообщил, что Хулиан рассматривает в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры переход в «Барселону». Однако каталонцы находятся в условиях финансовых ограничений. И потянуть трансфер в € 100+ млн будет очень трудно. Тем не менее СМИ всё равно разгоняют эту историю. Хьюго Балассон из TyC Sports сообщил, что «Барса» подпишет Альвареса после ЧМ-2026. По его данным, форвард уже принял решение перейти в клуб, в котором у него будет намного больше шансов выигрывать трофеи. Да и предстоящий уход Роберта Левандовского открывает дорогу в старт «Барсы». В «Арсенале» же Хулиана ждёт конкуренция.

Хулиан Альварес в матче с «Барселоной» Фото: David Ramos/Getty Images

Ещё и футболисты «Барселоны» подогревают историю с возможным трансфером аргентинца. Например, Рональд Араухо открыто намекнул, что хотел бы видеть Альвареса в команде: «Хулиан — один из лучших нападающих в мире, его мастерство очевидно. А лучшие игроки должны выступать за «Барселону», хотя это решение не в моей компетенции». Поддержал уругвайца и Пау Кубарси: «Альварес — потрясающий футболист. Я играл против него довольно часто. Он нападающий мирового класса, уровня «Барселоны».

Сам Альварес в декабре 2025 года отметил, что информация про будущее не сильно его волнует.

Хулиан Альварес нападающий «Атлетико» «Меня это не беспокоит. Я стараюсь не обращать на это особого внимания, но знаю, что про это говорят. Это повсюду в социальных сетях. Я полностью сосредоточен на этом сезоне, на том, что ждёт меня впереди вместе с «Атлетико». Поэтому стараюсь отложить эти слухи в сторону и думать о себе, о дальнейшем развитии и о победах».



Летом 2026 года у Альвареса будет четыре пути. Мадрид, Барселона, Лондон и Париж — большие футбольные города Европы. Пока что будущее форварда «Атлетико» остаётся загадкой. Но одно понятно точно: нас ждёт весёлая трансферная сага!